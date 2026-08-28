自主非「帆」活動推介!登上最有故事鴨靈號 解鎖獨一無二包船體驗

打開一張香港的明信片，或觀看官方的旅遊宣傳片，總會見到一艘揚着紅帆的中式帆船在維港穿梭。這艘陪伴幾代港人成長的帆船，絕對是大家最熟悉的集體回憶。或許大家都曾乘搭天星小輪或參與一般維港遊；但你有否想過「獨攬」這艘香港唯一的傳統中式帆船，由自己「話事」舉辦專屬活動？這絕對是一個只屬於你的獨特體驗。鴨靈號在維多利亞港航行逾七十載，默默見證着香港由昔日純樸小漁港蛻變成繁華的國際都會。作為「維港上最有故事的一艘船」，如今它可以化身為你的私人聚會場地，讓你在船上的每一張打卡照，都充滿香港ICON的專屬情懷。



冷知識：你知道嗎？維港上你也許見過數艘仿造的紅帆船，但鴨靈號是香港目前唯一僅存真正的傳統中式帆船，其標誌性的紅帆絕對是維港最經典的集體回憶。

乘全港最古老紅帆探索漁港變遷

鴨靈號是香港目前唯一僅存真正的傳統中式帆船，其標誌性的經典紅帆與古色古香的木質船身，是這座城市不可替代的文化符號。在船上隨手一拍，皆是明信片等級的唯美畫面，更可將兩岸無敵夜景與陣陣海風，變成個人專屬活動的絕佳背景板。此外，鴨靈號更提供深度文化體驗，船上設有專人導賞講解，讓乘客親身體驗昔日漁民的海上生活與了解帆船構造，帶來一趟兼具人文歷史與懷舊情懷的航程。

隨手一拍皆是明信片級別的畫面，將無敵維港夜景變成個人專屬活動的絕佳背景板。

告別沉悶行山Team Building 紅帆見證浪漫求婚

在香港尋找一個與別不同、令人眼前一亮的聚會場地絕非易事。若你已經厭倦了千篇一律的酒店宴會廳、Party Room，又或者不想再舉辦沉悶的陸上活動，鴨靈號正正能打破傳統場地的限制。這艘極具歷史價值的帆船可化身為極具彈性的海上專屬空間，提供多元化的包船方案，完美滿足不同群體的聚會需要：

• 親子與三代同堂：空間寬敞，非常適合家庭聚會欣賞日落與夜景。長輩可重溫懷舊時光，小朋友亦能盡情放電，一家人輕鬆拍攝溫馨全家福。

• 文化遊學團：讓學校與團體走出傳統課室，將壯麗的維港變身為活生生的香港歷史文化課堂。

• 私人派對與浪漫時刻：無論是生日慶祝、婚紗攝影，還是節日限定活動（如中秋賞月、聖誕除夕倒數），都極具氣氛。甚至可以紅帆為證，在維港中心進行一場難忘的海上求婚。

• 企業團隊活動（Team Building）：告別傳統行山與沉悶的室內會議，與團隊在維港中央舉杯慶祝公司周年，或舉辦新產品發布會，必定能給賓客留下深刻印象。

告別千篇一律的室內場地！包下鴨靈號舉辦專屬派對或企業活動，在海風與美景下聚會極具新鮮感。

包船享極高私隱度 另設恆常航班觀維港日景、日落至幻彩詠香江

鴨靈號的私人包船服務具備極高彈性，載客上限為35人，日期與航線均可彈性商議。船方更可配合客人需要，加配餐飲到會小食、專業導賞服務、船身布置及攝影服務，輕鬆打造出高私隱度且獨一無二的行程。

若想以更隨性的方式體驗，大眾亦可選擇每日定點的恆常維港遊航班。鴨靈號提供的恆常體驗，方便市民與旅客隨時登上這艘傳奇帆船，親臨其境觀維港日景、日落至體驗「幻彩詠香江」等醉人維港美景。想重新認識香港的浪漫與歷史，不妨把握機會，在鴨靈號上留下屬於自己的海上記憶。

除了私人包船服務，大眾亦可選擇恆常維港遊航班，在船上探索昔日漁港變遷與歷史。

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