美食博覽2026｜優鮮港品3大地道美食 必試魚鬆酥皮月餅

美食博覽2026日前正式開鑼！多間參展商出奇招吸客，$1優惠、夾公仔贏零食、辣味雪糕通通都有。不過，去美食博覽絕對不只搶平貨，更要買得精明！本地漁農產品新統一品牌「優鮮港品」今年首度進軍美食博覽，品牌主打獲認證本地農場及魚場直送的優質食材。今次更採用「優鮮港品」食材，打造3款全場獨家、充滿本地風味的創意食品！包括顛覆傳統的魚鬆酥皮月餅，即叫即製的草蝦／軟殼龍蝦化石餅，及健康又彈牙的南瓜竹昇麵。想品嚐頂級鮮味，入手本地自家製產品，絕對不能錯過！



原隻熱壓「草蝦／軟殼龍蝦化石餅」即叫即整

香脆惹味一試上癮

由漁農自然護理署（漁護署）於今年年中建立的本地漁農產品新統一品牌「優鮮港品」，主打「本地、優質、安全、減碳」4大宗旨，透過建立完善的漁農產品認證與追溯制度，確保本地作物農場、水產養殖場的食材符合漁護署制定的生產標準、養殖方式與檢測要求，嚴格保障食品安全。

今次品牌首度進軍美食博覽，會場除了有「優鮮港品」認證產品發售外，更會有3款創新產品亮相人前，旋即掀起全場熱話！現場人氣最高的「草蝦／軟殼龍蝦化石餅」（會場優鮮價$68／$118），採用「優鮮港品」認證魚場直送的優質草蝦及軟殼龍蝦，原隻高溫壓製，零添加鎖住海鮮的精華和鮮味，融入於香脆口感之中，一試上癮。

中秋話題新作「魚鬆酥皮月餅」

採用本地水產 打造自家製鹹香魚鬆

不得不提的還有「魚鬆酥皮月餅」系列，一次帶來兩款人氣之選——香芋魚鬆餅及鹹蛋魚鬆餅（會場優鮮價每個$30）！金黃酥皮層次分明、入口即化，內餡採用「優鮮港品」本地水產製作的魚鬆，口感外酥內軟。顛覆傳統蓮蓉或奶黃的甜膩，取而代之的是裹入鹹香綿密的魚鬆，打造鹹甜交織的多重層次；香芋魚鬆餅芋香柔和、魚鬆鹹香細膩，鹹蛋魚鬆餅則鹹香更濃郁。是次產品更特別與「恆香老餅家」聯乘，完美結合恆香百年製餅工藝與本地漁產鮮味。在傳統蛋黃、奶黃甚至冰皮月餅外，魚鬆酥皮月餅絕對是聚會驚喜的必備之選，美味之餘更別具意義——既支持本地漁農業，又符合減碳環保的生活格調。現場更可以優惠價購買餅卡，絕對是中秋送禮的不二之選！

魚鬆酥皮月餅口感外酥內軟，鹹甜完美平衡，可作中秋送禮新選擇。

傳統工藝結合健康食材

「南瓜竹昇麵」爽滑彈牙零負擔

想要食得健康零負擔，同時又享受彈牙的麵質？南瓜竹昇麵（會場優鮮價每盒$45）可一次滿足兩個願望。結合「優鮮港品」認證優質南瓜與傳統竹昇打麵技術，麵條爽滑掛汁之餘，更帶淡淡南瓜的甘甜與清香，而且南瓜更富含膳食纖維與營養，屬日常食用的健康之選。

南瓜竹昇麵口感爽滑彈牙，營養價值甚高。

嚴格認證與追溯制度

全方位確保食品安全 建構可持續綠色社會

「優鮮港品」涵蓋本地漁農產品。優質生產者可獲電子證書，大眾可憑認證辨認優質商戶，同時產品上亦印有溯源標籤，簡單一掃描二維碼，可立即查出產品出處，大家自然食得更安心。作為「優鮮港品」合作推廣夥伴，海洋公園助理可持續發展教育總監張可怡期望大眾可優先選擇本地優質漁農產品，提升本地漁農產品的市場競爭力，推動可持續發展：「溯源系統對『識食』的香港人而言是非常好的工具，大家能清晰知道食材出處。我們最希望宣揚『不時不食』的概念，讓更多人支持香港出品的漁農產品，例如夏天出產的大冬瓜、冬天出產的西洋菜，期望能從小推廣相關的種植、飲食知識與觀念。」

海洋公園助理可持續發展教育總監張可怡到場分享，鼓勵市民多優先選購本地優質漁農產品，及支持「優鮮港品」餐廳與零售商。

除了生產者，採用「優鮮港品」食材的零售店及餐廳亦會獲得同行者證書，以協助「優鮮港品」產品銷售。各同行者更以本地優質且新鮮的食材打造多款全新菜式，以高質食材揉合地道風味帶到大眾面前。「優鮮港品」由漁護署建立及推動、海洋公園宣傳及推廣、香港品質保證局認證及檢測，同時獲蔬菜統營處及魚類統營處全力支持，一方面推動本地漁農業發展與產品推廣， 一方面加強公眾教育，打造可持續的綠色社會。

展位現場亦有展示其他「優鮮港品」的本地漁農產品，選擇眾多。

現場特設「優鮮港品」吉祥物見面會，為食仔及為食龍可愛現身與大家合照，更送出限定紀念品。

「優鮮港品」 — 本地漁農產品新統一品牌

日期：即日起至8月17日

展位：1E-A18

網上選購優鮮港品，請瀏覽：https://www.localfreshhk.com/categories/hong-kong-harvest

（資料由客戶提供）