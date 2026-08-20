運輸署推三AI項目　維園噴水池交通燈實時調節　過馬路等少20秒

政府日前公布，人工智能（AI）效能提升組至今促成及落實首批共30個效能提升項目，當中運輸署有三個項目，包括使用AI核對續牌網上申請提交的證明文件，將於今年底推出，預計日後審批時間將由最長10個工作天縮短至一個工作天。另外署方又計劃在銅鑼灣維園告士打道近柏寧酒店的燈口安裝實時交通燈號調節系統，動態分配更多綠燈時間便利行人，預計最長等候時間可減少15至20秒。



運輸署今日舉行記者會，公布處方三項應用人工智能項目。（林遠航攝）

車牌續牌申請AI核對系統升級 審批時間縮短

運輸署現時每年處理約 240,000 宗網上續領車牌申請。署方表示，一直有利用AI核對網上申請的證明文件，例如地址證明、保險文件，現時正使用的光學字元辨識技術，將在今年底改為使用「提升版」，運輸署副署長（公共運輸事務及管理）郭惠英表示，地址有多種不同寫法，「提升版」AI會持續學習，幫助更好地作識別。

運輸署首席行政主任（牌照電腦計劃及牌照事務）李威儀則指，新審批系統亦適用於港車北上及粵車南下申請，處方目標將審批時間由最長10個工作天縮短至一個工作天，並將AI自動審批跨境駕駛牌證申請比率提升至超過50%，縮短約兩成人手處理時間。

運輸署首席行政主任（牌照電腦計劃及牌照事務）李威儀。（林遠航攝）

未提負責AI系統公司

至於相關私隱考慮，李威儀指系統會嚴謹處理收集到的個人資料，確保符合相關法例及指引，系統推出前會通過安全及壓力測試；所有資料將保存於政府雲端系統。她未有透露相關AI的品牌，又或AI公司是否來自內地，僅指可向數字辦查詢。

署方目前正逐步將實時交通燈號調節系統推展至全港約50 個合適的獨立燈控路口。署方總工程師（交通控制）郭家駿指，現時系統主要用於人流較少路口，系統會調節減少行人過路處綠燈的時間，讓更多車順利通過。

交通燈號用AI運算號 實時調節燈號

他續指，明年首季會推出「智慧登號路暢通」項目，在銅鑼灣維園噴水池告士打道近柏寧酒店的燈口，安裝鏡頭等感應器，實時探測車輛和行人流量，動態分配更多綠燈時間，預計行人最長等候時間可減少15至20秒。他又指，系統不需要車牌及身份等訊息，感應器不會就此方面作收集。

(運輸署簡報截圖)

運輸署總工程師（交通控制）郭家駿。 （林遠航攝）

運輸署副署長（公共運輸事務及管理）郭惠英。（林遠航攝）

引入排隊機械人 免試簽發駕駛執照預約等候減至45分鐘

此外，署方指，已於今年六月底起在俗稱「吸牌」的免試簽發香港正式駕駛執照櫃位服務網上預約系統，引入AI 技術核查系統，識別並攔截「排隊機械人」程式。

現時成功進入預約系統的申請人的輪候時間已由最長約兩小時大幅減至 45分鐘內，較前排隊位置的輪候者可在10至15分鐘進入預約系統，署方認為「成效顯著」，郭惠英表示，署方未來會盡量再減低等候時間。