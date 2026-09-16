施政報告｜全面檢視電影發展基金　研提供搭景場地　鼓勵在港取景

【施政報告／施政報告2026／五年規劃／香港五年規劃／一五規劃】行政長官李家超今日（16日）宣讀任內最後一份施政報告，當中提到支持香港電影業，以及推廣「電影+旅遊」。他提到會全面檢視「電影發展基金」，吸引更多私人投資以確保可持續發展，並會研究為業界提供搭景場地，鼓勵電影在本地取景。文創產業發展處會設立「境外電影拍攝支援組」，為在香港取景的內地和海外電影攝製團隊提供一站式服務，吸引更多具質素電影宣傳香港。



李家超另提到，旅發局將串連經典港產片、地區特色和本地文化，包括在油麻地結合經典港產警匪片及電影場景的路線，加上地道夜市和本地飲食體驗，讓旅客更深入認識香港獨有的城市風貌與生活文化。



行政長官李家超9月16日到立法會公布香港經濟和社會發展第一個五年規劃及新一份施政報告，總費時3小時，他在下午約2時離開議事廳。(方承恩攝)

消息人士表示，政府一直為香港電視作品提供融資及資助計劃，以往主要視乎劇本水平。未來審批基金時除了視乎劇本質素，亦會考慮製作能否培育人才、是否採用新晉導演、能否推動產業效能。政府正聆聽業界意見，預計2027年完成檢討。

林建岳表示支持 盼具體措施積極吸納業界意見

林建岳博士表示，施政報告提出的措施具有很強的針對性和前瞻性，不但為電影業界提供有力支持，而且有助提升香港電影業競爭力。電影作爲香港文化的一塊金漆招牌，更是建設中外文化藝術交流中心的重要一環，期望特區政府在具體措施上積極吸納業界意見，不斷擴大及優化現有「電影發展基金」，讓不同種類的電影都可以受惠，共同推動電影業做大做強，為香港經濟注入更大動力。

林建岳指出，香港電影業界普遍面對高昂的本地搭景取景成本，而且取景拍攝也不時遇到各種困難，尤其是要在政府場地、公共建築及公眾地方拍攝，要取得相關部門的批准和協助，拍攝時的封路及人流管制安排等，都為業界帶來各種程序、成本問題。施政報告提出通過「電影發展基金」為業界提供搭景場地，不單可減輕業界的成本壓力，更有助推動更多電影在香港取景。

林建岳（廖雁雄攝／資料圖片）

事實上，具有濃厚「港味」的電影一向深受海內外觀眾歡迎，不少電影場景更深受旅客喜愛，成為「打卡」熱點，例如《九龍城寨之圍城》的場景等，就吸引不少旅客來港參觀。這說明「電影+旅遊」具有很強的吸引力。政府支持業界在香港取景，通過電影為香港打造更多「電影+旅遊」場景，對香港電影和旅遊業都有推動作用。

▼《九龍城寨之圍城》劇照及場景▼

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▼李家超宣讀首份五年規劃及任內最後一份施政報告▼