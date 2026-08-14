Sun Life永明天星小輪免費乘搭日　數萬人次同遊維港

在香港眾多地標之中，天星小輪百多年來穿梭維港兩岸，陪伴無數香港人成長，也見證這座城市的變遷與發展。適逢Sun Life永明即將迎來135周年，並迎來理財顧問團隊突破4,000人的重要里程碑，品牌早前舉辦「天星小輪免費乘搭日」，邀請市民免費乘搭天星小輪，以最具香港特色的方式與社區分享這份喜悅。活動反應熱烈，吸引數萬人次參與，展現品牌與港人同行的承諾。



與香港同行近135載 共享城市情懷

扎根香港逾130年的Sun Life永明，陪伴一代又一代市民規劃財務未來及追求健康生活。是次活動以「與您同行」為主題，並選擇以天星小輪作為慶祝活動的一部分，正是希望藉着這個充滿香港特色的城市符號，與大眾和客戶分享品牌發展歷程中的重要時刻，以及多年來扎根社區、服務香港的初心。

香港永明金融有限公司人壽及康健業務副行政總裁楊娟（右）及首席代理分銷業務戰略及發展總監田宇軒（左），連同一眾理財顧問在活動當日登上天星小輪，與市民一同欣賞維港景色。

香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言當日亦到場支持活動。

活動當日，香港永明金融有限公司人壽及康健業務副行政總裁楊娟及首席代理分銷業務戰略及發展總監田宇軒，聯同一眾理財顧問登上天星小輪，與市民一同欣賞維港景色。中環碼頭亦設有快閃派禮活動，送出逾千份紀念品及健康飲品，吸引大批市民及旅客參與，現場洋溢歡樂氣氛！

理財顧問團隊突破4,000人 攜手邁向新里程

公司走過135年的背後，除了客戶多年來的信任外，一支持續壯大的專業理財顧問團隊亦一直是推動品牌向前的重要力量。近年Sun Life永明持續投放資源培育理財顧問，顧問團隊規模近日突破4,000人，成為公司發展的重要里程碑。而百萬圓桌會(MDRT)人數亦錄得逾36%的顯著增長，並成為全港唯一連續三年增長率超過20%的保險公司*。

從陪伴客戶實現人生目標，到協助更多家庭規劃健康與財務未來，理財顧問一直是Sun Life永明與客戶之間最重要的橋樑。正如天星小輪多年來連繫維港兩岸，Sun Life永明亦透過專業團隊，與客戶同行，攜手邁向更美好的未來。

香港永明金融有限公司首席代理分銷業務戰略及發展總監田宇軒表示：「人才是推動行業和企業持續發展的重要基石。Sun Life永明一直重視理財顧問團隊的專業發展，透過完善培訓及多元發展平台，協助團隊提升專業能力，為客戶提供更優質的保障及理財建議。」

展望未來，田宇軒透露Sun Life永明將繼續透過「Bank Elite」、「BrighterGen」以及「退休策劃專才發展平台」等人才發展計劃，吸引更多行業精英加入，培育更多退休策劃及財務管理專業人才，推動行業的優質發展。

按此收看Sun Life永明人才招募宣傳片：https://www.youtube.com/watch?v=tNSpNsPPRvk

*資料來源：2026年全球百萬圓桌排名 (截至2026年7月1日)：https://members.mdrt.org/zh-cht/about-MDRT/for-companies/top-100-companies-global/。部分排名根據MDRT 官方網站數據與香港主要保險公司比較所得

（資料由客戶提供）