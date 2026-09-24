從演員到藝術家　任達華論盡百美千嬌

藝人任達華自小對形狀、線條、顏色很敏感，對天地充滿好奇，自言觀察力特強，曾想過做地質學家，結果加入演藝界，至今超過半世紀。不過，銀色事業無阻他對美學的熱愛和追求，除了演戲，他在攝影及繪畫方面傾注心力，將個人對城市及生命的感覺，以藝術形式保留。



在他眼中，美，千變萬化，具包容性，而且有互相欣賞、互相扶持的特質；它錯落在城市角落，蘊藏在人身上，「出門若用30秒，左望望右望望」，不難發現香港處處有美景。

由模特兒、演員，再蛻變為藝術家，任達華形容，「一條皺紋是一個故事」，成長不是直線式，是「彎彎曲曲上上落落」，那才是人生，而有豐富的人生才可以照顧家人，履行社會責任；寄語年輕人自強不息，不用害怕科技，要與之並存，而待人接物從包容出發，多維度看世界，才能「像馬匹，向前跑，展現美態。」

任達華接受《駿步人生》訪問，以資深演員、攝影師、畫家的視角，從百美千嬌看日常。

尋世美

現年71歲的任達華成長於警察世家，父親與兄長都曾是紀律部隊一員，但他少時的志願不是當警察，「其實我自小便想做地質學家」。在他的成長軌跡裡，世界從來不是平面的，而是由線條、結構與層次交織而成。「自小我便對地球、地下、天空產生濃厚興趣。總之是三角幾何，例如地理、生物、經濟等科目，自自然然就取得很高分。」那份好奇，其實是一種與世界對話的方式。「小時在電視看很多紀錄片，又看很多劇集，同時間喜歡做地質學家，又想進入電視機的世界做個角色。」

父親身上學習自律

結果，他加入演藝界，選擇當演員，但家庭背景對他仍然影響深遠。在電影《歲月神偷》裡，任達華飾演的嚴父對小兒子大打一頓，現實中的他，亦有一名堅守紀律的嚴父。「有次去游水，晚了十分鐘回家，被爸爸捉住教訓了一頓。」長大後他才發現，這帶給他自律。小時候，父親上班前，皮鞋必定擦得閃亮、襯衫熨得筆直，尤其必定準時出門，令他印象深刻，並練就出他現時自律的個性。

他形容自己是一個「喜歡觀察細微質感的人」。年少背包去旅行，人看風景他看牆壁。「我第一時間找的不是景點，是觀察牆的裂痕、海報、顏色。」這種「質感」，延伸到人身上，產生不同角度、不同重量，甚至一條皺紋，也有其存在意義。「不要覺得有皺紋就是老，有皺紋，其實是多點智慧；多條皺紋，就是多個故事。」於是，歲月不是流逝，而是積累。

「用包容心審美最開心」

任達華眼中的美，沒有一種定義。「圓月是美，殘缺是美，熱烈是美，平淡是美，我覺得每樣東西都有不同的美，只在乎你用甚麼態度去看。」他舉例，一部電影或一幅畫作，只要你覺得美它就是美；即使破了它，例如水墨畫中的「破墨」，也是另一種美。「我特別喜歡紅色和綠色，我看到一幅畫有紅色和綠色會特別開心，令我覺得人生充滿色彩。」他說：「眾生皆美，只是角度不同。用包容的心去審美，就會最開心。」

除了演戲，任達華在藝術創作路上也很「資深」。他於1997年推出首本攝影集《任達華心照》，至去年先後推出四本個人攝影集。他亦喜歡繪畫，涉足油畫及水墨畫等，至今先後在香港及內地舉辦過多次攝影展。去年10月，他於中環大館舉辦《炫目．任達華》藝術展，由四位本地時裝設計師將他的藝術作品及視覺語言，轉化為可穿戴的藝術品。

任達華收錄於攝影集《存在的本質：生命與藝術的旅程》的作品《舞》。（圖片來源：《存在的本質：生命與藝術的旅程》攝影展）

大館 互助項目的活例

任達華把這場跨媒體、跨設計單位的展覽訂於大館舉行。他解釋，大館的強項是展館數目多，可以容納不同類型的設計師、畫家，包括國際及本地設計師、創作者進行不同展覽，世界看到的是一個具包容性的地方。

話說回頭，他的人生也有一段從大館所在的荷李活道開始。父親英年早逝，小時家境不是很好，慶幸當時獲得一間位於荷李活道的報社，每月給予12元助學金支持其中學學費。「我不知道當時的12元是甚麼概念，但我知道那份珍惜。香港是個很互助的地方，每個人都很勤奮，每一個都很互助，看到其他人需要幫助時，香港真的做得好好，真要感謝香港那種包容、那個互助的世界。」

他笑言「要多謝荷李活道」，令他記得這座城市的美。「賽馬會也很好，幫助很多社群，做很多慈善，也教會了他們很多。」

位於中環荷李活道的大館，是香港特區政府與馬會合作的成果，將中區警署建築群活化成文化、藝術及休閒好去處，提供藝術展覽、文娛表演及休閒生活等節目，是不少本地人及訪港旅客的觀賞及體驗熱點。在2025/26年度，大館迎來超過500萬人次訪客，自開幕至今的累計訪客人次達2,800萬。

任達華對特區政府與馬會的保育及活化工作表示感謝，認為古蹟得以保存，體現了世代傳承。「前人以雙手建設大館，後人以雙手進行維修（活化）」，令大館的故事得以一代接一代傳承下去，讓人看到各種美態，「變成了生命與靈魂的存在。」

任達華眼中，美學的最高境界，放諸待人接物，是一種互助精神。他以電影為喻：「一部電影不是一個人得以完成的，需要互助，那是燈光師互助攝影師、攝影師互助演員等。這種互助是香港很有特色的文化根基、一個底蘊。」他寄語：「待人接物要多包容，才能活得開心；想得簡單一些，不要想得那麽複雜，（人生）才能像馬一樣，向前跑，展現美態。」

任達華的繪畫藝術作品類型多元。（圖片來源：任達華社交平台）

中環大館是馬會與香港特區政府合作的活化項目，已成為廣受市民及遊客歡迎的熱點。(圖片來源:《駿步人生》)

一飛沖天

任達華擁有一顆年輕的心，永遠在學習。他目前正學習人工智能（AI），在他看來，科技只是工具，關鍵乃在人。「科技是人做出來，不應被它控制，而是我們要學習如何控制它。」他堅信活到老學到老，認為新世代應擁抱AI，「慢慢累積，你會不再害怕科技，而是與它並存。」

從模特兒開步，至成為結合演藝、攝影及繪畫於一身的藝術家，任達華的藝術之路不是坦途。「一條線並不好行，上上落落、彎彎曲曲，才是人生。」那些轉折，不是阻礙，而是養分。「在人生的低谷，更應學習更多事物去裝備自己。知識可以改變你的人生。」

他是終身學習的好榜樣。「我從小英文不太好，但不等於不去學習。」他年少時看「明珠930」學英文，邊聽邊寫筆記，逐步建立英語基礎，早年更一度跟隨老師習英語發音，讓他其後能以英語作溝通，赴美參與電影拍攝。

沒有捷徑，只有累積。「一切源於對世界的好奇及對新事物的飢餓感。」那份好奇，延伸成一種對知識的渴望，一種持續向前的動力，「豐富了人生，才能學懂如何照顧家人，對社會負責任。最緊要是自強不息，多維度看世界，定會夢想成真。」

任達華接受馬會對外事務高級經理吳志賡（右）訪問，從百美千嬌看日常。

魅力四射

任達華眼中的美，少不了馬匹之美。當主持人提及馬匹，他即笑逐顏開，「講馬，正！」他先後擁有多匹馬，目前是現役團體馬「君達得」的馬主之一。

自言喜愛動物，「很喜歡豹，牠的尾巴像馬的尾巴，但豹有野性。相對來說，馬顯得單純，牠的線條美，牠的肌肉美，看奔馳的馬，是一種享受。」本來不懂騎馬的他，因拍戲學懂策騎，「還學識像牛仔般單手拉韁繩。」

馬場 天地人合一立體聲

他表示，騎馬的人要懂得愛錫馬匹，你要掌握牠，否則會被馬欺負。他認為賽馬運動既彰顯馬匹的美態，亦突顯馬場之美。「當馬臨到終點的30秒，會聽到馬匹奔馳的聲音，觀眾吶喊的聲音，融在一起，就像4DX（影院效果），其實應該是5DX！」他續指：「馬場內你會聽到這種震撼聲，好像天地人合一，融在一起。」他感謝馬會令香港擁有聞名中外的馬場，使大眾能入場感受天地人合一的震撼。

對於推動賽馬旅遊，任達華表示百分百支持，認為賽馬旅遊「是一種國際化盛事，就像欖球、高爾夫球、足球，能帶動周邊產業鏈的延續，例如食肆、茶餐廳等。」

馬會早前推出與欖球及足球等運動的聯乘活動，結合賽馬和球賽，透過多個賽馬及娛樂相關項目，包括跑馬地馬場「快活星期三」（Happy Wednesday）品牌，融合運動、音樂、文化與社交娛樂，提升體育娛樂體驗及與顧客的互動；馬場同時展現香港活力，大眾能親身體驗世界級體育運動結合頂級娛樂的非凡魅力，反映馬會拓展國際體育娛樂業務，展示香港作為聯繫世界、互聯互通及旅遊樞紐地位，創造更多社會價值的決心。

2025/26 年度馬季，沙田及跑馬地馬場合共吸引超過 182 萬人次入場，投注總額超過1,433億港元；當中內地及海外旅客入場人次逾40萬人，較上年度增長一倍，創歷史新高。

任達華指出，身邊好友經常邀他一同入馬場走走，「但我次次禮拜三、禮拜六日都在拍戲；拍戲最痛苦是沒有假日，於是唯有找朋友帶他們入場。」他希望日後有多點時間，自己能帶多些朋友入馬場，感受天地人合一的震撼。

資助學生買球鞋做運動

運動魅力四射，除了賽馬，任達華喜歡高球、足球等。「我自細對圓的東西特別有興趣，乒乓波這麼小的圓，足球這麼大的圓，籃球又是這麼大個圓，所以從小就好喜歡運動。」作為高球業餘好手，他曾創下「18洞80桿」的佳績。不過，近年少打高球，反而重拾兒時最愛的乒乓球。

他希望政府及各界投放更多資源予運動團體，給小童提供多些做運動機會，從而帶動全民運動。任達華非常支持賽馬會致力推動的「全民運動」概念，認為全民運動應由年輕人做起，把運動習慣傳遞給家中長輩，從而達致香港人身心健康的目標。

他本人身體力行，曾捐款給學校為學生購買球鞋。「我就是要他們中午放學後去球場踢波，在球場裡玩，玩到累，便回家好好睡一覺。」

香港的馬場娛樂朝世界盛事之都地位邁進。圖為跑馬地馬場在2025/26 年度馬季煞科時的盛況。(圖片來源:《駿步人生》)

任達華是位運動好手，視健身為日常。（圖片來源：任達華社交平台）

後記：拍住上

今次訪問地點選在大館的《拍住上 — 光影裡並肩馳騁的我們》的展覽場地（展覽將於10月4日完結），「華哥」著迷於展覽的命題「拍住上」。「一個電影不是一個人做晒」，電影製作正正是合拍的寫照。「我會繼續拍電影，它每次都體現拍住上的團體精神。」

他說：「只要我們拍住上，多點包容，香港會更好。」

拍片無數，華哥最喜歡的角色，其一是《歲月神偷》中的羅生。劇中他與妻子協力經營鞋舖，為四口之家的生計而努力，即使颱風來襲，也是靠雙手奮力「保住個（屋）頂」，同時，縱使生活是「難一步、好一步」，夫妻始終是最佳拍檔。

另一角色是《PTU》、警察編號7366的何文展（展Sir）。他那句「著得件衫就係自己人」，不少戲迷印象難忘。

不過，「自己人」從不設限，「拍住上不止是螢幕上，家庭都可以拍住上，我們可以用另外一些角度去看事情。」所以說，家人、工作伙伴，甚至馬匹都是自己人，都是拍檔。如華哥所言：「你唔同隻馬拍住上，點贏馬？」

任達華最喜歡的角色是《歲月神偷》（左圖）的羅生及《PTU》（右圖）的何文展。（圖片來源：美亞娛樂資訊集團有限公司）

馬會刊物《駿步人生》：http://bit.ly/3HbmwR0