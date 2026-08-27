醫療費用高昂！安達人壽推出市場首創危疾保障　支援多元健康狀況

香港私營醫療費用高昂，研究顯示其收費水平高居全球第二位。對於市民而言，嚴重疾病的復發風險，往往令他們面對極大的財務壓力。安達人壽香港首席客戶價值總監黃智傑（Alex）指出，傳統危疾保險往往流於一次性理賠，及後客戶仍需獨自面對漫長的康復旅程。為照顧客戶多元的健康需求，安達人壽香港宣布推出「安達『每種守護』危疾保險系列」。該系列旨在填補本港市場的重要缺口，為不同健康背景的人士提供全面保障。



首創靈活理賠機制 最高8倍保障兼實報實銷

面對難以預計的健康挑戰，新產品帶來了極具彈性的財務支援。針對健康人士的需要，安達 「每種守護」危疾保險計劃提供可高達800%總保障額。該計劃設有兩項選項領取嚴重疾病保障：

•「備用現金保障選項」：可提供額外100%保障額以解燃眉之急。

•「持續保障選項」：提供持續保障，支援高達5次多重嚴重疾病保障。

此外，針對現有醫保未必能全數涵蓋的缺口，新系列就癌症、心臟病及中風提供「自付項目保障 」實報實銷合資格自費藥物及／或自費醫療項目¹，上限為保障額的20%或62,500美元。在復康及進階護理方面，「外觀修復保障」提供額外20%保障額，支援因癌症而接受外觀修復手術及其治療所致的副作用，並同時提供針對三大嚴重疾病之晚期重症¹的一筆過「延續關懷保障」。

安達人壽香港首席客戶價值總監黃智傑（Alex）指出，保險不應流於一次性理賠，期望透過全新系列為客戶提供「由理賠到有溫度的陪伴」。

為危疾康復者及狀況穩定人士提供簡易核保可解鎖高達300%保障

現實中，癌症康復者、曾患心血管疾病或有糖尿病病史的人士在尋求保障時，常面臨拒保、不保事項或高昂保費等挑戰。Alex介紹了系列中專為這類群體而設的「癌癒」、「心癒」及「糖癒」計劃。透過簡易核保方式，無須面對繁複申請或冗長流程，輕鬆獲取所需保障。其專屬解鎖權益更具突破性，有病史客戶只要提交符合要求的健康報告，便能解鎖高達300%的總保障額，且毋須繳付額外保費。

康復者歷3次開胸訴辛酸：最折磨是理賠與「撲醫生」

47歲的心血管疾病患者Gary，曾因心瓣斷裂經歷多達3次開胸手術。他坦言，治療期間其中一項困難並非手術本身，而是耗費大量心神處理保險理賠文件，這些繁瑣的行政工作佔據了他三至四成的精力。除了要應付意料之外的眼科併發症及自費藥物外，他出院後還需四處奔波尋找合適的物理治療。Gary的親身經歷，正好印證了危疾患者極需要如安達人壽新產品般，提供「自付項目保障」及一站式的清晰醫療支援，從而減輕病患在資訊蒐集與決策上的負擔。

曾經歷3次開胸手術的Gary將傷疤視為人生「戰績」，康復後更成為健身教練；他坦言患病期間其中一項困難是繁瑣的保險理賠與醫療行政工作。

告別單次理賠 專屬醫療團隊實踐「有溫度」陪伴

保險的價值，遠不止於一場金錢交易。Alex強調，安達人壽致力成為客戶的終身夥伴，保險不應只是一紙合約，而是「由理賠到有溫度的陪伴」。新系列特設由家庭醫生領導的專屬個案管理團隊，提供一站式醫療增值服務。服務範圍從專科轉介、康復服務、家居支援、心理諮詢及慢性疾病管理計劃，提供持續的關懷及指導。

同時，為支援於中國內地及香港生活的客戶需要，該系列採用中港保費同價，並認可指定內地醫院的醫療報告。這項便利措施確保了客戶無論身處何地，皆能感受到安達人壽適切、貼心且全方位的守護。

正如Alex所指，安達人壽將繼續因應客戶不斷演變的健康需求，致力提供具前瞻性的方案。貫徹這份同行理念，協助每一位香港市民及其家人，以更大的信心與韌性，從容應對人生中每一個未知的健康挑戰。

備註：

¹ 受條款及細則所約束。整項或部分保障並不適用於安達「每種守護」（心癒）危疾保險計劃。詳情請参閱個別危疾保險計劃的產品介紹冊。（資料由客戶提供）

（資料由客戶提供）