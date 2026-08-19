出生率｜新生嬰數跌穿3萬　派$2萬以外　智庫倡增託兒、延侍產假

【施政報告2026 / 新生嬰兒獎勵金 / 出生率香港】施政報告2023宣布推出一筆過2萬元的新生嬰兒獎勵金，為期3年至今年10月24日截止申請。施政報告2026料下月發表，獎勵金去留加減惹關注。然而，統計處最新數字顯示，在獎勵金生效周期內，去年中至今年中有2.97萬名嬰兒出生，較10年前下跌一半，更首次跌穿3萬水平。



有立法會議員認同，派錢的短期措施未能對症下藥，倡針對適婚年齡女性進行研究，推出針對性措施。有智庫組織指，不少夫婦擔心未能同時兼顧職場和家庭，對生育卻步，建議增加託兒服務，同時延長男性法定侍產假，鼓勵父母共同分擔育兒責任。



2025年中至今年年中嬰兒出生數字首次跌穿3萬

政府統計處數據顯示，去年中至今年中有2.97萬名嬰兒出生，亦較10年前約5.98萬名嬰兒出生跌一半。翻查過往10年數據，出生率持續下跌，當中2019年中至2021年中跌幅最顯著，出生人數由4.95萬跌至3.85萬，下跌兩成。2022年中至2023年中雖稍回升，但仍維持3萬水平，直至今年首次跌穿。

政府自2023年起推出「組合拳」措施鼓勵生育，包括新生嬰兒2萬元獎勵金計劃、推出公屋「家有初生優先配屋計劃」、增加額外幼兒照顧服務名額等。其中，2萬元計劃將於今年10月底屆滿，惟未知政策會否延續。

民建聯立法會議員林琳認為，政府可提供經濟誘因鼓勵商家增加育兒支援，舉例設置託兒服務的商業機構可獲扣稅，「這樣不需要用太多政府資源，但同時可鼓勵商界參與。」（資料圖片／夏家朗攝）

林琳倡設研究適婚年齡女性需求 推針對性措施

民建聯立法會議員林琳說，留意到不少90後、00後女性不會視婚育為必需品，加上環球經濟不穩，生活成本增加，有年輕夫婦不願置業「被層樓綁住」，亦思考更多生活可能性，例如到其他國家工作，「當生活規劃不穩定，他們根本不會想到生育那一步。」

她認同政府生育「組合拳」未能對症下藥，大部份政策以「舊思想堆砌出來」，派錢措施只屬短期。她建議政府針對處於適婚年齡、即介乎25至45歲女性進行研究，了解她們的生活壓力、育兒考慮等，從而推出針對性措施。

她認為政府可提供經濟誘因鼓勵商家增加育兒支援，舉例設置託兒服務的商業機構可獲扣稅，「這樣不需要用太多政府資源，但同時可鼓勵商界參與。」她又認為，現階段可保留2萬元獎勵金計劃，但倡設退場機制，直至政府訂立長遠生育政策。

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉表示，本港工時長，不少夫婦擔心未能同時兼顧職場和家庭，對生育卻步。（團結香港基金／資料圖片）

團結香港基金倡增男士侍產假 仿韓國允父母早上10時後上班

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉表示，本港工時長，不少夫婦擔心未能同時兼顧職場和家庭，對生育卻步。倘生育率持續下跌，長遠而言會令勞動人口萎縮，社會邁向老齡化，雖然人才輸入計劃有助紓援壓力，但僅屬短期措施，他建議政府採取措施，令有意生育的夫婦不會放棄生育計劃。

針對工作壓力問題，他建議政府增加託兒服務，並增加男士法定侍產假，鼓勵父母共同分擔育兒責任。他建議參考韓國法例，員工育兒期間獲允許在早上10時後才上班，另可享有長達一年半的育嬰假，且不一定在初生時期放假，可在不同時期放。

對於不少家長擔憂未能應付房屋和子女開支，他倡議向有子女的家庭提供更優惠的按揭利率，又建議設立子女成長投資帳戶，讓夫婦有更穩定資源應付日後子女升學，待子女成年後可將資源放到強積金戶口。