「香港再出發大聯盟」9.6舉行閩港合作研討會　共同探討新機遇

今年是國家「十五五」規劃開局之年，在全球經濟格局重塑、內地企業積極尋求「出海」的今天，香港作為「超級聯繫人」的角色迎來新的機遇。適逢特區政府即將公布首份香港五年規劃，並且同步發表最新一份《施政報告》，「香港再出發大聯盟」再度舉行「十五五規劃下閩港合作研討會」。大聯盟副秘書長施榮懷接受《香港01》訪問時表示，期望把握國家「十五五」開局及香港首份五年規劃發表的契機，與各界共同探討香港的新定位，不僅推動閩港進一步合作，發掘新機遇，也為香港與內地其他省市加強合作經驗。



十五五規劃下閩港合作研討會本周日舉行

香港再出發大聯盟將於本周日（6日）舉行「十五五規劃下閩港合作研討會」論壇活動，參會者包括全國政協副主席兼香港再出發大聯盟總召集人梁振英、中共福建省委副書記兼福州市委書記郭寧寧，他們將與不同界別代表，共同探討香港在國家「十五五」規劃的新定位下，所帶來與地方合作的機遇，當中包括了閩港合作的政策環境與發展空間變化等方向。

施榮懷強調，過往大聯盟在促進地方合作上已積累了不少經驗。此次論壇不僅為討論對接兩地的五年規劃，更是讓政商界共同研討香港作為超級聯繫人，面向全國與全球的視野。再出發大聯盟期望將閩港合作打造成可複製的合作樣板，向社會傳達香港的發展空間並不僅限圍繞大灣區，更應推進「北上」、「西進」、「出海」，與內地不同省市建立多元的戰略合作關係。

施榮懷去年12月出席在廈門舉辦「鏈通全球：供應鏈出海的創新實戰」閉門沙龍，積極留意內地企業面對海外市場的發展動向。

閩港鄉情紐帶成就信任基礎

香港與福建有深厚淵源，擁有近120萬閩籍人口，約佔全港六分之一。祖籍福建著名僑鄉，晉江的施榮懷形容，閩港兩地人緣相親、血脈相連，使兩地企業家擁有天然的信任基礎。他指出，香港長期以來是福建「走出去」和「引進來」的首選平台，福建近年在多個新興產業領域展現「後發先至」的勢頭，無論是在早期發展成熟的製造業，還是數字經濟等高新技術產業上的快速崛起，更為香港帶來莫大機遇。

香港是福建最大外資來源，全省外資總額約六成半來自香港，與此同時，香港也是閩企作境外融資的重要樞紐，目前有超過70家福建企業在港交所上市，包括全球最大的汽車動力電池與儲能電池製造商寧德時代、規模位居全球前列的金屬礦業公司紫金礦業。施榮懷分析，福建具備厚實的實業經驗如供應鏈能力，香港則擁有豐富且成熟的國際化專業服務經驗，構成兩地的互補優勢，而民間機構則要負責搭建溝通橋樑。他說：「香港再出發大聯盟的角色就是搭建平台，讓福建的實業家與香港的金融家、律師、會計師、保險專家對接。」

香港再出發大聯盟與福州新區黨工委簽署備忘錄，旨在建立健全閩港恆常性溝通交流機制，促進閩港長期交流合作。

「香港再出發大聯盟」構建常態化合作機制

「香港再出發大聯盟」自2020年成立以來，一直致力促進經濟與區域融合發展，助力香港融入和服務國家發展大局。內地企業近年積極走向國際市場，特區政府為配合這一發展趨勢，於去年正式成立「內地企業出海專班」。然而面對龐大的市場需求，單靠政府的行政力量往往難以面面俱到，無可避免需要同時借助民間力量。「香港再出發大聯盟匯聚本港政商界領袖，憑藉其高度靈活的運作模式，成為連接內地與香港、推動區域深度融合的中堅力量。」

大聯盟在「十四五」期間已多次舉辦關於香港與內地合作的專題研討會，引導各界探討香港對接大灣區以及內地其他省市的合作機遇，閩港合作亦是重要議題之一。早在2022年，大聯盟已設立閩港合作咨詢委員會，以福州新區作為試點，設8個專項小組，覆蓋數字經濟、生物醫藥、金融貿易、文旅、教育、航空航運等範疇，對應福州新區的發展需求，由大聯盟匹配相應界別的香港代表參與各小組工作，形成恆常化的民間交流對接機制。

「福州新區閩港合作諮詢委員會」是繼廣州南沙區和海南省後，梁振英倡導成立的第三個合作諮詢委員會，利用福州新區作為平台，促進閩港更深更廣的合作。（受訪者提供圖片）

提及往年的工作，施榮懷表示，大聯盟運作三年多來累計梳理77項合作、簽約21個項目，當中包括搭建「港數閩算、港數閩存」平台，推動福建喜相逢集團、海西新藥等閩企在港交所主板上市等，體現兩地交流合作從零散走向制度化的進程。

今年6月，閩港政府在福州舉行第五次合作會議，就11個範疇達成28項共識。施榮懷表示，支持政府間（G2G）的合作，再出發大聯盟作為民間機構，也能發揮作用，在其中成為能對接政府與企業（B2G）及企業之間（B2B）的靈活橋樑。他強調，推動兩地合作須「久久為功」，不止於單次拜訪，而是要建立常態化的聯繫機制，在了解國家戰略與政策的基礎上，推動更多落地對接。

福州新區閩港合作諮詢委員會自2022年11月成立以來，不斷推進閩港各領域合作的廣度和深度，實現兩地優勢互補，共同發展的願景。（受訪者提供圖片）

閩港海事服務產業協同發展

香港首份五年規劃即將出爐，結合國家「十五五」規劃首次明確支持香港構建大宗商品交易生態圈等戰略規劃，香港更能發揮「背靠祖國、聯通世界」的優勢。施榮懷認為，閩港可以各展所長、互補協同，例如香港可為福建龐大的石化、鋼鐵、紡織等大宗商品產業採購提供套期保值與價格風險對沖服務。另一方面，香港擁有普通法體系與自由貿易等制度優勢，結合福建的港口群與香港的國際航運中心地位，閩港可共同打造「海上絲綢之路」沿線的物流樞紐和供應鏈管理中心。

施榮懷特別看好香港專業服務在協助內地企業拓展東盟、中東等「一帶一路」市場中的潛力。他解釋，香港的普通法體系是一大「王牌」。無論是商業糾紛仲裁，還是品牌在海外的專利註冊，香港與國際高度接軌的法律及會計專業，能為內地企業提供最堅實的後盾。施榮懷又提到，香港作為全球最大離岸人民幣中心，可為閩企對東南亞、中東的跨境貿易提供人民幣結算、融資和風險對沖服務。

他相信，閩港對於東盟、中東、非洲等市場均各有積累，期望雙方可以分層次協同合作，「香港再出發大聯盟可以發揮民間樞紐作用，為後續項目落地鋪設溝通橋樑」施榮懷說。除了以上項目，香港在地方合作上於文化與遊旅、產業學界與研究機構等議題上均擁有莫大的探討空間，大聯盟期望以閩港合作打造樣板，啟發大眾對新機遇的思考。

研討會將於早上10時20分至12時半在《香港01》進行全程線上直播，與市民共同見證新定位下地方合作的新篇章。

研討會將於早上10時20分至12時半在《香港01》進行全程線上直播。

（資料由客戶提供）