華富立灣仔旗艦展廳開業　黎耀祥見證頂級環保飾板登陸香港

裝修家居，選購板材絕對是重中之重。但面對市面上五花八門的選擇，一般人往往感到無從入手：到底哪種板材最耐用？甲醛會否超標？不懂選擇隨時中伏！所以選擇有信譽的大品牌就能免卻不少煩惱。在國內享負盛名、上市多年的建材龍頭「華富立」正式進駐香港，為本地消費者提供最優質、最安心的板飾選擇。「華富立」於今年9月4日在香港旗艦展廳舉行盛大開業儀式，由華立股份副董事長譚栩杰帶領公司高層出席剪綵，同時舉行醒獅迎賓表演，並邀請星級代言人「視帝」黎耀祥親臨現場見證。



「華富立」正式落戶香港 黎耀祥親臨見證

A股上市公司「華立股份」（股票代碼︰603038.SH）旗下高端飾面板品牌「華富立（HUAFULI）」，由封邊條起家並主導中國家具封邊行業標準，連續10年銷量全國第一。這個國家級家具材料權威品牌，最近正式登陸香港市場，並於灣仔建材核心地段打造2,800平方尺全新旗艦展覽廳。「華富立」在9月4日香港展廳開幕儀式非常熱鬧，華立股份執行總裁謝志昆致詞時表示對公司及行業前景非常有信心。「我們由封邊條起家，現已成功轉型升級為涵蓋飾面板、封邊條及家居五金的完整體系，而在近年大環境挑戰下，仍實現50%逆勢營運增長，足見『華富立』品牌實力。

「華富立」早在2000年已於香港設立子公司（華立亞洲前身），立足香港，連接內地及全球市場。為了隆重其事，當天正式宣佈 「視帝」黎耀祥擔任「華富立」全新品牌代言人並進行現場簽約，以其專業可靠的形象契合品牌對品質的堅守。「華富立」香港區銷售經理蘇敬文〈Ken〉表示︰「祥哥對生活品質有著極高要求，而『華富立』作為上市建材巨頭，同樣堅持以頂級的環保標準和工藝服務大眾。這次邀請祥哥擔任代言，正是希望藉由他那份深入民心的信賴感與專業形象，將華富立的高端板材與匠心品質更親切地傳遞給香港每一位追求美好生活的市民。」

華立股份執行總裁謝志昆表示將繼續以紮實產品、專業團隊及本地化服務，攜手香港各界共創品質與健康並重的新篇章。

華立股份副董事長譚栩杰（右）及執行總裁謝志昆（左），一同為醒獅點睛，慶祝「華富立」全新香港旗艦展覽開幕。

「視帝」黎耀祥親臨開幕日並與華立股份副總裁紀俊濤簽署代言人簽約儀式，見證品牌實力。

（左至右）華立股份聯合創始人王堂新、執行總裁謝志昆、品牌代言人黎耀祥、副董事長譚栩杰、副總裁紀俊濤、聯合創始人盧旭球，為當天開幕舉行儀式。

核心產品聚焦環保安全、品牌信譽及環境因素

大家在選擇板材時，通常會聚焦3大重點：環保安全、品牌信譽，以及環境因素。「華富立」飾板打中用家需求，全系產品更標配領先業界的「激光封邊」技術，無縫貼合更美觀耐用，現在教大家裝修選板材必讀指南。

華富立核心板材系列：

• 檸芯板（門板首選）：堅持採用單一樹種（優質檸檬桉），自帶天然抑菌與驅蚊蟲成分；內部應力均勻，物理性能極佳，不易變形。其TVOC（揮發性有機物）極低，達到嚴苛的歐洲標準，保障家人健康。

• PW多層實木板（承重防水之選）：採用11層縱橫交錯結構與約17.8mm加厚芯材，精選A級單板精密拼接。具備極強的防潮耐水性能與出眾的承重力（靜曲強度 >50Mpa），結實耐用。

• OSB 定向結構歐松板（穩定易潔）：以長材刨片經5個鋪裝頭對稱定向鋪裝而成。高溫高壓製程確保無蟲害，尺寸穩定性極好，而且抗污易清潔。

香港天氣特別潮濕，「華富立」的板材如何應付這種極端天氣？ Ken表示︰「香港的『回南天』和高濕度環境對木製家具是極大考驗，而這正是我們板材的核心優勢所在，我們採用頂級的德國飾面紙，不僅紋理細膩高級，其抗滲透與耐磨防潮性能更遠超市面一般產品，能從表面完美阻隔濕氣。配合先進的激光封邊工藝，實現真正的無縫零膠線封邊。這不僅外觀極致美觀，更徹底封鎖了板材邊緣的微小縫隙，防止水汽在潮濕天氣下入侵內部，從根源上杜絕發霉與邊緣爆邊的問題，同時我們嚴控低吸水率，即使面對持續的潮濕水氣，板材結構依然緊密穩定，不會輕易因吸濕而發霉或變形。

「華富立」板材全面符合最嚴苛的 ENF級（無醛添加環保最高標準）以及日本工業標準的 F4星（F☆☆☆☆） 認證。讓家中有長者、小朋友或寵物的香港家庭住得加倍放心。

「華富立」香港區銷售經理Ken表示公司目前正積極與各大工程夥伴及大型項目洽談合作，目標成為香港中高端生態板市場領導品牌，並進一步推廣至東南亞及全球市場！

目標一年一億銷售額

「華富立」以中高端客戶為主，旗艦展廳選址灣仔原因為看中這裡傳統高端區域且設計公司密集，展廳展示大板材與櫃體成品，可直接提供給設計師作為開會與對接客戶的免費空間。Ken更透露老闆對香港業務的雄心壯志︰「我們堅持採全直營模式，確保產品質量、香港與內地採同一價格體系，不會因設展廳或請代言人而加價。管理層以在香港實現每年一億銷售額為最終目標，預計需時數年逐步拓展。」

Ken續說︰「近 3-4年生態板在香港迅速普及，正逐步替代傳統木皮與防火膠板。目前我們業務以住宅為主，未來計劃進一步擴展至辦公室、零售店舖及餐廳等工裝領域。」除了品質保證，Ken亦深知香港客戶對物流需求非常嚴格：「我們在東莞倉庫備有大量現貨，隨時準備應付各項工程需求。香港客戶的訂單，一般都是交由位於惠州、東莞和佛山的專業傢俬廠生產。憑藉我們的地理優勢與高效物流，可以做到今天下單，明後天就到達廠房，無縫銜接的極速配送，絕對不會因為物流而拖慢您的裝修進度。」

「華富立」合作對象包含宜家（IKEA）、歐派、索菲亞等知名品牌，並曾為北京奧運選手宿舍、廣州亞運會、中國平安及深圳地鐵「育嬰室」等提供材料。

品牌擁有6大生產基地（總面積達60萬平方米）與14大倉儲中心，全品類現貨庫存，支持零起訂，實現極速發貨。

「華富立」獲取「香港綠色標誌 (HK ECO Mark)」、FSC 產銷監管鏈等認證。不僅牽頭制定多項國家及行業標準（如 QB/T 4463-2025），更榮獲 2025 年度「紅棉設計獎」及「金定獎」（金/銀獎），設計與品質備受肯定。

我們的板採用德國夏特Schattdecor飾面紙和意大利Sesa鋼板壓貼紋路，我們的表面紋理極具立體感與高級感，完美還原天然木紋，布紋，石紋和皮紋的高端質感，觸感溫潤自然。

我們提供高度匹配的同色封邊條及專屬五金配件，做到「板材與封邊完美融為一體」，在視覺上呈現毫無違和感的精緻收邊。無論是輕奢風、日式簡約還是現代極簡，都能完美駕馭，滿足香港高端客戶對細節的挑剔眼光。

除雙重頂級環保認證外，「華富立」更擁有國家級 CNAS 自有實驗室，並定期接受第三方權威機構送檢復核，確保環保承諾公開真實。

「華富立」同時配備自動揀板機，全自動同步對紋生產線，色彩與紋理逼真。

親臨展廳見證頂級建材實力

家居裝修是一項長遠投資，選對板材，才能讓家人住得安心又舒適。華富立飾板憑藉上市公司的強大實力、國際級的嚴苛環保認證，以及多樣化的優質原廠配套，徹底解決了消費者「不懂選、怕中伏」的痛點。華富立香港展廳已正式開幕，各位準備裝修的業主，不妨親臨現場，親身感受足以陪伴大家度過多個十年的頂級建材實力！

（資料由客戶提供）