8月破最多極端酷熱日數　天文台料厄爾尼諾至少維持至明年春季

天文台表示，剛過去的8月，香港遠較正常炎熱，全月平均氣溫為29.5度、平均最低氣溫是27.6度，分別為有紀錄以來第三高、第四高的8月。上月連續9日錄得酷熱天氣，是最長連續酷熱日數紀錄之一。其中3日連續錄得極端酷熱天氣，是有紀錄以來8月份最多極端酷熱日數及最長連續極端酷熱日數。



天文台又預料，赤道太平洋中部及東部的升溫趨勢將會持續，並於夏末發展成厄爾尼諾事件，且至少持續至明年春季。至於本月天氣，天文台估計，香港氣溫正常至偏高，雨量正常至偏少的機會稍高。



8月11日天氣極端酷熱，天文台尖沙咀總部氣溫升至35.1度。有市民外出時拿着手提電風扇，吹風降溫。（資料圖片 / 湯致遠攝）

天文台今日（2日）總結上月的天氣，由於南海北部海面溫度較正常高，及受華南沿岸大氣低層的西南氣流影響，以及熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流帶來的高溫天氣，今年香港的8月遠較正常炎熱。全月平均氣溫為29.5度、平均最低氣溫為27.6度及平均最高氣溫為32.1度，較各自正常值高0.8度、0.9度及0.8度，分別是有紀錄以來8月份的其中一個第三高、第四高及其中一個第八高。

天文台又指，8月5日至13日連續9日錄得酷熱天氣，是8月份最長連續酷熱日數紀錄之一。8月9日至11日連續3日錄得極端酷熱天氣，是有紀錄以來8月份最多極端酷熱日數及最長連續極端酷熱日數。

8月11日天氣仍然極端酷熱，天文台尖沙咀總部氣溫升至35.1度，有人留在室內地方工作，躲避猛烈陽光。（資料圖片 / 湯致遠攝）

因為8月的高溫天氣，本年6月至8月的夏季較正常稍熱，平均氣溫為28.9度，較同期正常值高0.2度。全月總雨量為380.0毫米，較正常值453.2毫米少約百分之十六。本年首八個月的累積雨量為2,357.6毫米，較同期正常值1,921.5毫米多約百分之二十三。

天文台指出，2026年8月有13個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。其中有不少影響本港天氣。7月下旬影響廣東沿岸的廣闊低壓槽於8月初繼續支配該區，受影響地區包括香港。本港8月首三日大致多雲及間中有大驟雨，而8月1日及2日亦有雷暴。3日的大驟雨，令本港大部分地區超過100毫米雨量，而港島東部及新界東的雨量更超過200毫米。

受驟雨影響，天文台氣溫於8月3日下降至全月最低的25.0度。天文台在7月26日至8月3日連續9日錄得最高氣溫低於30.0度。天文台表示，相關情況在炎熱的7月及8月實屬罕見，上一次發生要追溯至1937年8月。隨着廣闊低壓槽於8月4日減弱，本港天氣好轉，部分時間有陽光及有幾陣驟雨。隨後兩日風勢微弱，8月5日下午及翌日天氣酷熱，陽光充沛。

8月錄日最低氣溫新高

熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流，以及餘下的西南氣流在隨後7日為本港帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。其中，8月9日至11日出現極端酷熱天氣。天文台氣溫於8月9日下午飆升至36.9度的破紀錄高溫。同時，上水錄得氣溫39.8度，是自1980年代設立自動氣象站以來香港境內錄得的最高氣溫。此外，天文台於8月12日早上錄得最低氣溫30.2度，是有紀錄以來最高的日最低氣溫。

受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，8月10日再極端酷熱。不過工作暑熱警告再度全日黃色，在啟德一個工地，工人繼續如常工作。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

受高空擾動及一股西南氣流影響，8月14日及15日早上本港大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，在這兩日多處地區錄得超過40毫米雨量，而南區的雨量更超過100毫米。隨着高空擾動遠離及西南氣流緩和，除早上局部地區有驟雨外，8月16日轉為大致天晴及酷熱。翌日廣東風勢微弱，本港大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。受高溫觸發的雷暴影響，中午前後部分地區雨勢較大，錄得超過30毫米雨量。

一道廣闊低壓槽於8月18日至24日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。受南海北部廣闊低壓槽內的一個低壓區及中國東南沿岸的高壓脊共同影響，8月18日晚上及翌日本港東風較強。受廣闊低壓槽影響，同期大致多雲，有幾陣驟雨及短暫時間有陽光。

8月20日雨勢較大，多處地區錄得約10毫米雨量，而港島及九龍部分地區的雨量更超過40毫米。8月21至22日局部地區亦有雷暴。此外，廣闊低壓槽內的低壓區於8月20日在北部灣逐漸增強為熱帶氣旋，隨後命名為紫檀。紫檀隨後數日於北部灣徘徊，紫檀在8月26日橫過雷州半島後，於吳川市附近登陸，隨後減弱為低壓區。

至於8月後期的天氣，天文台指受活躍的偏南氣流及隨後的一道低壓槽影響，8月25日至27日本港多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，這三日多處地區錄得超過80毫米雨量，而香港東部的雨量更超過200毫米。

大雨導致天文台需要在8月27日早上發出紅色暴雨警告信號。不幸地，一名男子被發現在將軍澳跨灣連接路附近的舢舨上昏迷，隨後送院不治，初步報告指他可能曾遭雷擊。雖然因為活躍的偏南氣流緩和，8月28日至29日本港部分時間有陽光及炎熱，但一道廣闊低壓槽亦帶來幾陣驟雨及雷暴。8月28日凌晨時分局部地區雨勢頗大，大埔和流浮山錄得約70毫米雨量。

原熱帶氣旋沙德爾8月31日「翻生」成熱帶低氣壓，並「回馬槍」由海南島向東移動逼近本港，天文台下午6時10分發出一號風球。(資料圖片 / 湯致遠攝)

隨着廣闊低壓槽的影響主導沿岸地區，8月最後兩日本港驟雨逐漸增多，8月31日雨勢頗大及有幾陣狂風雷暴，多處地區錄得約30毫米雨量，而九龍及新界西部分地區的雨量更超過50毫米。此外，熱帶氣旋沙德爾於8月28日在浙江登陸，隨後一兩日橫過華東及華中並於華南減弱為低壓區，其殘餘於8月31日向南掠過雷州半島及海南島，並於當日黃昏移至海南島東南沿岸海域及再度增強為熱帶低氣壓，天文台隨即發出一號戒備信號。

9月香港氣溫正常至偏高 雨量正常至偏少機會稍高

天文台於9月預報中估計，廣闊低壓槽會在9月的上半月為南海中至北部帶來不穩定天氣，有利低壓區或熱帶氣旋於該區出現。天文台又預料，9月香港氣溫正常至偏高，雨量正常至偏少的機會稍高。