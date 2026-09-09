警察學院聯同慈善機構中秋活動教防騙　長者、學生等近500人參與

香港警察學院聯同慈善機構極地同行，日前在尖沙咀麗澤中學舉辦「香港警察學院 x 極地同行——關愛共融迎中秋」活動。活動以「警・藝・傳心傳意」為主題，匯聚接近500名政府、地區組織、學校、企業、藝術團體及社區人士參與，透過表演、互動體驗、防騙教育和節日分享為一眾長者、學生、不同族裔背景的社區成員以及輪椅使用者送上節日祝福，實踐傷健共融與社區關愛。



香港警察學院聯同慈善機構極地同行，日前在尖沙咀麗澤中學舉辦「香港警察學院 x 極地同行——關愛共融迎中秋」活動。

開幕禮由香港警察學院院長鄭麗琪、極地同行創辦人兼主席盧俊賢、油尖旺民政事務助理專員廖嘉珩、油尖旺區議會議員鍾港武、油尖旺區議會議員潘景和主禮。

香港警察學院安排超過140名見習督察及學警參與，聯同香港警察工藝會、魔術會及極地同行成員，與各界社區夥伴攜手為市民帶來節日歡樂。學員除了協助活動安排和攤位服務外，亦演出防騙短劇，以生動易明的方式介紹常見騙案手法，提升市民防騙意識。大會亦向參加者送上愛心月餅及提子燈籠，將節日祝福和防騙訊息帶進社區。

香港警察學院聯同慈善機構極地同行，日前在尖沙咀麗澤中學舉辦「香港警察學院 x 極地同行——關愛共融迎中秋」活動。

活動設有傷健中樂、民族舞蹈、學生表演、魔術演出、中秋燈籠製作、面部彩繪、積木創作及扭氣球等豐富環節。例如由傷健團員攜手組成的香港復康力量中樂團，以傳統樂器和歌聲演繹《月亮代表我的心》等應節歌曲，為現場注入中秋佳節月圓人團圓的溫暖；一眾來自少數族裔的小學生則穿上民族服飾，表演傳統舞蹈。多元節目讓不同年齡及文化背景的社區成員彼此交流，共享節日喜悅，亦為學生及青年提供登台演出的機會，讓他們在掌聲與鼓勵中建立自信。

香港警察學院聯同慈善機構極地同行，日前在尖沙咀麗澤中學舉辦「香港警察學院 x 極地同行——關愛共融迎中秋」活動。

警察學院院長鄭麗琪：把同理心和服務精神帶入前線

警察學院院長鄭麗琪表示，活動不單是一次社區服務，亦能讓學員走進社區，直接與不同背景和需要的市民交流，從中加深對社區的理解，培養同理心與服務熱誠。從而在日後的前線工作實踐警隊「忠誠勇毅 心繫社會」的座右銘。

香港警察學院聯同慈善機構極地同行，日前在尖沙咀麗澤中學舉辦「香港警察學院 x 極地同行——關愛共融迎中秋」活動。

極地同行創辦人兼主席盧俊賢表示，極地同行與香港警察學院自2019年攜手完成傷健共融健力士世界紀錄挑戰以來，持續在社會服務、青年培育及共融項目上合作。活動前，團隊亦向學員分享殘疾人士需要、聾人文化、導盲犬知識、引領視障人士的基本技巧及前線溝通原則。

香港警察學院聯同慈善機構極地同行，日前在尖沙咀麗澤中學舉辦「香港警察學院 x 極地同行——關愛共融迎中秋」活動。

是次活動獲多個政府、地區、教育、藝術及企業夥伴支持，包括油尖旺民政事務處、油尖旺區議會、油尖旺社團聯會、油尖旺婦女會、香港珠海婦女聯合委員會、團結香港基金、麗澤中學、油麻地街坊會學校、救世軍卜維廉中學、香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校、香港復康力量中樂團、藝術有嘉、Face Paint Garden、均珈樂集團（香港）有限公司、同安茶行、雄略國際有限公司及夸父追日等。