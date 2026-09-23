從文物修復領略文化傳承　東華三院屬校中學生任文物保護大使

「文物」看似與現代生活距離很遠，其實它們不只是歷史碎片，更是連繫過去與現在的時空橋樑，承載著文化的情感連結與共鳴。東華三院檔案及歷史文化辦公室與康樂及文化事務署文物修復辦事處合辦「2026/2027年度東華三院學生文物保護大使計劃」，讓中學生透過體驗修復文物的過程，傾聽那些被歲月塵封的故事，追溯歷史根源。



「東華三院學生文物保護大使計劃」自2017/2018年度起推行，至今年已踏入第八屆。東華三院保存了香港多座法定古蹟、歷史建築以及大量珍貴的檔案與文物，機構希望將這些歷史文化的承傳和專業的保育成果延伸至校園。談及推行計劃的初衷，東華三院行政總監蘇祐安先生表示：「東華三院於1870年成立，至今服務香港156年。在機構過百年的發展歷程中，不少歷史建築都成為法定古蹟，也保留了不少檔案及文物。所以我們希望打破傳統課本學習的局限，以一種更『貼地』的方式推廣歷史文化。」藉著讓學生在文物修復專家指導下，親手觸碰文物、走進歷史現場，從而建立起對香港本土歷史的真實感與認同感。

這項計劃亦成為東華三院將內部文物資源轉化為社區教育與青年傳承的重要橋樑。對於計劃的長遠願景，蘇總監期盼道：「我們希望讓文物保育不只停留在博物館或專家層面，而是能向下扎根，培養年輕一代成為守護文化遺產的新生力量，實現文化的承傳。」

東華三院行政總監蘇祐安先生表示，推行計劃的初衷，是希望打破傳統課本學習的局限，以一種更「貼地」的方式推廣歷史文化。

作為多年合作夥伴，文物修復辦事處總監謝志遠先生表示：「在校園推廣文物修復最大的意義在於拉近『文物修復只是博物館實驗室內部科學研究』的距離感，讓大眾了解修復背後的科學分析與修護工藝。」他形容這種體驗式的修復課堂，能把課本上抽象的科學知識轉化為看得見、摸得著的修護實踐。因此，他們在選擇要修復的文物時會視乎其狀況和材質，盡量讓學生可以看到修復前後對比。謝總監續指：「看到平時活潑的中學生，一坐在修復檯前，拿起微型工具、小心翼翼地為百年木對聯進行狀況記錄、表面清潔與加固面層時，眼神中所展現出的無比專注與對文物的敬畏，令我留下深刻印象。」

文物修復辦事處總監謝志遠先生表示，在校園推廣文物修復最大的意義在於拉近「文物修復只是博物館實驗室內部科學研究」的距離感，讓大眾了解修復背後的科學分析與修護工藝。

謝總監補充指，看到學生們為了不傷害文物而放慢動作、反覆向修復專家請教細節，並能體會到修復的意義在於延緩文物老化、保留歷史原貌，令他深受感動。他感慨：「那一刻我就確信，這份對文化遺產的責任感已在他們心中真正發芽，並會透過他們帶回校園與社區，感染身邊更多人。」這份跨機構的合作，正好彰顯了社會各界攜手推動文保教育的成果。東華三院蘇總監亦總結表示，正因東華三院與文物修復辦事處的專家緊密合作，讓學生有機會親身接觸真實的文物、走進歷史的現場，期待能建立他們對香港本土歷史的認同感。

東華三院屬校中學生 親手修復百年文物 感受歷史溫度

有份參與計劃的東華三院呂潤財紀念中學學生賴曉琳表示：「初時以為修復文物是要將文物的樣子修復如初，變回它一開始被製造出來的模樣。」她在參與計劃後，發現修復文物的原則是「最少干預」，「即是要在延續文物生命的前提下，盡量減少干預，避免做不必要的行為。此外，文物要修復成甚麼程度，也需要作多方面考量，才能決定修復方案。」她指，參與計劃令自己對歷史文化工作產生莫大興趣，日後會考慮向相關職業方向發展。

東華三院呂潤財紀念中學學生賴曉琳表示，參與計劃後發現修復文物的原則是「最少干預」，並需要預先制訂修復方案。

本屆計劃學生獲安排為1872年闔港洋行贈送東華醫院的對聯進行基本修護。東華三院張明添中學學生關俊傑表示，初時以為只是需要調出相近的顏色，再把缺失的部分填補，但到真正處理時才發現，單是調出與原有漆底相同的顏色已十分困難。他解釋道，同一種顏料在未乾和完全乾透後也會出現色差，因此在上色後必須耐心等待顏料乾透，再作觀察並慢慢調整，這令他體會到文物修復是一項非常需要耐心的工作，「親手修復百年對聯之後，我才發現修復背後需要很多觀察、判斷和反覆嘗試，而且未必是修復得越完整越好，而是要在保護文物的同時，盡量保留它原有的歷史信息。」

東華三院張明添中學學生關俊傑表示，參與是次計劃讓他體會到文物修復是一項非常需要耐心的工作。

除了在本地實驗室親手修復東華三院的木製文物，今屆大使們更將視野拓寬至全國，遠赴杭州展開為期五天的考察之旅。期間，他們參觀了浙江省博物館、中國絲綢博物館、西泠印社、良渚古城遺址、良渚博物院等文博單位，進一步了解國家文物保護情況。東華三院馮黃鳳亭中學學生林樂怡表示：「從前我覺得歷史文化工作離我很遠，但到杭州考察後，我才明白博物館內的珍貴文物，每件都承載著不一樣的故事及感情。」她形容這些文物都是時代的見證，反映當時的文化、工藝及先民對神靈的崇拜。她又指：「我們要做的事就是好好保護文物，將故事傳承下去。未來我也希望參與研究文物的工作。」

東華三院馮黃鳳亭中學學生林樂怡表示，參與是次計劃後明白文物是時代的見證，反映了當時的文化和工藝。

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