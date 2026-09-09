中國移動香港推全球通5.5G服務　專享馬場VIP廂房與頂級禮遇

隨着26/27年度馬季開鑼，再次掀起全城賽馬狂熱，不少馬迷都渴望能於專屬空間內感受賽事氣氛。對於經常往返中港及環球各地、同時極度重視生活質素的香港人而言，流動通訊服務不只是數據用量，更是連繫工作、家庭及環球生活的重要一環。中國移動（CMHK）旗下尊尚品牌 — 全球通優越會，推出「5.5G全球通 Privilege服務計劃」，專為追求卓越生活品味的尊尚人士而設，不但提供由個人至全家使用的環球通訊共享方案，指定客戶更可專享預訂馬場貴賓廂房的優越服務，連同一系列出行與娛樂的頂級尊尚禮遇，將生活品味推至極致。



隨着新馬季開鑼，「5.5G全球通 Privilege服務計劃」指定客戶可親臨馬場，感受賽事狂熱與震撼氣氛。

26/27馬季開鑼 專屬貴賓廂房體驗非凡賽事

每年馬季開鑼都是城中盛事，不少港人都會結伴親朋好友一同感受現場熱烈氣氛。然而，要在人頭湧湧的馬場中尋找舒適的觀賽位置並不容易。成為「5.5G全球通 Privilege服務計劃」的客戶即可獲尊享會籍，可享有預訂馬場專屬貴賓廂房觀賽的服務，能夠在私隱度高、環境舒適的專屬空間內，居高臨下觀賞賽事，將賽馬體驗提升至全新層次。

「5.5G全球通 Privilege服務計劃」客戶可專享預訂馬場貴賓廂房的特權，與親友在極高私隱度的舒適環境下享受頂級觀賽體驗。

5.5G網絡頭等艙體驗 多達1,000GB數據全家共享

要在瞬息萬變的商場與生活中保持優勢，穩定而極速的網絡是不可或缺的最強後盾。計劃為用戶帶來恍如「網絡頭等艙」的頂級體驗，其領先的 5.5G 網絡最高速度可達 2Gbps。「5.5G全球通 Privilege服務計劃」提供多種彈性共享方案，月費由 $399 至 $1,299 不等。以入門的 $399 計劃為例，當中已包括 200GB 中國內地及香港共享數據，加 10GB 環球熱門地區數據；而頂級的 $1,299 月費計劃，更提供每月多達 1,000GB 內地及香港共享數據及 80GB 環球數據。除了全球通用，計劃更可最多開立 4 張副卡，讓用戶與家人隨時隨地共享高速全球數據。

「5.5G全球通 Privilege服務計劃」的尊享會籍為客戶帶來頂級盛事體驗，讓客戶能於專屬環境下觀賞激烈的賽馬盛況。

逾2.3萬元頂級禮遇 專享千間機場貴賓室與代訂米芝蓮

除了強大的通訊網絡，指定月費檔次的客戶更可獲享尊享會籍，盡享價值高達 $23,400 的尊尚禮遇。對於經常公幹或旅遊的用戶，計劃涵蓋全球逾 1,800 間 Priority Pass 機場貴賓室（合約期內免費享用 15 次），讓候機時間變成享受。此外，會籍更猶如隨身的全球私人助理，專人隨時為您代辦預訂城中尊貴私人會所、全球米芝蓮餐廳、各種酒店以及大型盛事門票。

9月旗艦手機即將登場，指定月費檔次的客戶獨享優先出機權，讓客戶可第一時間入手旗艦級新手機。在各大精彩生活及體育盛事體驗方面，客戶有機會獲取 Art Basel Hong Kong VIP 通行證等頂級盛事體驗，或透過「全球通逐馬計劃」，有機會獲取渣打香港馬拉松等大型賽事的參賽及訓練機會。享受高品質生活的您絕對不能錯過！

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（資料由客戶提供）