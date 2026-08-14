「優鮮港品」美食博覽展銷　即製魚鬆酥皮月餅等本土料理供試食

漁護署上月推出首個本地漁農產品統一品牌「優鮮港品」，並於一連五日的美食博覽展出多項本地產品，又即製成「魚鬆酥皮月餅」及「軟殼龍蝦化石餅」試食，其中主材料選用的全是本地水產原料。



有員工即場選用優鮮港品產品料理，給在場市民試食。（梁家俊攝）

協助推廣「優鮮港品」的海洋公園助理可持續發展教育總監張可怡表示，港人近年對食品安全的關注日漸加深，有民意調查顯示，食安是市民現時生活的重要考慮因素，而「優鮮港品」四大宗旨為「本地、安全、優質和減炭」，符合市民所需。

她指，自7月4日起行銷後，本港各大超市、便利店等均有出售印有優鮮港品標籤的食品，市民可以憑標籤知悉受認證的優質產物。

Joe向市民展視優鮮港品的標籤及二維碼。（梁家俊攝）

先區分本地優質漁農品 下階段推展至雞場、豬場

張可怡指，為確保漁農產品質素，優鮮港品標籤有明確的「⁠溯源及認證系統」，為市民建立信心及隨時監察食品質量。

張可怡指，優鮮港品先標明本地⁠生產魚場及農場、下一階段開始則推展至雞場、豬場。至於⁠零售、分銷、餐廳、酒店、批發、加工資料，標籤會附有二維碼供消費者掃瞄，「一掃就知起源地，包括地址、材料等」。

她指，「識食」的市民甚至可以透過認住部份味道和品質特別優秀的農場、魚場等產地，實行「食過返尋味」。她直言，「食嘢最緊要安全，有標籤大家就食得放心。」

優鮮港品的四大核心價值。（梁家俊攝）

提倡「不時不食」概念 鼓勵吃本土當造菜類

至於未來優鮮港品的發展，張可怡指，優鮮港品提倡「不時不食」的意願，由於保存非當造、或進口貨物的碳排放相對較高，品牌希望能掀起市民追捧本地出品的風氣，鼓勵市民選擇本土當造的菜類，如夏天選食瓜果類、冬天選食菜葉類，能有效支持本地魚農工的同時，又能為減低碳排放略盡綿力。

優鮮港品日後亦會加強到校和外展的食安推廣，及更多向大眾介紹本地魚農產品的新動向，希望能令品牌吉祥物為食仔和為食龍深入民心。

漁護署高級漁業主任李主任受訪指，政府方提供「農業持續基金」等支援，品牌目前初步擬定首三年，認證機構申請費用全免，之後再視情況調整。

他指，有意參與的商戶可以透過「同行者計劃」加入優鮮港品，商戶只需要簽署「同行者約章」，承諾向消費者清晰區分標示出優鮮港品的產品及自家產品即可。李又指，本地企業如大家樂已參與計劃，旗下逾百分店選用本地蘑菇。較早前亦有由各大本地海鮮酒家聯合舉辦的活動，期望來年3月至4月能舉辦一個由本地大小商戶共同參與的展覽，營造由香港市民支持本地產品的氣氛。