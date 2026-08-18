《蘋果日報》指上市公司夫婦作間諜活動　官裁定屬誹謗需賠150萬

上市公司中國創新投資主席向心夫婦，指《蘋果日報》2019年有報道指夫婦二人從事中共間碟活動，指該報道為假新聞，同年入稟高等法院控告蘋果誹謗（HCA 2424 /2019）。



案件早前在高等法院開審，蘋果並無派代表應訊。法官潘兆童今（18日）下判辭，未有接納辯方以特權保護等辯護理由，裁定誹謗成立，夫婦等原索償300萬，但潘官只判蘋果等賠150萬元。



原告為中國創新投資有限公司、向心、龔青，被告為蘋果日報有限公司及蘋果互聯網有限公司。同案被告，時任總編羅偉光在審訊前與原告和解。

原告中國創新投資有限公司及向心夫婦在高等法院勝訴獲賠150萬。(葉志明攝)

《蘋果日報》已於2021年6月停刊，聆訊時亦沒有派代表出席。

原告指有10篇文章涉及誹謗

原告案情指，《蘋果》在2019年11月至12月期間，發布10篇涉嫌誹謗原告的文章，內容提及中國創新投資，乃根據中共及中國解放軍的意願和指示成立，向心夫婦是中國特務或情報人員，依照中共和解放軍的指示行事。

報道指原告在港收集情報

報道又指，原告每年獲中共或解放軍提供大量秘密資金，在港秘密收集情報及滲透香港的民主、反共或港獨運動；原告涉嫌參與2015年的非法綁架、移交及拘留香港市民的事件；原告涉及勾結三合會，並秘密部署及動員媒體宣傳中共及打壓異見人士。

原告稱受文章影響曾被禁離台灣

原告指，向心夫婦在部份文章刊登時身處台灣，誹謗文章導致台灣當局在2019年11月就相關指控對二人展開調查，夫婦被禁止離境，未能回港參與中國創新投資的營運，公司股價受影響顯著下跌。

被告未挑戰向心夫婦的證供

法官在判辭指，被告沒有出庭作證，亦不挑戰向心夫婦的證供，被告案情缺乏證供支持，亦無以反駁原告的證供。由於蘋果日報有限公司和蘋果互聯網有限公司是《蘋果日報》的東主，表面上參與了蘋果日報的印刷和網上版的營運，他們知道印刷人為何人不提供資料，法庭推斷他們同時是《蘋果日報》的印刷人。就相關文章是否屬於誹謗，法官指文章用字平白直接，同意文章會導致他人蔑視和嘲笑原告，誹謗成立。

被告指文章關乎公眾利益需要報道

被告曾以「特權保護（Qualified Privilege）」作抗辯，指文章關乎公眾利益，有需要報道。法官指被告沒就指控作證或提供證據，拒絕接納此理由。

被告需賠150萬兼付訟費

賠償金額方面，法官指被誹謗一方可因名聲受損，及所受的屈辱和傷害等索償等屬主觀因素，法庭評定賠償時須作全面考慮。原告公司及向心夫婦分別索賠120萬、80萬及60萬元。法官最終判被告賠償60萬、40萬及30萬元予3名原告，另須付向心夫婦各賠10萬元的加重賠償，兼付訟費。