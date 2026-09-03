汪蘇瀧啟德演唱會一文看清手燈、燈牌限制及交通安排

汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會明日（4日）起一連三天於啟德主場館舉行，啟德體育園提醒觀眾出發前做好準備，留意入場安排、限制攜帶物品、交通資訊，並因應天氣情況預早規劃行程。



汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會入場時間安檢開放時間為下午 4 時 30 分；觀眾進場為下午５時；演出開始為下午７時。



汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會。

限制攜帶物品

今次活動主辦方容許觀眾攜帶尺寸不超過 38 × 20 × 30 厘米的應援手燈或燈牌，以及筆記型電腦或平板電腦進入場內。此外，觀眾可攜帶容量不超過600 毫升的塑膠或矽膠水瓶／杯進場，惟容器不得附有瓶蓋或杯蓋及任何液體。

汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會。

同時，為配合活動安全及場地保安，觀眾入場前請留意場地規則及限制攜帶物品，包括但不限於：專業攝影器材、自拍棍、望遠鏡、三腳架、長度超過 35 厘米的雨傘、容量超過 600 毫升的容器、罐裝或瓶子。

汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會。

雨天安排及寄存服務

因應近日天氣不穩，觀眾如攜帶雨具，只可攜帶長度少於 35 厘米的雨傘及雨衣進入場內，超過 35 厘米的長傘則不得進入。場外設有臨時儲物架及雨傘桶供暫存，惟須自行評估風險，並記下儲物架或雨傘桶編號，以便離場後取回物品。

觀眾亦可使用付費行李寄存服務或園區內的電子儲物櫃，寄存雨傘、水樽及其他隨身物品，讓入場安排更方便暢順。

汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會。

交通安排

觀眾應乘搭公共交通工具，避免駕駛或乘搭私家車（包括跨境私家車）前往。內地觀眾應妥善計劃行程，盡量使用港鐵、特別巴士路線或跨境巴士服務往返。港鐵屯馬綫的服務時間︰由宋皇臺站與啟德站前往東鐵綫羅湖站（經由大圍站轉車）的最後一班列車，將分別於晚上 10 時 59 分及 11 時 01 分開出。活動期間，承啟道、承豐道及沐泰街一帶將實施臨時交通安排。駕駛私家車的人士留意警方的現場指示及安排；已購買啟德體藝館或主場館停車場泊車証的人士，請預留充足的出行時間，並遵從工作人員的指示前往指定停車區。如因臨時交通安排而出現車流較慢的情況，敬請耐心等候及配合。

汪蘇瀧 2026「明日世界」世界巡迴演唱會。

入場離場安排

觀眾可於演出開始前 2 小時進場，請預留充裕時間完成驗票及安檢程序；是次活動不設再次入場安排，一經掃描門票進場後，如需離開，則不得再次進入啟德主場館。