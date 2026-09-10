學界歷來最大升旗訪京團！走訪國旗護衛隊及航天大學拓展學生視野

第二屆香港大學生升旗隊代表訪京團日前完成 5 天 4 夜的北京研學行程。活動由香港新一代文化協會主辦、中國銀行（香港）獨家資助，並獲中央港澳辦、香港中聯辦、全國青聯及北京航空航天大學支持。今次行程共有 116 名來自 11 間大專院校的學生參與，透過實地升旗交流及國情考察，增進對國家歷史與發展的了解，為學員提供一次寶貴的學習體驗。



5月22日於香港會議展覽中心舉行授旗儀式，為第二屆香港大學生升旗隊代表訪京團揭開序幕。

深化國情教育 拓展青年視野

香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺博士表示，活動旨在加強香港學生的家國情懷，落實國家主席習近平回信香港學生重要精神的具體實踐，透過推廣升旗文化培育愛國青年。今屆訪京團邀請了11間大專院校參與，屬本港歷來規模最大、涵蓋面最廣的專上學界升旗隊訪京交流活動。授旗儀式後由政賢力量總幹事姚子逸主講國情講座，進一步加深學生對國家發展的認識。

香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺博士, BBS, MH, JP於授旗儀式上致歡迎辭，闡述訪京團宗旨及期望。

授旗儀式後舉行國情講座，由政賢力量總幹事姚子逸主講。

主禮嘉賓、中國銀行（香港）顧問李廣宇議員致辭時亦表示，中央、特區政府及商界均持續支持青年到內地交流學習，並指愛國主義教育是青年培育的重要一環，其中國旗教育具基礎性意義。他又指，中銀香港將繼續支持相關青年及國民教育項目。

主禮嘉賓、中國銀行（香港）顧問李廣宇議員於授旗儀式上致辭，強調各界支持青年深化國情學習。

學生代表、香港科技大學的陳伊泰表示，對訪京行程充滿期待，盼望能親身在天安門觀禮台見證升旗儀式，並與國旗護衛隊近距離交流。

專訪主辦方 剖析活動長遠意義

香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺博士在專訪中表示，舉辦升旗隊訪京團，旨在由大專層面逐步推動愛國教育，並在校園建立升旗文化，以務實方式深化相關工作。他提到，過去一段時間本港學界相關教育基礎相對薄弱，期望透過具代表性的交流項目發揮帶動作用，讓學生從日常升旗儀式中建立國家身份認知。今屆訪京團規模擴展至11間院校、116名學生，為歷來最大，反映高等教育界參與度提升，亦有助擴大活動影響力，逐步發展為具指標性的校園愛國主義教育項目。

訪京團團長 ––– 香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺博士, BBS, MH, JP

他指出，行程設計以升旗禮及國旗護衛隊交流為核心，配合國家博物館、黨史館及高校參訪等內容，旨在提升學生參與感，並加深對國家歷史文化及發展成就的理解，從而強化使命感與責任意識。蘇祉祺亦分享，每次在天安門廣場觀看升旗儀式時，內心仍感到激動，認為有助加深對國家發展歷程的體會；而看到學生在過程中有所成長與轉變，亦令他感到欣慰。他又透露，活動籌備涉及多個需官方協調的環節，包括安排在天安門觀禮台觀看升旗儀式及相關單位參訪，均需中央及駐港機構協助推動。未來將持續舉辦大學生及中學生升旗隊代表訪京團，期望透過長期推動，促進國民教育在校園深化發展。

訪京團於天安門廣場觀看升旗禮，並參觀國家博物館及「國旗的故事」特展，深研國旗歷史與中華文化。

京行實況與學員回饋 深化學習體驗

訪京團行程多元豐富，團員於 6 月 1 日清晨在天安門廣場觀看升旗禮，並探訪國旗護衛隊營區，與官兵及北京航空航天大學國旗護衛隊深層次交流。團員亦走訪國家博物館、中國人民抗日戰爭紀念館、居庸關長城、中國共產黨歷史展覽館及中國人民革命軍事博物館，從歷史文化、國家發展及專業領域等不同層面進行學習。

多名隨行團員表示，是次訪京經歷有助拓闊視野。香港浸會大學代表石天坦言，一系列歷史參觀讓他把升旗禮儀與民族苦難、國家復興緊密聯繫，更明晰護旗者的時代責任。香港科技大學代表汪亦葛提到，此次訪京有助於他們填補認知空白，為香港青年搭建學習國家歷史的重要平台。同時，香港大學代表蘇弈寒、嶺南大學代表陳姵而等團員均計劃回校後落實學習成果，優化校園升旗訓練標準，舉辦國旗文化分享會，將內地規範化儀仗訓練模式引入香港校園。

訪京團拜訪天安門國旗護衛隊，雙方進行深入交流並合影留念。

訪京團圓滿結束 可見的學習成果與影響

訪京團順利完成，為香港學界推動相關國民教育交流提供了新的實踐經驗。活動透過實地考察與沉浸式學習，加深學生對國民身份的認識，以及對國家發展的理解。多名團員在交流過程中亦展現出由觀察到體會、由認識到思考的轉變，反映此類學習經驗對青年成長的啟發作用。未來如何將有關體驗延伸至校園日常，轉化為持續性的教育實踐與價值培養，仍有待進一步觀察。

此外，主辦單位亦宣布「第三屆香港中學生升旗隊代表訪京團」將於2026年11月28日至12月2日舉行。活動同樣獲得中國銀行（香港）獨家資助，並獲中央港澳辦、香港中聯辦、全國青聯及北京航空航天大學鼎力支持，期望進一步將國情教育體驗延伸至中學層面，促進國民教育在校園持續深化發展。

（資料由客戶提供）