施政報告｜全面檢視電影發展基金 研提供搭景場地 鼓勵在港取景
【施政報告／施政報告2026／五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（16日）宣讀任內最後一份施政報告，當中提到支持香港電影業，以及推廣「電影+旅遊」。他提到會全面檢視「電影發展基金」，吸引更多私人投資以確保可持續發展，並會研究為業界提供搭景場地，鼓勵電影在本地取景。文創產業發展處會設立「境外電影拍攝支援組」，為在香港取景的內地和海外電影攝製團隊提供一站式服務，吸引更多具質素電影宣傳香港。
李家超另提到，旅發局將串連經典港產片、地區特色和本地文化，包括在油麻地結合經典港產警匪片及電影場景的路線，加上地道夜市和本地飲食體驗，讓旅客更深入認識香港獨有的城市風貌與生活文化。
消息人士表示，政府一直為香港電視作品提供融資及資助計劃，以往主要視乎劇本水平。未來審批基金時除了視乎劇本質素，亦會考慮製作能否培育人才、是否採用新晉導演、能否推動產業效能。政府正聆聽業界意見，預計2027年完成檢討。
林建岳表示支持 盼具體措施積極吸納業界意見
林建岳博士表示，施政報告提出的措施具有很強的針對性和前瞻性，不但為電影業界提供有力支持，而且有助提升香港電影業競爭力。電影作爲香港文化的一塊金漆招牌，更是建設中外文化藝術交流中心的重要一環，期望特區政府在具體措施上積極吸納業界意見，不斷擴大及優化現有「電影發展基金」，讓不同種類的電影都可以受惠，共同推動電影業做大做強，為香港經濟注入更大動力。
林建岳指出，香港電影業界普遍面對高昂的本地搭景取景成本，而且取景拍攝也不時遇到各種困難，尤其是要在政府場地、公共建築及公眾地方拍攝，要取得相關部門的批准和協助，拍攝時的封路及人流管制安排等，都為業界帶來各種程序、成本問題。施政報告提出通過「電影發展基金」為業界提供搭景場地，不單可減輕業界的成本壓力，更有助推動更多電影在香港取景。
事實上，具有濃厚「港味」的電影一向深受海內外觀眾歡迎，不少電影場景更深受旅客喜愛，成為「打卡」熱點，例如《九龍城寨之圍城》的場景等，就吸引不少旅客來港參觀。這說明「電影+旅遊」具有很強的吸引力。政府支持業界在香港取景，通過電影為香港打造更多「電影+旅遊」場景，對香港電影和旅遊業都有推動作用。