「香港再出發大聯盟」閩港合作研討會圓滿舉行兩地專家共聚研商機

「香港再出發大聯盟」9月6日於會展舉行「『十五五』規劃下閩港合作研討會」論壇，雲集兩地政商領袖共同探討在新領域上的合作新機遇。全國政協副主席兼香港再出發大聯盟總召集人梁振英致辭時表示，香港有著廣泛的國際貿易網絡和專業的國際貿易服務和物流服務，是福建首選的「超級聯繫人」，並透過研討會深化兩地合作關係。



研討會由香港再出發大聯盟舉辦，大聯盟總召集人梁振英及福建省委副書記郭寧寧等出席致辭。梁振英表示，福建省與香港的社會經濟合作關係較一般想像更為密切。他指，福建省的GDP（地區生產總值）首次突破六萬億人民幣大關，經濟實力持續增強；而香港長期以來是福建最大的外資來源地與境外融資樞紐，「閩港兩地政府今年6月的閩港合作會議上，就11個領域達成28項共識，是閩港進一步擴大和深化合作的良好條件和良好基礎，香港應對接福建省十五五規劃提出的打造數字中國建設福建樣板，及促進海洋航運服務業、涉海金融服務業發展等重大目標。」梁振英說。

福建省委副書記郭寧寧認為，今年是「十五五」開局之年，按國家規劃落實區域發展戰略，福建作為經濟大省要發揮挑大樑作用。她就閩港合作提出三點建議，包括（一）在服務國家對外開放大局上同向發力，用好兩地開放資源，開展務實合作，期待香港發揮超級聯繫人作用，相互促進投資與貿易通道；（二）合力發展新質生產力，結合香港的創新和金融資源以及福建產業基礎雄厚的優勢，互補雙方的先進製造業以及現代服務業發展；（三）深化民間交流，促進民心相通，常態化開展閩港青年互訪研學，拓展兩地在文化、旅遊、教育、醫療等領域的合作。

福建省委副書記郭寧寧表示，今年是「十五五」開局之年，深化閩港全方位合作意義重大，希望雙方在等各領域交流合作上取得更大成果。

多名政商領袖就兩地產業協同等核心議題展開討論

是次研討會分別從不同領域切入閩港兩地的合作機遇。其中，北部都會區作為本港近年全面發展的重點規劃，一國兩制研究中心研究總監方舟指出，北部都會區面積達300平方公里，約佔香港面積三分之一，開發北都改變了過去本港經濟集中維港兩岸的格局，極具歷史意義。方舟續說，香港擁有五所全球百強大學，上游科研實力強，然而下游產業的缺失卻非常明顯。因此，北部都會區及河套區的關鍵作用，是銜接內地產業需求，促進兩地科技企業雙向互動，形成產學研機制。他建議參考中國與印尼在福州建立的「兩國雙園」模式，在福州新區設香港合作園區，並在北部都會區設福建或福州園區，實現互利共贏。

研討會亦就兩地貿易進行深入分享。香港貿易發展局副總裁鍾永喜指出，從「出口」到「出海」的轉變，意味著企業不僅輸出產品，更要輸出資本、技術、品牌與服務。福建企業正加速品牌國際化，香港可作為福建企業的「試驗田」和國際化跳板，提供市場數據、國際化管理及融資支持。香港金融發展局行政總裁董一岳則指出，香港在資金流動性方面具獨特優勢，可為大宗商品交易提供衍生品、貨幣兌換及保險等風險對沖工具。香港可與福建省在實物貿易與期貨市場方面互補合作，共同建立更完善的商品交易通道，服務國家實體經濟發展。

除了以上主題外，研討會上另外多場主題演講及圓桌論壇，亦分別就閩港兩地文旅發展、前沿科技產學研協作及閩港海事服務產業等議題進行探討。在第一場圓桌論壇中，與會者提到「絲路海運」聯盟已發展157條航線，其中26條經香港。香港具自由港及資金流動優勢；法律界則強調香港為全球四大海事仲裁地之一，可提供仲裁、船舶註冊及保險服務。各討論人認為閩港可在航運、金融、法律及郵輪旅遊等領域深化合作。在第二場圓桌論壇中，與會者則提出福建擁有新能源、光電等雄厚產業基礎，而香港上游科研實力強，雙方可在「科學家＋企業家＋投資人」協同創新模式下，加快成果轉化。香港理工大學已在晉江設研究院、在福州設科技成果轉化中心，對接當地產業需求。

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