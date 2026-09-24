香港空運貨站五十周年　空運傳奇的建立與傳承

香港國際機場自2010年起15度蟬聯全球最繁忙貨運機場，當中最大獨立空運貨站營運商香港空運貨站（Hactl）今年迎來五十周年金禧。由昔日在啟德機場規模較小的貨站，蛻變至現時的超級一號貨站，半世紀發展歷程見證香港空運業壯大。Hactl更從零建立獨特的空運文化，以持續創新和靈活轉型適應市場變化，推動企業不斷突破，奠定其在國際航空貨運業的領先地位。Hactl將特別出版紀念專冊，細訴Hactl這段非凡的旅程，分享公司不少人與事的點滴，展示公司持續擴展在業界內外的影響力。



回看Hactl這半世紀的成就，香港空運貨站行政總裁劉爾修說：「五十年前，Hactl於啟德機場展開旅程。當年的起步雖然樸實，卻承載著遠大的願景與堅定的使命。時至今日，我們已發展成為全球最受尊崇、屢獲殊榮的航空貨運站營運商之一，這段歷程充分體現了香港空運業的蓬勃發展，以及無數Hactl同仁薪火相傳、不懈奮鬥的成果。」

紮根香港放眼全球

香港空運貨站行政總裁劉爾修。

Hactl於1976年投入運作，當時香港的空運業務由不同航空公司及貨運代理分別處理，尚未有集中處理空運貨物的綜合貨站，而全球亦僅有少數經驗可供參考。由貨車泊位安排到貨物追蹤系統，每一個營運環節均須由零開始規劃設計。最大挑戰來自土地資源緊絀及專業人才短缺。面對空間限制，Hactl遂構思劃分多層區域，以升降轉載車自動運送，在精簡佔地面積的同時，亦預留擴建空間；針對人才，則開辦系統性專業培訓課程，迅速培育出一批管理人才，成為業界幾十年來的中堅力量。

1985 年 ，五架 747 貨機首次同時停泊於香港空運貨站，可見空運業發展蓬勃。

在啟德年代，自動化散貨箱儲存系統推出前，貨站人員需利用人手驅動的剷車存取貨架上的貨箱。

談及Hactl最引以為傲的成就，劉爾修指出：「過去半個世紀，Hactl始終與香港共同成長。我們見證並積極參與香港發展成為世界領先的航空及物流樞紐，為香港國際機場多次躋身全球最繁忙貨運機場作出重要貢獻。公司能夠在支持鞏固香港作為連接中國內地、亞太區及全球市場的重要國際門戶地位，並促進貿易流通，推動經濟繁榮，讓香港繼續在全球供應鏈中發揮不可替代的作用等方面出力，我們深感自豪。」

發展至今，Hactl的超級一號貨站是全球最大之單一多層式空運貨站，每年處理貨量高達350萬公噸，服務超過100家航空公司及1,000家貨運代理，絕對擔當起業內領頭羊的角色。

「硬實力」應對千奇百趣貨物

Hactl的「超級一號貨站」是全球最大之單一多層式空運貨站，每年處理貨量高達350萬公噸。

空運業一直是各行各業蓬勃發展的堅實後盾，日常生活中不可或缺的貨物，皆依靠高效而精準的空運服務運送至世界各地。多年來， Hactl處理過的貨物千奇百趣，包括馬匹、猴子、蛇、大閘蟹等動物，亦有國際汽聯電動方程式錦標賽（Formula E）賽車及賽道設施、疫苗與醫療藥物，以至航空發動機及鐵路路軌等。這些特殊貨物都有獨特的處理方法，但憑藉專業且靈活應變的團隊，以及完善的設施配套，Hactl總能因應需要，妥善處理。

Hactl曾於2014年創下貨站歷年來最大規模的馬匹處理紀錄，順利處理共65匹馬匹到香港比賽。

特大貨物需動用多台裝載機同步卸載，場面震撼。

Hactl的成功，離不開其先進高效的自動化硬件設施，讓不同類型的貨物均能順暢、高效地處理及運送。其中最核心的智能中樞為「COSAC-Plus」空運貨物資料管理系統，能一站式儲存及處理貨件資料，進行追蹤並與業界持分者共享實時資訊。隨着Hactl持續推動智慧物流，公司相繼引入物流控制系統、貨物智能定位系統及智能貨物熱能檢測系統等先進技術，近年亦陸續將人工智能和機械人技術應用至貨站的日常營運。2022年，Hactl更成為全球首家取得國際航空運輸協會（IATA）四項CEIV認證（醫藥品冷鏈運輸、鮮活貨物運輸、活體動物運輸及鋰電池運輸）的空運貨站，彰顯其在業界的領先實力。

Hactl 綜合控制中心是貨站運作的中樞，全天候監控運營流程、資訊系統及維修保養。

超級一號貨站的全自動化多層式航空貨箱儲存系統，提供超過3,500個儲存位置。

貫徹「以人為本」員工政策

除了設施上的「硬實力」，「軟實力」同樣不可或缺。空運貨站全天候運作，員工需配合輪班及通宵更工作，對人力安排及員工生活均帶來一定挑戰。正因如此，Hactl自創立之初一直高度重視員工福祉，在公司設施與政策上貫徹「以人為本」理念。這個企業文化從未改變，令員工感到安心和窩心，也確保公司流失率持續低於業界水平。

Hactl 辦公室設有圖書閣，員工可在欣賞停機坪風景，享受閱讀時光。

回顧Hactl五十年的發展，Hactl的成功建基於歷代團隊在營運上的堅持、創新與韌性，亦有賴機械與人員互相配合，成就企業的關鍵優勢。從完善的人才培育制度、持續的發展機會，到師徒傳承文化、多元福利及開放共融的企業文化，吸引到不同背景的人才加入，並為他們提供發展所長的機會。

在Hactl工作的同事各有故事，有人是公司足球隊球員，有人兼任國際桌球賽事裁判，有人三十多年來駕船上班；亦有父子兵、夫妻檔。大家的共同點，是對公司的熱誠與投入。Hactl重視員工的身心健康，讓同事在工作之餘發展興趣、享受生活，在公司這個大家庭中一起成長。這份歸屬感正是推動企業持續進步的重要力量，亦共同成就了今天享譽全球的世界級空運貨站。

（資料由客戶提供）