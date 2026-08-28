由新興運動到人生規劃 Ronaldo發揮專業所長 啟發Z世代開創未來

在追求事業發展的路上，不少人都希望將個人興趣、專業知識與理想結合，開創屬於自己的未來。陳浚謙（Ronaldo）曾創辦新興運動（Kin-ball）培訓公司，現為周大福人壽營業經理。加入保險業首年，他即勇奪公司「新人王」，其後更先後三次達成MDRT（百萬圓桌）會員資格。對Ronaldo而言，轉型並非放棄過去，而是把多年累積的培訓及溝通經驗延伸至人生規劃領域，以更廣闊的平台發揮專業價值，協助客戶實現人生目標。如今，他更成為年輕人的導師，啟發Z世代勇於突破框架，探索更多可能。



把握轉型契機 發揮專業優勢 開創事業新里程

回想當年創立運動培訓公司，Ronaldo的初心十分簡單：「想嘗試將做生意、個人興趣及學術專業結合，以創新方式推動體育文化發展。」在七年的創業歷程中，他不但累積了豐富的培訓、管理及市場推廣經驗，更學會如何與不同持份者溝通協作。隨着人生階段及發展方向改變，他開始思考如何進一步發揮自己的專業能力及影響力，尋找能夠創造更大價值的事業平台。 憑藉多年培訓經驗及對個人成長的熱誠，他最終選擇投身保險業，希望透過專業理財規劃服務，陪伴客戶規劃人生不同階段的目標，開展事業新篇章。

透過系統化的專業培訓，Ronaldo活用性格分析及財商知識，為客戶提供全方位人生規劃方案，展現專業人生規劃師的價值。

集團堅實後盾 發展專業所長 開創長遠事業

作出轉型決定前，Ronaldo曾深入思考未來事業發展方向。他認為，無論處於任何行業，持續學習及尋求突破同樣重要，而一個具實力及發展潛力的平台，更能成為長遠成長的重要助力。

周大福人壽扎根香港40年，是香港最具規模的壽險公司之一，為客戶提供全面保障及財富管理方案。對Ronaldo而言，完善的平台支援、專業培訓體系以及穩健的品牌實力，正是吸引他加入的重要原因。

加入公司後，他深刻體會到系統化支援及優質產品方案對前線團隊的重要性。周大福人壽持續開創保險新價值，旗下三大皇牌產品系列更連續10年錄得100%或以上分紅實現率，進一步增強了他服務客戶及發展長遠事業的信心。

加入周大福人壽後，Ronaldo憑藉公司的專業培訓與支援，首年即勇奪「新人王」，其後更多次達成MDRT資格。

以專業創造價值 憑實力贏得客戶認同

從運動教練轉型至人生規劃師，周大福人壽完善的培訓體系協助Ronaldo迅速掌握金融及財富管理知識。「公司針對不同客戶需要及產品類別均設有專業培訓，每月亦會分享最新市場及經濟資訊，協助我們持續提升專業能力。」Ronaldo表示。

隨着專業知識不斷累積，他運用NLP溝通技巧深入了解客戶需要，並結合認可兒童財商培訓師及核准退休顧問等專業資格，為客戶提供更全面的財務規劃建議。對他來說，最大的滿足感來自客戶的信任與肯定。透過提供具價值的專業建議，協助客戶實現人生目標，建立長遠而穩固的夥伴關係。即使在疫情期間入行，他依然成功達成MDRT資格，不少客戶更主動轉介親友，充分反映專業服務所建立的信任基礎。

憑藉豐富的培訓經驗，Ronaldo更擔任大專生比賽導師，以自身經歷啟發年輕人探索人生規劃行業的發展潛力。

培育「00後」生力軍 化身人生導師 領Z世代重塑保險價值

作為年輕一代管理人才，Ronaldo明白現今Z世代重視成長機會、個人價值及創新思維。早前，他擔任《周大福人壽‧創想實驗室》（CTF Life+）大專生專題比賽 X 實習計劃導師，與多位大專生交流創意構想。這段經歷讓他更加確信，年輕人不但擁有創新思維與活力，更能為保險業帶來嶄新視角。憑藉這份熱誠與親和力，他其後成功吸引兩位「00後」年輕人加入團隊。Ronaldo相信，保險業不僅是一個提供保障的行業，更是一個能夠協助客戶規劃人生、創造價值，以及實現理想的平台。他鼓勵年輕人勇於突破框架，以創新思維探索不同可能性，與行業一同成長，攜手開創保險新價值。

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同場加映！由你重新定義保障產品

承接Ronaldo鼓勵年輕人勇於創新的理念，保險業的未來正需要更多具備前瞻視野及創意思維的人才加入。如果你對理財策劃有獨特見解，想挑戰自我並發揮創意，千萬別錯過第二屆《周大福人壽‧創想實驗室》大專生專題比賽 X 實習計劃！這是一個讓你重新定義保險產品、展現才華的絕佳舞台，勝出隊伍更有機會贏取高達$30,000獎金！

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本屆主題︰「財務賦權‧世代守護」

計劃詳情：https://tinyurl.com/mryuxc3p

IG連結：https://tinyurl.com/2c762rhx

截止日期：2026年10月19日

活動查詢：Whatsapp專線+852 9276 2605

立即報名：https://forms.office.com/r/DEVn44sBP3

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