消防處針對「棚網樓」的協調機制與行動準備

香港舊樓林立，當中不少欠缺妥善維修保養，對公眾構成潛在安全威脅。若樓宇同時被棚架和防護網包圍（以下簡稱「棚網樓」），其消防安全管理及緊急應變安排尤其重要。為加強風險管理，消防處制定了涵蓋「事前通報、專責巡查、執法轉介、專屬預案及應變隊伍」的完備安全機制。



強化「棚網樓」事前通報機制

為及早掌握並預防樓宇維修期間的消防安全風險，消防處與屋宇署、建築署及房屋局獨立審查組等監管建築工程的相關部門 / 單位，建立了嚴密的事前通報及跨部門轉介機制。相關部門會在工程展開前定期更新「棚網樓」名單，並即時通報消防處。署理助理消防區長（消防工程合規）陳智樂指出：「當消防處收到名單資料後，會安排消防人員進行針對性巡查，務求及早識別與掌握樓宇的消防安全風險，防患於未然。」

加強消防安全巡查與「停工令」協調機制

消防處採取「嚴格巡查、依法執法、跨部門協作」的策略。陳智樂解釋：「消防人員巡查期間，會實地測試火警警報系統的手動火警鐘掣，檢查消防水缸存量、消防泵能否正常啟動及其電源是否開啟，以確保消防栓 / 喉轆系統運作正常，同時核查年檢紀錄是否依法記錄及存檔。」此外，消防人員亦會仔細巡查樓宇公用地方及逃生途徑，若發現逃生途徑受阻或逃生出口被鎖上，消防處會依法執法；若發現涉及其他部門執法權限的違規事項（例如防火門被拆除、逃生途徑被封閉、違規開設工人/物料進出口、使用易燃或不透光物料封閉窗戶，或於樓梯範圍搭建臨時竹棚工作平台等），會直接轉介相關部門跟進並持續追蹤，同時處方亦不時會與屋宇署及房屋局獨立審查組展開聯合行動，攜手執法。

署理助理消防區長（消防工程合規）陳智樂

陳智樂補充，當發現「棚網樓」的主要消防系統不在有效操作狀態，即損壞或被關閉時，消防處會立即通知監管建築工程的相關部門 / 單位，由相關部門按實際情況考慮向註冊承建商發出「停工令」，直至主要消防系統回復有效操作後方可復工。截至2026年7月30日，消防處已曾建議相關部門向 18 幢大廈發出「停工令」，其間處方亦會持續巡查並更新行動預案。

制定專屬行動預案及增設「風險管控隊」

除了不時巡查，消防處亦按「棚網樓」名單建立專屬資料庫，從應變深化部署。消防人員會掌握施工安排細節並進行風險評估，為每幢「棚網樓」制定專屬的行動預案。助理消防區長（行動調研） 梁樂衡指出，一旦「棚網樓」發生火警，消防處會增派1隊搜救隊及2輛消防車迅速趕赴現場救援；若起火樓宇的相鄰建築物同為「棚網樓」，消防處更會額外調派一隊由 1 輛升降台、1 輛搶救車及無人機隊組成的專責「風險管控隊」，專責評估及保護尚未被火勢波及的相鄰棚網樓，利用配備熱成像鏡頭的無人機高空監察火勢，並按現場情況透過消防車輛或無人機廣播系統協助發出警示與疏散居民。

助理消防區長（行動調研） 梁樂衡

持續深化多方協作 提供全方位安全保障

總括而言，消防處透過事前通報、跨部門轉介、專責巡查、專屬行動預案及「風險管控隊」，成功將預防與應對機制緊密連結。消防安全是保障市民生命財產的核心，未來消防處將繼續與監管建築工程的相關部門 / 單位、業主、物業管理公司及註冊消防裝置承辦商保持緊密協作，持續檢視與優化各項措施成效，共同為樓宇大維修期間的社區安全築起堅固防線。

(資料及相片由消防處提供)