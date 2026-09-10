港大民主牆改電子屏｜聯院會發問卷　校方：非認可組織籲勿洩資料

有多年歷史的港大民主牆近日遭圍封，校方稱公共空間的告示板將逐步數碼化，港大社群可繼續根據現行指引發表資訊。其後，港大「聯院會」就有關變動發起問卷調查，了解其影響。



港大傳訊及公共事務處今（10日）向學生致函，指「聯院會」並非校方認可組織，亦未有註冊，並提到問卷要求學生提供大學電郵地址等資訊，呼籲在未核實有關人士、團體或機構的身份及合法性前，勿向其提交或披露任何個人資料，以免蒙受損失或被不當使用。



2024年9月3日，香港大學民主牆。（資料圖片/ 蘇煒然攝）

港大傳訊及公共事務處向學生致函指，留意到近日有組織以「聯院會」名義發起關於「民主牆」的民意調查。經核實，該「聯院會」並未於校內註冊，並非大學認可的學生組織。

港大重申，大學計劃逐步將校園公共空間的告示板數碼化。此計劃旨在推動校園可持續發展，並透過輪流展示資訊，有效運用有限的校園空間，提升行政運作效率。數碼告示板將繼續用於發布學生事務及校園生活資訊，港大社群可繼續根據現行指引發表資訊。

有多年歷史的港大民主牆遭校方圍封。（港大教委會本科生代表陳樂諾提供圖片）

聯院會則稱是由港大文學院、建築學、牙醫學、醫學等10個學會組成，早前就民主牆的變動發起問卷調查，當中問及港大生是否認同「港大應設民主牆」等問題。

早前有港大學生代表在社交平台發文指，港大上月14日將民主牆圍封。圖片顯示，多塊白色圍板圍封該民主牆，圍板上的海報列出標語「Sustainable Campus（可持續校園）」、「Smarter billboards（智慧告示板）」，顯示該處將改設為電子屏幕。周邊有告示指，相關工程將於8月31日完工。