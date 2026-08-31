大學手提電腦優惠計劃2026｜年度學界獨家！把握平價出機時機

大學手提電腦優惠計劃 2026（U Program） 將於各大院校陸續推出，詳情請密切留意相關網站最新消息。



市場趨勢分析：為何建議今年及時入手？

受全球 AI 發展熱潮帶動，自 2025 年底起，CPU、SSD 及 RAM 等核心電腦零件價格持續上漲。據市場預測，此波加價潮極可能延續至 2028 年。年度學界獨家的「大學手提電腦優惠計劃2026」（U Program）近日將於各大院校陸續推出。為對抗加價潮並穩定售價，各大廠商已提前一至兩個季度備貨，惟所有型號均以「先到先得」形式發售。據悉，自七月初計劃啟動以來，部分熱門機型已告售罄，業界建議有需要的師生應把握機會及早入手，切勿錯失良機！

以下為大家整理本次活動的各項優惠詳情及各大品牌精選推薦：

U Program 2026｜早鳥登記優惠

由即日起至9月6日只需網上填寫預先登記表格，即可獲得Kaspersky防毒軟件（1年1用戶版）以及電子配件滿額折上折優惠券（總值$300）。此外，電腦廠商們為表對應屆DSE考生的支持，凡進行了早鳥登記的DSE考生，在選擇相應品牌的手提電腦時可享額外*3個月原廠保養或價值高達$618精選配件。（視品牌禮遇而定）

1. Kaspersky防毒軟件（1年1用戶版）

2. 電子配件滿額折上折優惠券（總值$300）

*視品牌而定

立即預先登記 ：https://tinyurl.com/ysppv4rx

學界優惠附帶獨有服務

安坐家中，24X7網上訂購 – 活動網站支援轉數快、MasterCard、VISA 及銀聯信用卡，亦可以恒生銀行信用卡作12個月網上分期付款。

除折扣優惠外，各廠商更提供多項學界獨有附加服務：

1. 10 天購物保障 – 所有手提電腦均可享有10天購物保障，如於保障期內發現硬件功能問題，可申請換機。

2. 3年原廠保養 – 特長保養期，無憂安心使用，部分型號更可升級到5年原廠保養。

3. 上門維修服務（部分品牌提供） ; 熱門型號更附加意外損壞保障 – 安坐家中，享無憂到戶服務。

4. 國際保養（部分品牌提供）– 前往異地升學或旅行工作，都能享有廠方的技術支援。

5. 零光零死點 – 獨家優惠，如手提電腦螢幕發現死點或亮點，顧客可於10天內申請換機。

6. 憑Citi Mastercard信用卡，於大學手提電腦優惠計劃2026網頁或校園展銷攤位單一簽賬達指定金額或以上，專享額外5%即時折扣，最高可減HK$650以及免費星巴克中杯手調飲品券乙張。

以上優惠只限合符資格人士購買，並受活動有關條款及細則約束。

優惠受條款及細則所限，詳情請參閱：https://www.hknotebook-home.moss.com.hk/citibank2026-zh

U Program 2026｜涵蓋107款機型 五大品牌全面迎戰AI時代

本年度U Program共推出107款優惠手提電腦，各大廠商均引入配備第三代 Intel Core Ultra 及第四代 AMD Ryzen AI（400 系列）處理器的最新機型，全面符合 Copilot+ PC 標準，大幅提升AI算力與電池續航力。為用家帶來更高效且安全使用AI的機會，不論溫習，做Assignment還是搜集及整合資料都能得心應手啦！

參展品牌 焦點機型與專屬服務亮點 ASUS 提供 26 款機型，新增上門送修服務，全港設逾 90 個維修點，最快 5 天送回。 HP 帶來 25 款機型，涵蓋Hyper X OMEN電競及 OmniBook 系列，免費升級至三年本地上門保養。 Lenovo 涵蓋27款產品，特設 24/7 技術支援，Yoga 及 ThinkPad 等指定系列享意外保養服務。 Microsoft 提供 17 款 Surface 機型，搭載最新 Snapdragon 處理器，主打強大裝置端 AI 功能。 Samsung 推出12款旗艦產品，全線手提電腦免費升級三年Care+ 保障（含意外及入水損壞保險）。

U Program 2026｜展銷中心及校內展銷會

為方便師生選購，活動網站提供24小時網上訂購服務，並支援轉數快、各大信用卡付款及恆生信用卡12個月分期。各大院校亦將陸續舉辦校內展銷會。此外，大會設立了領貨及展銷中心供體驗實物及諮詢專業意見（註：9月25日領貨中心將提早於下午4 時30分關閉）。除手提電腦外，場內多款知名品牌（如 Logitech、Corsair、Belkin 等）的周邊配件亦以低至兩折發售，全面涵蓋學生的科技與生活需求。

立即瀏覽：https://www.hknotebook-home.moss.com.hk/?utm_source=hk01&utm_medium=website&utm_campaign=NP26-HK01-WIX

除了校內展銷會和網上訂購產品外，活動更設有領貨及展銷中心，展銷中心會提供部份型號的貨品展示供客人參考選購，場內亦會有職員協助提供專業意見，屆時歡迎各位親臨參觀。

以下即睇各品牌為U Program 2026帶來的專屬禮遇

U Program 2026｜ASUS：增設90+網點上門送修

ASUS今年為U Program帶來26款最新型號產品至抵優惠！活動內提供包括全港最受歡迎ROG電競系列、型格耐用Vivobook系列、商務專業Expertbook系列，以至纖薄輕巧Zenbook系列，而全新Zenbook Duo更採用航太Ceraluminum 防刮材質，輕奢耐用。 ASUS秉持「極致品質標準」的精神，ASUS致力將卓越的工藝設計與無微不至的售後支援完美結合。務求為每位用戶構建起全方位的守護屏障，讓你無論身處香港或世界任何角落，都能無憂享受科技帶來的便利與創新。另外，本年度指定型號更增設上門送修服務，全港本地達90+送修點，維修最快5天送回，確保每位用戶都能享受最專業妥善的售後服務。

立即選購：https://hknotebook.moss.com.hk/ns/store/M_NS2026/generic/zh_TW/itf/event/nop26_asus?utm_source=hk01&utm_medium=website&utm_campaign=NP26-HK01-ASUS

U Program 2026｜HP：大專生專屬型號 全線免費升級三年上門保養

每年HP為支持學界都可謂不遺餘力，不僅手提電腦產品保養免費升級至三年本地上門保養，更有為大專生而設的專屬型號手提電腦。而本年度HP則為大專師生們帶來25款最新型號的手提電腦。當中包括HP最新HyperX OMEN電競手提系列電腦以及配置Intel Core Ultra X7 358H的 HP OmniBook 7 16，在算力時代下，HP提供了廣闊的選擇去迎接不同需要的大專師生，讓所有機款不但具備AI算力，也保留不同外觀及配置的選擇。

立即選購： https://hknotebook.moss.com.hk/ns/store/M_NS2026/generic/zh_TW/itf/event/nop26_hp?utm_source=hk01&utm_medium=website&utm_campaign=NP26-HK01-HP

U Program 2026｜Lenovo：陣容最廣 針對細分客群提供專屬支援

Lenovo作為全球第一電腦生產商，產品線涵蓋手提與平板電腦，本年度為U program帶來共32款型號產品，且特別提供至3年本地上門保養及24x7技術支援，展現對學生們的關懷。

Yoga系列獨家配備AI Core及與Intel獨家合作推出的Aura Edition，提供輕薄、變形、創作者款式，指定系列享零維修費的意外保養。

Legion系列搭載獨家AI晶片自動調節效能，提升遊戲表現。玩家更享24x7專業Gamer熱線指導及本地上門保養。

ThinkPad產品提供3年國際上門保養連意外維修、指定型號提供電池保用及保留硬碟服務，並可升級至5年，確保全球範圍硬體維修支援。

立即選購： https://hknotebook.moss.com.hk/ns/store/M_NS2026/generic/zh_TW/itf/event/nop26_lenovo?utm_source=hk01&utm_medium=website&utm_campaign=NP26-HK01-LENOVO

U Program 2026｜Microsoft：Snapdragon處理器推動教育AI生態

Microsoft為本年度U Program提供共17款手提電腦型號。其品牌核心價值建立在安全、可靠與以人為本的科技設計。而在AI驅動的教育時代，Microsoft以「賦能每一位學生與教育者成就更多」為使命，透過可信任的AI、生態系整合與全球教育社群，打造更高效與更公平的學習環境。而Microsoft Surface電腦則延伸了這份願景，裝置採用最新的Snapdragon X2 Plus或Snapdragon X2 Elite處理器，提供高達80 TOPS的AI算力之餘，亦帶來比上一代更強的效能與更低的功耗。而新一代Copilot+ PC結合裝置端AI，支援即時摘要、語音轉文字與筆記整理，讓教師備課更高效、學生學習更自主。

立即選購：https://hknotebook.moss.com.hk/ns/store/M_NS2026/generic/zh_TW/itf/event/nop26_microsoft?utm_source=hk01&utm_medium=website&utm_campaign=NP26-HK01-MICROSOFT

U Program 2026｜Samsung：旗艦機型附送Samsung Care+意外及入水保障

Samsung本年度強勢回歸U program並帶來12款旗艦級手提電腦及1款平板電腦。且所有手提電腦型號都可享免費升級至Samsung Care+三年全方位保障。此升級保障能為你的裝置添加更全面的保護，當中包括更換電池並可享免費意外及入水損壞裝置保險， 讓所有用戶都能安心無憂地享受產品。而在硬件方面，Samsung為所有大專院校帶來最新一代的 Galaxy Book 6系列，全系列配備了Intel第三代 Core Ultra處理器，不僅帶來最高60%的CPU效能提升，全新的Intel Arc iGPU也讓圖形處理能力大幅進步，發熱量和功耗控制更是達到新高度。

立即選購：https://hknotebook.moss.com.hk/ns/store/M_NS2026/generic/zh_TW/itf/event/nop26_samsung?utm_source=hk01&utm_medium=website&utm_campaign=NP26-HK01-SAMSUNG

U Program 2026｜週邊配件：低至兩折 完善科技生活配套

除手提電腦外，U program致力為大專生們提供更完整的科技配套，包括多款實用週邊配件。當中多個知名品牌參與其中，包括Logitech、Corsair、Verbatim、Belkin等等。範圍由基本電腦週邊至旅行用品都應有盡有，而且折扣低至兩折。從學業到娛樂生活都無微不至地照顧，助學生能更輕鬆愉快地享受學園生涯。

立即選購：https://hknotebook.moss.com.hk/ns/store/M_NS2026/generic/zh_TW/itf/?utm_source=hk01&utm_medium=website&utm_campaign=NP26-HK01-INDEX

以上優惠只限合符資格人士購買，並受活動有關條款及細則約束。

（資料由客戶提供）