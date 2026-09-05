2.28億頭獎六合彩｜中環士丹利街投注站現人龍　市民望「發下夢」

香港賽馬會今日（9月5日）舉行第二期50周年金多寶攪珠，今期金多寶注入高達1.85億港元，若以10港元一注獨中，頭獎基金估計可高達2.28億港元。



大批市民特意前往「幸運投注站」之一的中環士丹利街投注站碰運氣。該投注站於今日早上11時開門，站內站外擠滿市民，人龍過百，秩序井然，職員豎紙牌顯示，等候時間約90分鐘。



香港賽馬會今日（9月5日）舉行第二期50周年金多寶攪珠，若以10港元一注獨中，頭獎估計可高達2.28億港元。（陳浩然攝）

今日中午12時，記者到中環士丹利街投注站視察，現場人頭湧湧。市民陳先生指今日排隊10多分鐘，打算投注100元左右電腦票。至於若有幸中獎，有何打算？陳生笑言：「中咗先算、發下夢。」

另一名不願上鏡的市民知悉中環士丹利街投注站為「幸運投注站」，今日特意前來投注。11時45到達，排隊約半小時便買了2張彩票，她笑稱：「係中就中！」

香港賽馬會今日（9月5日）舉行第二期50周年金多寶攪珠，今期金多寶注入高達1.85億港元，若以10港元一注獨中，頭獎基金估計可高達2.28億港元。（陳浩然攝）

士丹利街投注站人頭湧湧。（陳浩然攝）

翻查資料，截至2025年6月30日，中環士丹利街投注處累計中47次頭獎保持「最幸運投注處」。直至今年馬會宣佈，屯門市廣場投注處憑去年9月及12月售出的3張頭獎彩票，累積售出頭獎彩票總數推高至48張（數據由1994年起計算），打破由中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄，成為「最幸運投注處」。