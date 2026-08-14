千葉暴雨港人回港記　趕飛機坐$2655的士往成田　嘆東京繃緊了！

【日本／東京／成田機場／暴雨／千葉縣】日本千葉縣周四（8月13日）大暴雨來襲，交通大受影響，來往東京成田機場的鐵路服務受阻，大批旅客滯留機場或被困公路。有港人原定乘坐周四夜航回港，惟前往機場途中被困，加上附近酒店爆滿，進退兩難下只能在社交平台發文求救，並料Uber車費夠買一張東京回港機票。



也有港人形容打破昔日對東京高效率的觀感，發文指出當東京遇到突發情況，整個系統隨之繃緊，又指前往成田機場花費53,910日圓，折合約2,655港元：「至於多花咗嘅錢、改咗嘅行程……就當今次畀自己上一堂好貴、但終身難忘嘅課。」



圖為2026年8月14日，成田機場的鐵路交通受到千葉縣暴雨影響而停頓，有旅客獲機場方面派發睡袋在客運大樓內席地而睡。（X/@Thai__Suki）

圖為2026年8月14日，有日本網民上載照片，指早上約8時有大批旅客排隊進入成田機場站。（X/@sararegi）

滯留機場港人︰實況比相片更誇張

千葉縣大暴雨來襲，交通大受影響，來往東京成田機場的鐵路服務受阻。機管局今日（14日）表示，截至早上10時，香港機場來往成田機場的航班，昨日有19班延誤，今日暫有9班延誤。

有滯留東京成田機場的港人今早11時在社交平台發文指，「東京𠵱家嘅情況真係比張相睇落去更加誇張」，稱由於航班及交通都受到影響，排隊人龍相當長，全部是拖着行李等待消息的旅客，他們都來不及登機，或臨時更改行程，或找不到住宿酒店，甚至的士也「一車難求」。

有滯留東京成田機場的港人指，現場排隊人龍相當長，全部是拖着行李等待消息的旅客。（Threads／cordelia0345圖片）

打破東京高效率觀感 遇到突發情況整個系統隨之繃緊

該港人又指，平時大家對東京的印象是有秩序及效率高，惟遇到突發情況，例如今次暴雨帶來的旅客擠擁及交通混亂，整個系統因資源不足隨之繃緊。

我自己喺東京生活咗一段時間，今日見到呢個場面，都忍唔住感嘆︰東京可以好有秩序，但當所有人同一時間遇上問題，資源一樣會瞬間唔夠用。𠵱家最重要嘅唔係抱怨。 滯留東京成田機場港人

有滯留東京成田機場的港人上傳的士咪表相片，前往成田機場收費為53,910日圓（折合約2,655港元）。（Threads／cordelia0345圖片）

前往成田要交學費︰當上一堂終身難忘嘅課

該港人更上傳一張的士咪表相片，只見前往成田機場收費為53,910日圓（折合約2,655港元）。他冷靜分析指，現時必先安頓自己，再逐件事妥善處理，其間的損失當作是學費。

至於多花咗嘅錢、改咗嘅行程……就當今次畀自己上一堂好貴、但終身難忘嘅課。 滯留東京成田機場港人

台灣旅客8月13日拍攝到東京市郊的馬路水浸，多輛私家車被困「動彈不得」。（tokyo.lisa99／Threads影片截圖）

有港人乘坐Uber往機場途中被困 因附近酒店爆滿無奈求救

另外也有滯留港人昨夜在社交平台求助，她原定乘坐HK Express香港快運晚上9時半起飛的航班回港，惟市區開往機場的京成電鐵（Skyliner）因天雨關係取消，隨後改坐的網約車Uber，也因多條馬路嚴重水浸寸步難行。

該港人又指，目前解決方案包括捱貴價Uber再次返回市區，或到附近的酒店暫住，不過酒店房間全部爆滿，在進退兩難下只能夠向網民求助。

真係唔知點算了，有冇香港人同樣面對緊呢個Situation，求救求救。 滯留東京市郊港人

台灣旅客8月13日拍攝到東京市郊的馬路水浸，多輛私家車被困「動彈不得」。（tokyo.lisa99／Threads影片截圖）

料Uber車費足夠買一張東京回港機票

其後該港人又指，全程被困Uber四小時，幸好司機不斷找路，終於在晚上11時許抵達機場，惟已錯過航班。有網民留言追問車費，她回應指未收到單據，但估計總數足夠買一張東京回港機票。

▼8月10日 本港氣溫破紀錄▼

