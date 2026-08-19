油尖旺團體送防煙面罩及拖把　逾5000戶基層家庭受惠

「油尖旺區防火安全關懷公益活動」關愛行動，今日（18日）上午於梁顯利油麻地社區中心禮堂舉行。啟動禮以「齊心防火護社區 · 同築安心油尖旺」為主題，400 名油尖旺區居民及社區人士參與，他們目標在 2026 年12 月前將防火安全物資及教育帶入社區，預計超過 5,000 戶基層家庭受惠。



活動獲油尖旺民政事務處、消防處九龍南區、油尖旺區防火委員會及香港紀律部隊義工隊支持，並聯同油尖旺區內 16 個地區團體及 20 個區議員辦事處推進，計劃將分三個階段，包括防火講座、精準家訪及全方位社區推廣，目標在 2026 年12 月前將防火安全物資及教育帶入社區，預計超過 5,000 戶的基層家庭受惠。

主辦的九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙表示，油尖旺區舊樓密集，做好防火及應急工作尤其重要。他感謝 TCL Foundation、政府部門、地區團體及義工等多方攜手合作，將防火物資及安全知識送到基層家庭及有需要居民手中，共同提升社區防火意識及應急能力。

民政及青年事務局署理局長梁宏正表示，油尖旺區人口高度密集、樓宇類型多元，防火安全是重要的民生議題。是次活動切合地區實際需要，既為居民提供實用安全裝備，亦將正確的防火知識及應急方法帶入社區，共同營造更安全的居住環境。

TCL Foundation 執行長劉磊表示，「防火勝於救災」，家庭用電安全是安心生活的重要基礎。TCL Foundation 希望透過捐贈安全拖板、防煙面罩及支持防火教育，以實際行動回饋社區，並與政府、社團及市民攜手共建更安心宜居的油尖旺。

啟動禮後，主禮嘉賓、立法會議員、區議員、義工分別到油尖旺社區探訪基層家庭。義工團隊送上安全拖板及防煙面罩，教居民正確的使用方法。