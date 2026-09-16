《香港01》十周年｜從一篇報道到連繫1,700萬讀者 續與時代同脈搏

《香港01》十年前以一篇報道作為起點，帶著改變社會的勇氣踏上傳媒之路。十年荏苒，我們始終走在最前線，堅持追問、記錄並為社會發聲。我們不但見證了香港的時代變遷，更帶著宏觀視野連結世界。如今，《香港01》早已超越地域界限，與全球超過1,700萬位讀者緊密相連，在瞬息萬變的時代中與大眾同一脈搏。

面對數碼化的浪潮，《香港01》積極以數據驅動，並透過AI賦能，不斷顛覆傳統媒體的運作模式。我們的內容版圖日益壯大，不僅擁抱生活，涵蓋飲食、娛樂、健康、科技等多元板塊以融入大眾日常；更致力匯聚商界，透過線上線下活動搭建公共討論平台，凝聚政商智慧，引領企業數碼轉型。透過無縫連繫社會各界，《香港01》已逐步蛻變為一個結合科技與多元生態的全方位「媒體 +」資訊平台。

十年的點滴累積，印證了《香港01》絕不受限於傳統框架。邁向下一個十年，我們深信內容絕對不止於新聞，我們的讀者不止於香港，而我們肩負的責任，亦遠遠不止於資訊傳遞。十年，是豐碩的成果，更是全新旅程的開始。未來的日子，《香港01》將繼續與每位讀者並肩前行。我們，不止於此！