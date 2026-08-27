Hactl夥貿發局參展巴黎時裝周展示環保時裝　跨界合作開拓新機遇

香港空運貨站有限公司（Hactl）與香港貿易發展局（貿發局）聯同十多位香港設計師，六月參展全球頂尖時裝盛事「2027春夏巴黎男裝周」（「巴黎男裝周」），展現空運業並非只是貨物運輸，更是支撐全球時裝供應鏈、協助品牌迅速連接國際市場的重要夥伴，為未來更多跨界合作開拓新機遇。遠赴巴黎的本地設計師，向國際時裝界展示以環保理念為核心的最新系列作品，成為空運業與時裝業跨界合作的成功示範。



於6月24至28日在巴黎著名時尚地標Rue de la Paix舉行的2027巴黎時裝周，Hactl與貿發局特設「專業陳列室」雲集11個香港設計師品牌的春夏系列作品，涵蓋服裝及時尚配飾，讓來自世界各地的買家、媒體及業界人士認識香港設計的多元創意。參與此次活動的香港時裝品牌包括：PLOTZ、Matter Matters、Kinks Lab、PabePabe、SWEETLIMEJUICE、HARRISON WONG、MARCCH和Bettie Haute Couture等。當中，巴黎知名藝術家Yaz Bukey更與本地人氣品牌 MARCCH 與 Matter Matters推出別注聯乘作品，並於活動中首度亮相。

Hactl與貿發局的特設「專業陳列室」，雲集11個香港品牌展出最新作品。

活動廣獲時裝業界歡迎，不少人讚賞Hactl對創意產業的支持，認為Hactl的參與不僅為香港品牌帶來更大國際曝光，更讓本地創意人才有更多機會走向國際市場，展現跨界合作的價值。透過是次活動，來自世界各地的時裝業界代表和媒體亦進一步了解Hactl作為全球領先空運貨站營運商的重要角色，以及多年來促進香港與全球市場高效聯通的貢獻。

辦交流平台助設計師拓展網絡

除了設立專業陳列室，Hactl與貿發局亦舉辦了交流酒會及「Hong Kong Fashion Night」晚宴，吸引約200名時裝業界專業人士、買家、媒體及空運業界代表出席，成功協助香港本地設計品牌搶攻國際季前訂單。本地設計師藉此機會推廣香港品牌，更吸引法國百年時裝品牌計劃進駐香港。

交流酒會及「Hong Kong Fashion Night」為香港設計師、世界各地的買家、媒體及時裝和空運業界代表提供重要交流平台。

Hactl行政總裁劉爾修表示：「不少人最初對一家空運貨站參與『巴黎時裝周』感到意外，但其後均認同這是一個極具創意的跨界合作平台，不僅向國際時裝業界展示空運業在全球時裝供應鏈中的重要角色，亦有助推廣香港國際機場龐大的航空網絡及連通優勢，彰顯香港作為國際航空物流樞紐的競爭優勢，協助更多香港品牌走向國際。未來，空運業與時裝業的合作將不止於物流服務，更可在可持續發展、創新設計及品牌推廣等方面有進一步合作。」

Hactl行政總裁劉爾修（左）和香港貿發局歐洲、中亞及以色列首席代表盧逸峰（右）見證空運業與時裝業的首次跨界合作，支持香港設計師衝出國際。

空運業迅速回應時裝市場需求

時裝是重要空運貨種之一，兩個行業的發展因此亦息息相關。時裝對速度、連通性及供應鏈效率要求極高。由設計樣辦、原材料，到成衣及高價值時裝產品，品牌需要因應瞬息萬變的潮流及市場需求，快速將產品送到世界各地，而空運業正憑藉高效、可靠的物流服務，支援時裝供應鏈的運作。

劉爾修表示：「這次Hactl參與『巴黎時裝周』，對我而言是一個非常難忘的經驗。最令我鼓舞的是，看到空運與時裝兩個看似不同的產業，能夠透過跨界合作創造新的價值，並向全球展示香港融合創意、空運及專業服務的獨特優勢。」

Hactl行政總裁劉爾修穿上由Hactl舊員工制服升級再造而成的時尚服飾參與交流酒會。

夥拍本地設計師 舊制服變創意時裝

活動的另一亮點，是Hactl與本地設計師盧聲前及其品牌PLOTZ合作，在專業陳列室設立專屬展區，展示重新設計的 Hactl 新款員工制服、日常服飾，以及由舊制服升級再造而成的一系列創意紀念品。

當中最引人注目的，莫過於Hactl管理層親自擔任模特兒，穿上由盧聲前以Hactl舊員工制服重新設計而成的時裝作品，讓昔日的日常制服搖身一變，登上巴黎時裝舞台。展出的時裝吸引眾多國際時裝界人士駐足欣賞和親身試穿，充分展示企業如何透過創新設計，將循環經濟與可持續理念融入營運。

（左起）Hactl商業及業務拓展執行董事李曉溦、Hactl行政總裁劉爾修與品牌及傳訊執行董事陳儀欣，身穿由舊員工制服重新設計而成的時尚服飾，於「2027巴黎時裝周」登場。

展出的多款升級再造時裝及紀念品，源自Hactl於2021年推行的新制服項目。當年在設計新制服時，Hactl將可持續發展理念貫穿整個項目，由物料選擇，以至舊制服的處理方式均經過周詳考量。新制服採用由回收廢棄塑膠產品再造的環保布料，在舒適度、功能性與環保效益之間取得平衡。同時，為減少因舊制服帶來的資源浪費，Hactl早於項目策劃階段，已積極研究舊制服的再利用方案，透過將其升級再造成為時尚服飾、創意紀念品及各類生活用品，賦予物料第二生命，實踐循環經濟的理念。

劉爾修說：「這次合作除了讓我們展示空運業在全球時裝供應鏈中的重要角色，亦讓我們有機會向國際時裝界展示Hactl在可持續發展方面的創意。能夠親自穿上由Hactl舊制服升級再造而成的時裝作品，在巴黎這個國際時裝舞台上展示我們對可持續發展的承諾，我感到非常自豪。 這不僅是一件時裝作品，更代表Hactl將循環經濟理念融入企業營運的成果。」

Hactl專屬展區展出新款員工制服和日常服飾，以及由舊員工制服重新設計而成的時尚服飾。

展出的熊公仔、杯和餐具等創意紀念品均由Hactl舊制服升級再造而成。

（資料由客戶提供）