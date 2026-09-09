渣打聯同養和發布高淨值客戶健康調查　跨界管理健康與財富

香港人生活節奏急促，長時間工作同時兼顧家庭，容易缺乏運動，加上飲食及作息欠規律，致各類疾病風險攀升。透過主動及早預防與持續健康管理，可以更有效地體現「健康就是財富」。渣打銀行（香港）有限公司（渣打香港）聯同養和醫療集團（養和）日前公布《2026 香港高淨值客群身心健康調查》¹，訪問高淨值人士² 對健康管理、預防醫學、醫療選擇及家庭健康規劃的需要。



調查發現，96% 受訪者認同「健康」與「財富」密不可分，顯示高淨值群組普遍視健康管理為人生及財富規劃的重要一環。然而，健康意識與實際行動之間存在明顯落差，當中近八成受訪者雖已訂立未來 1 至 3 年的健康目標，但僅約半數已建立全面健康管理計劃，包括體能管理、心理及情緒健康、預防性檢查及篩查、生活習慣，以及照顧家庭成員的健康需要。

渣打聯同養和醫療集團發布《2026 香港高淨值客群身心健康調查》，跨界聯手將預防醫學與健康管理融入財富規劃。

體檢計劃普遍滯後 年輕組別較早規劃

調查揭示，高淨值人士在預防健康管理上存在明顯「知易行難」現象，雖然普遍認為 30 歲是開始定期體檢的理想年齡，但實際平均延至 33 歲才首次接受全面體檢，而建立有系統的健康管理計劃更平均延至 38 歲才開始。年齡分層分析更進一步顯示，50 歲以下受訪者平均 33 歲開始有系統規劃健康，50 歲或以上則平均 45 歲才開始，兩者相差 12 年，反映年輕一代高淨值人士健康意識較高。

高淨值客群健康管理起步普遍滯後，惟年輕一代健康意識較早萌芽，提早 12 年開始系統規劃健康。

然而，即使年輕族群較早起步，高淨值人士在預防醫學方面仍存在明顯的行動滯後，30 至 38 歲變成健康規劃上的「空白期」，錯失了這段可以在疾病初期介入的時期，甚至失去了在早期逆轉疾病的機會。由此可見，高淨值人士即使資源充足，但仍需專業協助才能有效落實健康規劃。健康風險不僅關乎醫療開支，更可能牽動事業、家庭與財富傳承，因此及早建立系統化健康管理尤為重要。

98%人渴求家庭醫生 僅半數家庭擁有

調查亦顯示，98% 受訪者期望擁有家庭醫生，但目前只有約一半受訪家庭真正擁有。家庭醫生可透過了解病人的家庭環境、生活方式及遺傳病史，提供較切合個人需要的醫療建議，並建立醫療紀錄，以便持續跟進健康狀況。放遠至全港數據，擁家庭醫生的比例更低，政府統計處 2026 年的調查報告指出，2025 年全港僅約四分之一（25.6%）人口有家庭醫生，可見專屬家庭醫生的概念在社區並未普及。然而，在現代醫療概念中，家庭醫生其實是每位家庭成員的「健康守門人」，根據家庭病史和個人健康狀況，訂立個人化健康規劃並建議合適的身體檢查。

高達 98% 高淨值客群渴求家庭醫生，惟目前僅半數擁有。

專屬家庭醫生 為全家健康把關

近年養和積極拓展家庭醫學服務，建立家庭醫生團隊，專責守護每個家庭，實踐更理想的健康管理。養和醫療集團首席醫療總監兼養和醫院副院長陳煥堂表示：「隨着市民健康意識提升，愈來愈多人不再『有病先醫』，而是主動定期體檢，追求個人化健康管理，在未有明顯症狀前偵測潛在風險，及早治療。」同時，家庭健康管理的關注範圍已由身體健康延伸至心理健康。近七成受訪家長表示關注子女的心理健康及抗壓能力，說明家庭健康規劃需要兼顧不同年齡層成員，以及照顧者自身的健康需要。

養和扎根香港逾百年，見證無數家庭兩、三代人成長，陪伴他們走過不同人生階段，因此更明白家庭醫生作為第一道健康防線的重要性。全面的身體檢查更是家庭醫生的重要「夥伴」，助醫生更透徹地掌握最新的身體狀況。因此，養和是次與渣打銀行合作，提供涵蓋多個專科的一站式健康管理服務，冀將市民的健康意識轉化為實際行動，主動建立「健康防護盾」，為自己與家人累積穩固的健康資本。

家族病史促預防 眼科檢查成盲點

調查顯示，近7成受訪者表示有家族病史，而家族病史亦成為推動健康管理的重要因素。在有家族病史的受訪者當中，99%表示已採取至少一項預防措施，包括改善飲食習慣、定期進行健康檢查及監測健康指標等，反映當個人對潛在健康風險有更深入的認識時，往往更願意主動採取行動，防患於未然。無論有沒有家族病史，及早了解自身健康狀況及持續管理健康同樣重要。

然而，有採取行動並不代表已建立全面的健康管理策略。調查發現，儘管不少受訪者已養成基本預防健康習慣，但在部分關鍵範疇仍存在明顯缺口。以眼睛健康為例，雖然有85%受訪者表示已養成基本護眼習慣，但過去一年曾接受全面眼科檢查的僅佔4成，當中更有14%從未接受相關檢查。

定期接受全面眼科檢查，不僅能建立個人健康數據，更能及早發現潛在眼疾。

事實上，全面眼科檢查不僅能建立個人眼科健康基線數據，作為日後持續監測的重要參考；透過量度眼壓、視神經及眼底檢查，更可及早發現青光眼、視網膜病變（包括黃斑病變及糖尿病視網膜病變）等潛在眼疾。調查結果反映，健康意識與實際健康管理之間仍存在落差，除了提升公眾認知外，更需要透過專業指引及有系統的預防健康管理策略，協助大眾將健康意識轉化為更全面、持續的實際行動。

銀行醫療跨界聯手 健康管理融入財富規劃

渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒表示，健康與財富同樣需要及早規劃和長期管理。今次調查發現，雖然大部分高淨值客戶認同「健康就是財富」，並已訂立健康目標，但僅半數已建立全面健康管理計劃，反映客戶對更專業及全面健康管理支援的需求日益增加。

羅倩兒指，調查亦顯示，91% 受訪者對銀行與醫療機構合作提供的健康管理服務感興趣。為精準回應客戶對預防醫學、家庭健康及優質醫療的殷切需求，由10月起渣打香港特選優先私人理財客戶可於養和享有家庭醫生諮詢、健康檢查、眼科檢查及精神健康諮詢等服務的跨代健康管理方案。

此外，全新優先私人理財的客戶可獲贈 WHOOP 5.0 智穿戴式裝置及一年 WHOOP Peak 會籍，透過 AI 個人化健康分析及規劃建議，協助客戶更全面掌握自身健康狀況，作出更明智的健康管理決策。詳情請親臨渣打分行查詢。

渣打香港高端客群及零售銀行網絡主管羅倩兒（左）與養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂醫生（右）。

了解更多：https://www.sc.com/hk/zh/priority-private/

¹ 渣打委託顧問公司Human8進行市場調查，訪問304名香港高淨值人士，50歲或以上的人士有60%，其餘則為50歲以下人士，當中79%為父母。

² 高淨值港人為擁有港幣 780 萬元或以上可投資資產。

服務詳情請參閱渣打網頁及受條款及細則約束。

（資料由客戶提供）