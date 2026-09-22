民安隊千名少年團員學CPR及AED急救　團員：修畢有勇氣和能力救人

民安隊少年團今年初開始舉辧CPR（心肺復甦法）及AED（自動體外心臟去顫器）訓練及推廣計劃，至今已有超過1,000名少年團員學懂這急救。民安隊於9月19日舉行證書頒授典禮，少年團員更即場示範這些急救技巧。受訪團員表示，日後若在社區遇到有人心臟驟停，他們有勇氣和能力伸出援手。



民安隊少年團員即場示範急救技巧。（民安隊圖片）

民安隊少年團員即場示範急救技巧。（民安隊圖片）

民安隊少年團員即場示範急救技巧。（民安隊圖片）

民安隊少年團員即場示範急救技巧。（民安隊圖片）

民安隊於9月19日舉行證書頒授典禮，頒發證書予學習CPR（心肺復甦法）及AED（自動體外心臟去顫器）的少年團員。（民安隊圖片）

少年團員指訓練雖然辛苦 真的遇到緊急情況可以幫到人

今年16歲的民安隊少年團員連芯瑩說，以前她見到有人暈倒會很害怕，但參與這急救計劃後，她懂得在救護員到場前如何處理傷患者，使她覺得有能力守護身邊的人。她現在外出亦會留意公共地方和商場有沒有CPR/AED設備。她覺得個人自信心也增加，任何人都可以出手幫人。

另一位16歲的少年團員胡承亨說，他本身對急救和救護很有興趣，覺得可以幫到別人是很有意義。他表示，訓練雖然辛苦，但他覺得掌握者急救方法後，如果真的遇到緊急情況，他有信心可以幫到人，更可能救到一條生命。他的志願是當一個救護員，因為覺得幫人很有意義。

民安隊少年團員胡承亨（左）及連芯瑩（右）稱在學了急救後，如遇到緊急情況，有信心可以幫到人。（民安隊圖片）

總參事梁冠康：希望少年團員緊急關頭敢於出手

民眾安全服務處總參事梁冠康在致辭時說，計劃目的是提升社區應對突發急救的能力。他希望少年團員能夠掌握CPR/AED操作技術及正確的急救知識，在緊急關頭敢於出手，為患者爭取寶貴的黃金救援時間。

梁冠康說，這項活動旨在讓少年團員成為推廣安全文化的橋樑，希望他們將學到的知識和技能帶回學校、家庭和社區，發揮「一加一大於二」的效果，亦可加強少年團員的急救意識，臨危不亂及強化社區應急能力。他相信今日播下的種子，將來必能開花結果，為香港建立一個更安全、更有韌性的城市。

民眾安全服務處總參事梁冠康希望計劃能提升社區應對急救的能力。（民安隊圖片）

統籌導師：團員進行模擬情景練習 冀緊急關頭可使用

這計劃的統籌導師、民安隊高級助理處長(發展)陳金海醫生說，是次訓練旨在為少年團員提供了CPR的基本概念、標準流程、AED機的正確操作步驟等，以及處理突發心臟驟停事故的應變技巧。他指訓練採用理論與實踐並重的方式，團員除了在課堂上學習理論知識外，更在導師指導下進行模擬情景練習，確保他們能夠在緊急關頭拯救生命的技能。

陳金海醫生說，AED的最大強項是在突發性心跳停止的黃金時間內，透過自動分析心律與電擊讓心臟暫停不正常顫動並重置機能，大幅提升患者的寶貴存活率 ‎。他指團員們不僅掌握實用技能，更提升應對緊急情況的信心和責任感。

統籌導師、民安隊高級助理處長(發展)陳金海醫生希望隊員有勇氣和能力伸出援手。（民安隊圖片）

民安隊表示，是次活動獲得家長、學校以及社區人士廣泛正面評價，未來將繼續優化及推廣相關訓練，讓更多青少年受惠。