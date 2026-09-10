香港中遠海運舉行中遠青年公寓迎新活動　江旻憓勉青年突破舒適圈

9月10日，中遠海運（香港）有限公司（簡稱「香港中遠海運」）在中遠大廈舉辦「紮根香江融社區 青年築夢興香港」中遠青年公寓學生迎新活動。這是香港中遠海運連續第二年為新入住的內地赴港留學生精心打造迎新活動。



9月10日，中遠海運（香港）有限公司（簡稱「香港中遠海運」）在中遠大廈舉辦「紮根香江融社區 青年築夢興香港」中遠青年公寓學生迎新活動。（主辦方提供）

活動緊扣國家「十五五」規劃部署，積極回應特區政府打造「留學香港」品牌政策，旨在為青年學子提供高質量安居保障、本地融入支援與職業發展賦能，彰顯在港央企的責任擔當。

中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟金融一部二級巡視員金磊，香港中國企業協會資訊及社會事務部總監牛華，香港特別行政區中西區民政事務助理專員周卓瑩，香港特別行政區立法會議員江旻憓、吳英鵬，香港特別行政區中西區區議員胡汶軒，全國青聯委員、香港優才及專才協會理事長符迪，香港大學學生發展及資源中心代表孫愛侖以及香港中遠海運董事長錢衛忠、董事劉海濤等領導與嘉賓出席活動，與青年學生歡聚一堂。

這是香港中遠海運連續第二年為新入住的內地赴港留學生精心打造迎新活動。（主辦方提供）

中遠青年公寓坐落於港島堅尼地城海旁20號，離香港大學僅7分鐘步行路程，自2022年轉型投入運營以來，憑藉優質的居住環境與貼心的管家服務，截至目前已服務逾千名內地赴港學生。

香港中遠海運董事長錢衛忠表示，中遠海運與香港淵源深厚，近七十年來始終積極融入香港國際航運中心建設和經濟社會發展。青年公寓項目是香港中遠海運踐行社會責任、服務青年學子的具體實踐。

香港中遠海運董事長錢衛忠表示，中遠海運與香港淵源深厚，近七十年來始終積極融入香港國際航運中心建設和經濟社會發展。（主辦方提供）

圍繞青年學子在港求學與發展的實際需求，錢衛忠代表主辦方作出了三項承諾：一是築牢安全防線，聯動警區、海關等部門常態化開展安全與防詐科普，消除信息差；二是持續優化居住服務，以「家的標準」精細化迭代軟硬件配套與智慧管理，讓學生住得安心、舒心、放心；三是搭建成長社區，依託央企產業資源與中西區社區資源，策劃多元交流沙龍與聯誼實踐，助力青年拓寬視野、積蓄成長能量。

他鼓勵青年學子乘風破浪、志在遠方，在香港這片熱土上實現人生價值，助力香港經濟社會繁榮發展。

活動現場，香港大學學生發展及資源中心代表詳細介紹了校園發展資源與支持體系，幫助新生快速適應學術與校園生活。

香港大學學生發展及資源中心代表詳細介紹了校園發展資源與支持體系，幫助新生快速適應學術與校園生活。（主辦方提供）

巴黎奧運會擊劍冠軍、立法會議員江旻憓親臨現場，結合自身在奧運賽場上「逆風翻盤」的拼搏經歷與豐富的高校求學心得，與青年學生展開深度對話。她鼓勵初來香港的同學們要勇於突破舒適圈，學會排除干擾、專注當下，以坦然心態面對求學與生活中的壓力與挑戰，為現場學子注入了滿滿的底氣與正能量。

巴黎奧運會擊劍冠軍、立法會議員江旻憓親臨現場。（主辦方提供）

多方聯動協同賦能 打通本地融入「最後一公里」

在主題沙龍環節，中西區區議員胡汶軒擔任主持兼主講，與全國青聯委員符迪醫生及兩名青年學生代表趙梓涵、徐雨嘉展開深入對話。沙龍緊扣來港學子融入本地生活的痛點，圍繞語言提升、求職適應、社區義工實踐及職業規劃等焦點，進行了經驗分享。胡汶軒表示，區議會辦事處及青年團體將持續提供豐富的社區實踐機會，幫助來港青年建立生活圈子、提升實踐能力，從校園順利過渡至職場，充分發揮才能、建立歸屬感。

符迪醫生分享了自身來港求學創業的奮鬥歷程，鼓勵同學們保持韌性、敢於突破。學生代表也分享了自己「敢試、善表達、主動出擊」的親身經歷，講述了如何一步步跨出舒適圈、在日常點滴中融入香港生活的真切體會。

通過這次活動，中遠青年公寓成功打造了「央企堅實支撐、前輩悉心引路、社區豐富資源」的三位一體聯動模式，為來港青年織就了一張有溫度、有力量的支持服務保障網絡。

香港中遠海運將繼續秉持「紮根香港、服務香港」的初心，不斷提升青年公寓服務品質，深化與高校、社區及社會各界的合作，搭建更多青年成長成才的平台，引導和帶動更多青年人才將個人抱負融入粵港澳大灣區建設與香港發展大局，共同為香港的長期繁榮穩定與由治及興貢獻力量。