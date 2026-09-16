【施政報告／施政報告2026／五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（16日）公布香港首個「五年規劃」，隨後宣讀任內最後一份施政報告。香港首個五年規劃之中提到北都大學城的規劃，當中包括分別設有三個大學城，分別為新田大學城、洪水橋大學城和打鼓嶺大學城。大學城將設300公頃教育設施，並串聯毗鄰重點產業用地、特色保育地區、康體文藝設施和周邊社區，總面積擴容至逾1000公頃。三個大學成之中，新田大學城及洪水橋大學城將率先推動建設，其中洪水橋大學城於2026年啟動其校園區用地的分配工作，支持院校在2027至2028年間率先進駐。



北都大學城由三大校區組成，包括洪水橋大學城、新田大學城、打鼓嶺大學城。

定位智能製造 與區內高科技產業用地形成「產學研」協同效應

洪水橋大學城規劃圖。

洪水橋大學城定位「智能製造應用型專上」

洪水橋大學城位於洪水橋╱厦村新發展區，校園區鄰近與預計於2030年啟用的港鐵屯馬線洪水橋站，並將由智慧綠色集體運輸系統貫通。洪水橋大學城定位為智能製造應用型專上教育及國際化人才培育中心，政府將集中力量優先於洪水橋大學城發展，推進旗艦校園建設，促進跨界別協作，為區內產業發展提供支持。

洪水橋大學城鄰近有多個產業及科技區，由廈村一帶延伸至后海灣，包括洪水橋產業園、流浮山數碼科技樞紐、元朗創新園等，將與洪水橋大學城形成「產、學、研」發展協同效應，推動發展發展多元產業，以至是高端專業服務的商業樓面和提供生產性服務業配套。

洪水橋大學城將鼓勵本地院校與海內外知名院校開展教研課程或項目等深入合作，打造具國際化特色跨境平台。利用利用運輸基建項目優勢，試驗便利粵港兩地學生及人才流動的方案。大學城將提供學生宿舍和人才公寓，形成「教學—科研—生活—就業」的生態體系。

5年內推進新田大學城建設 啟動建設科大醫學院

新田大學城規劃圖。

新田大學城將聚焦醫學、生命健康科技

新田大學城位於新田科技城和牛潭尾新發展區，兩大校園區分別鄰近已規劃的新田站及牛潭尾站，科大醫學院及綜合醫教研醫院將位於牛潭尾校園區。新田大學城與新田科技城最近只需要乘坐1個站的北環線即可抵達。

新田大學城將聚焦醫學、生命健康科技、人工智能、機械人、微電子和新興產業發展，成為未來香港創科產業發展的心臟地帶。新田大學城鄰近的科技區及產業區涵蓋河套深港科技創新合作區及新田科技城，成為人才匯聚的重要基地。

政府將於未來5年內推進新田大學城的基礎建設，啟動建設科技大學醫學院及綜合醫教研醫院。同時聯動新田科技城和河套深港科技創新合作區香港園區，支持本地院校與海內外知名院校及科研機構合作及舉辦課程，建設聯合實驗室等科研設施，布局國家級科研平台，匯聚科技高質量發展力量。

打鼓嶺大學城2030年起推出用地

打鼓嶺大學城。

打鼓嶺大學城位於前稱「新界北新市鎮」的打鼓嶺新發展區，校園區圍繞中央河谷而建，相鄰打鼓嶺站及香園圍口岸。打鼓嶺大學城除了涵蓋教育、科技、產業、人才和城市建設協同發展外，將融入藝術和藍綠發展元素，並預留戰略發展空間作未來發展需要。

打鼓嶺大學城將由2030年起陸續產出用地，支持新興產業、先進建造業、傳統產業及新型工業的發展，促進區內院校與產業對接，加速成果商業化。鼓勵進駐本地專上院校積極推動產教融合，提供新興產業人才。