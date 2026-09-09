24/7 FITNESS擴展全球健身版圖　將運動融入日常生活

香港健身行業充滿機遇與挑戰，有本港機構調查報告指，去年全港健身中心場地總數創歷史新高，當中24小時健身室的數量，自2018年起大幅上升至去年的289間。在市場競爭激烈下，2018年成立的連鎖健身中心24/7 FITNESS，以全港逾160間分店、逾38萬名會員，成為本港規模最大的健身室品牌。近年該品牌更衝出香港，把企業版圖擴張至內地及新加坡，月前更迎來24/7 FITNESS開業8週年，品牌三地發言人包括香港區的劉嘉皓（Isaac）、新加坡區的韓惠瓊（Kenise）及中國內地的林煥冰（Jess）接受《香港01》訪問，分享24/7 FITNESS的營商理念與未來發展願景。



24/7 FITNESS以「無預繳、按月收費」重塑行業信任標準

24/7 FITNESS在全港十八區一共開設逾160間分店，累計會員超過38萬人，而目前活躍會員超過20萬。劉嘉皓提到，分店選址一般貼近港鐵站及主要交通樞紐，並優先選擇人口密集社區，如大型屋苑、成熟住宅區或者民生日常商圈，會員可用最少時間到達門市；租金考慮亦會選擇可控且人流穩定的商廈樓層或商場位置。他指出：「香港嘅24小時健身市場近年發展得好快，各品牌都想利用運動風氣去持續發展，但24/7 FITNESS反而係透過自身不斷發展去推動運動風氣。我哋24/7 FITNESS就分店數量、地區覆蓋同品牌認知度嚟講，24/7 FITNESS 係香港健身行業入面最具規模同影響力嘅一個品牌。」

論及分店目前的核心營運模式，劉嘉皓就表示：「我哋喺香港超過一百六十間分店，全球超過三百間分店，加上二十四小時營運⋯⋯令會員無論喺屋企附近、公司附近，定係去旅行或者公幹，都可以更容易將運動放入自己生活節奏之中。」同時，繳費模式和收費制度亦是消費者用來衡量品牌誠信的一個重要指標。劉嘉皓續指：「無預繳、月付、無長約配合透明條款，既符合消費者期望，又可以減少行業常見嘅預繳風險。」正因歷經大型預繳健身品牌結業引起大量投訴，政府對預付式消費保障問題愈發重視，亦側面令「無預繳、按月收費」模式更容易被信任。24/7 FITNESS作為早期便選擇月付模式的品牌，更在逾一年前便推行7天冷靜期全數退款，令會員有最全面保障。談及未來的發展趨勢，劉嘉皓就期望分店可以與不同的品牌，以及各類體育賽事同學界活動合作，「要將「健身 × 生活」呢個概念真正落地」他說。

劉嘉皓期望24/7 FITNESS可與不同品牌以及各類體育賽事同學界活動合作，將「健身 × 生活」概念真正落地。

24/7 FITNESS的全球化部署策略

24/7 FITNESS目前於全球層面品牌分店數目已突破三百間，活躍會員超過30萬。在新加坡方面，24/7 FITNESS在2024年正式進入新加坡市場，初時透過收購本地品牌接手十間分店，經兩年多發展，門市數量已增加到約二十四間，會員人數亦由大概八千人，上升到約二萬人，增長近1.5倍。韓惠瓊提到：「新加坡對商業運作有相當完善法規框架，加上市場上人均收入水平較高，24/7 FITNESS所採用的月費收費模式結構正正在透明、及市場合理價格水平之內，亦讓品牌能以中長線視角部署發展。」在人流方面，分店選址均優先考慮商住混合區或成熟住宅區（住宅比例約八成或以上），可同時覆蓋日間在附近工作的上班族，亦能服務周邊社區居民。韓惠瓊表示，這樣的選址模式「主要著重「生活動線」及「順路」兩個概念」。

韓惠瓊認為24/7 FITNESS所採用的月費收費模式結構在透明、及市場合理價格水平之內，讓品牌能以中長線視角部署發展。

而在內地方面，24/7 FITNESS現時在中國大陸約有110間門市，累計會員超過五萬人。目前內地分店主要集中在一線及強新一線城市，例如上海、深圳、廣州、北京、杭州、成都等。選址偏向「三公里黃金圈」概念，即地鐵主幹線沿線、三公里內同時有 CBD、優質住宅及產業園區。林煥冰提到：「24/7 FITNESS在內地定位中高端，主要客群為二十至四十歲白領；約七成會籍，三成教練課程；以單次性或月付模式等輕量付費為主，教練課程方面則着重「專業服務」，以女性為主要客群，偏好七堂、十堂此類短期小課程。」因內地近年趨向出現「有清晰限制同常態化監管」，部分一線城市針對健身會籍和教練課程預付金額及使用年期作出明確規管，其他城市亦透過預付卡備案、風險預警等逐步加強對預付式消費管理。林煥冰認為，24/7 FITNESS的零預繳、純月付、無長約在現行規管下可幾乎消除顧客對跑路風險的憂慮。

林煥冰認為，24/7 FITNESS的零預繳、純月付、無長約在現行規管下可幾乎消除顧客對跑路風險的憂慮。

三地發展的互利互補

新加坡市場的24小時健身及連鎖健身品牌已構成相當成熟及多元化的競爭格局，韓惠瓊提到，24/7 FITNESS的分店數量及覆蓋範圍方面雖然處於持續擴張階段，但品牌更著重做好形象定位，希望在新加坡做一個「兼具性價比與體驗感」的中高端選擇，而非只用價格競爭。她續指：「新加坡部分消費者會更加重視議價和性價比，入會嘅時候有機會同銷售同事詳細比較唔同方案，所以喺新加坡，我哋嘅團隊喺講解產品價值同會籍選項方面，要做得特別仔細同透明。」

另一方面，內地市場主要對標中高端健身房，惟因每個城市競爭格局均有所不同，林煥冰分析，因一線城市有傳統大型健身房與精品館；新一線城市則多本地連鎖與社區小館。為此，品牌主要着重打破高度依賴預繳及長約的做法，建立一套以月付、透明同合規為核心的新模型。林煥冰指出：「內地主要客群重視場館夠大、唔太迫、環境乾淨同設計感足夠，亦都將健身視為生活方式同身分嘅一部分。年輕人唔鍾意綁死多年合約，但如果體驗好，願意復購同介紹朋友。」

24/7 FITNESS的持續發展，離不開品牌對於三地市場消費心理的洞察力。透過針對各地客群不同價值導向，24/7 FITNESS亦會採取差異化的營運策略。劉嘉皓提到：「香港大部分會員最重視嘅係「夠唔夠方便」同「夠唔夠彈性」，因為香港人工作節奏快、加班同通勤時間都比較長，所以佢哋需要一個可以融入原本生活節奏嘅健身方案，而唔係要為咗去健身而特登重排晒日程；新加坡會員在消費上通常會更加著重性價比同議價空間；內地一線同新一線城市的年輕會員除關心健康之外，亦著重社交同「打卡」氛圍，對場館空間感、設計感同品牌形象要求較高。」他續指，正因香港總部已累積多年管理經驗，在器材配置、門店選址同服務標準上已建立起一套可複製及可持續擴張的營運模型，讓新加坡與內地門市可以複製其成熟體系，持續穩定並有秩序擴張。

24/7 FITNESS香港總部累積多年管理經驗，在器材配置、門店選址同服務標準上已建立起一套可複製及可持續擴張的營運模型，讓新加坡與內地門市可以複製其成熟體系，持續穩定並有秩序擴張。

24/7 FITNESS未來發展藍圖

24/7 FITNESS在香港作為一間有長線投資視野的公司，會以規模同網絡優勢證明有能力承擔持續擴張同營運成本，劉嘉皓指：「以人口比例去睇，香港整體健身滲透率大約喺6%，仍然遠低於一啲成熟市場。 呢個差距代表住有好大一批潛在客群仲未被完全打開，」展望未來，劉嘉皓期望品牌可持續透過與不同企業、品牌、機構合作，接觸更多本身未必有習慣健身人士，提供試玩體驗、會籍優惠及專屬活動。對於這個發展方向，他直言：「這不只幫企業增加福利及品牌形象，亦有望將更多人帶入運動與健身軌道。」品牌將於未來三至五年，在關鍵地區發展更多具代表性大型旗艦店。「24/7 FITNESS 係一個源於香港、同香港人一齊成長嘅品牌。從創立開始就帶頭改寫本地健身行業風氣，會繼續善用全港最大嘅健身網絡，令更多人可以更容易開始、亦更容易持續自己嘅健身目標，真正將運動融入日常生活。」他說。

在新加坡方面，24/7 FITNESS展望未來三至五年將新加坡分店數量提升至五十間以上，目標令超過一半以上新加坡居民，都可以在合理通勤時間之內接觸到至少一間 24/7 FITNESS 門店。韓惠瓊相信：「24/7 FITNESS 係一個有能力喺新加坡持續投入同成長嘅國際健身品牌，對於任何希望在生活中長期投資健康嘅人嚟講，都係一個穩健同可信賴嘅選擇。」而在內地方面，品牌則期望可逐步擴展到約五百間門市；城市覆蓋亦有望由九個擴展到二十個以上核心城市，林煥冰表示：「24/7 FITNESS 以香港穩健模型為根基，喺內地堅持月付無套路、使用專業級設備同提供真正二十四小時便利服務，並且有能力長期深耕一線同新一線城市，因此係目前中國健身市場入面，喺信任度同長期發展潛力方面都非常值得關注同期待嘅一個品牌。」

(資料由客戶提供)