港人尋雙標靶抗癌藥！和睦家藥劑師解構新療法　國際標準釋除疑慮

近年大灣區融合深化，香港市民對內地的認識已從飲食、生活層面延伸至醫療服務。新風醫療大灣區首席藥劑師、深圳新風和睦家醫院藥劑科主任石瑩指出，深港兩地醫療交流加快且語言障礙小，促使愈來愈多香港癌症患者開始關注內地創新藥與先進治療方案，形成北上就醫的新趨勢。受惠於政府政策（國家醫保談判、「港澳藥械通」等）支援，及深圳醫療服務的國際化提升，深圳為香港患者提供了地理位置便利、性價比高、無需長時間等待的多元化前沿治療選擇。



腫瘤治療大躍進 「雙標靶」與「生物導彈」帶來存活新曙光

腫瘤治療已由傳統化療，發展至單一靶點免疫治療，如今更邁進可同時作用於兩個靶點的「雙特異性抗體」時代。雙靶點能更精準地識別及抑制癌細胞，產生更強的協同抗腫瘤作用。當中，國產創新藥取得了全球性的突破，例如一款中國自主研發的全球首創PD-1/VEGF雙特異性抗體，能同時重啟T細胞免疫並阻斷腫瘤血管生成。在權威的國際醫學大會（ASCO）上發布的研究數據顯示，該藥物在肺癌領域對比傳統聯合化療，在存活期和疾病無惡化存活期均取得顯著的陽性結果，大幅降低了患者的死亡風險。

另一款全球首創的PD-L1/CTLA-4雙特異性抗體則能解除雙重免疫抑制，目前在晚期胃癌及宮頸癌等領域取得突破。為了大幅提升治療便利性，醫院引入了針對雙靶點的皮下注射製劑，將傳統靜脈輸注的數小時大幅縮短至約五分鐘，減輕患者不適。此外，被稱為「生物導彈」的雙靶點ADC藥物能識別更多腫瘤特徵，進一步擴大治療覆蓋範圍；該藥物除了獲批用於後線鼻咽癌，臨床數據亦顯示其客觀緩解率及疾病無惡化存活期較傳統化療有顯著倍增的優勢，並在三陰性乳癌等實體瘤展現潛力。

新風醫療大灣區首席藥劑師、深圳新風和睦家醫院藥劑科主任石瑩接受訪問時強調，腫瘤治療講求「個體化適配性」，創新藥物並非愈新愈好，必須透過基因檢測精準配對才可發揮最大療效。

破除「愈新愈好」迷思 專業藥劑師強調基因檢測精準配對

石主任強調，創新藥物並非「愈新愈好」，關鍵在於是否符合患者自身需求，個體化適配性才是首要原則。臨床上的評估必須基於患者病史、癌症類型及生物標誌物（如基因檢測結果）來制定個人化方案，以基因檢測驅動治療。透過精準配對，患者能有更好的治療選擇。例如針對傳統標靶藥反應較差的「特定基因插入突變」肺癌患者，有新型口服靶向藥在一線治療中療效優於化療，且提升了服藥便利性。創新藥的引入為臨床團隊提供了更寬廣的選擇空間，打破過往治療選項狹窄的限制。

嚴防假藥劣藥！全天候電子化監控 國際級把關釋除港人疑慮

為消除香港患者對內地藥品真偽及來源的疑慮，醫院實施嚴控藥品供應鏈，規定所有藥物必須來自擁有最高資質的頂尖供應商，確保來源可追溯。藥房依照國際JCI標準管理，實施全天候24/7電子化溫濕度監控。系統每分鐘讀取數據，一旦超標會即時觸發警報及發送手機短訊提醒，確保藥品質量不受影響。

同時，藥劑師的工作已由傳統的「發藥」，轉變為主動的「臨床藥學管理」，實現角色轉型。為了提供全方位用藥保障，藥劑師會在醫生開立處方後進行全面評估，仔細核對劑量及適宜性；並在派藥時提供詳細用藥教育，為患者分析藥物相互作用；更會在後續追蹤中主動管理副作用。

醫院藥房嚴格採用國際 GCP 標準管理，實施全天候 24 小時電子化溫濕度監控，從源頭把關藥品質素，徹底釋除患者對假藥或劣質藥的疑慮。

深港醫療冀「無縫對接」 聯手推廣科普破解用藥恐懼

深港兩地各有優勢，香港具國際標準先行優勢，而深圳則在創新藥研發上發展迅速。未來的核心目標是深化轉診及資訊互通，實現「無縫對接」，縮窄兩地醫療體驗差距，讓港人北上就醫沒有差異感。

為此，醫院正推行醫患雙向推廣計劃。在醫生層面，團隊將透過專業交流與數據分享，增加香港醫生對內地創新藥臨床價值的認識及信任度。在大眾層面，則會善用不同平台加強患者用藥科普教育，特別是教導患者如何正確管理藥物副作用，期望能避免患者因恐懼而錯失治療機會，幫助他們在充分了解後作出安心選擇。

醫院致力推動深港醫療「無縫對接」，提供符合國際標準的醫療服務及舒適的私隱住院環境，讓港人北上就醫亦能感到安心無差異。

兩地資源互補 燃點抗癌新希望

癌症絕非絕路。隨着大灣區醫療資源互補，內地創新藥物（如雙特異性抗體及 ADC）為香港患者帶來了新的希望與更多元的選擇。在嚴格的國際級藥房管理與專業臨床藥劑師的把關下，港人赴深就醫的信心將逐步提升。

受惠於地理位置便利、免卻漫長等待及高性價比等優勢，深圳新風和睦家醫院近年成為不少香港癌症患者尋求前沿治療的新選擇。

（資料由客戶提供）