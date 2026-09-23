中電主辦亞太電協CEO會議　亞太專家剖析能源轉型及低碳未來發展

一連三日的2026年東亞及西太平洋電力工業協會（亞太電協）CEO 會議日前在香港舉行。是次會議由中華電力有限公司（中華電力） 主辦，於9月14至16日吸引超過200位來自中國內地、東南亞、德國及瑞士等地的能源界領袖、電力企業代表、 政商高層與科研專家。大會以「智啟能源新未來」為主題，多位業界翹楚共同就低碳轉型、提升能源系統韌性及加強區域協作等方向分享觀點，為邁向低碳與智慧能源新時代奠定重要基石。



氣候科技雙重挑戰促能源轉型

政商領袖跨界協作共建發展藍圖

全球暖化日益嚴峻，加劇氣候變化。近年極端天氣頻生，如超強颱風、暴雨等天然災害屢屢考驗能源系統韌性與應變能力。加上人工智能與數據中心急劇發展，推動全球用電需求愈見龐大，亦為能源業界帶來轉型壓力。

面對轉型關鍵期，是次CEO會議特設一系列主題演講、全體會議、圓桌討論、商務配對活動及技術考察等環節，建構多邊高層對話及技術共享橋樑，前者促成跨地域電力及能源企業的高層交流平台，後者則以技術委員會的形式，推動智慧電網、可持續發電等創新技術的交流與應用。透過知識與經驗深度交流鞏固發展根基 ，凝聚區域減碳發展共識，增加促成實質商務合作的機會，推動更多能源項目落地。

會議於9月14日揭開序幕，亞太電協主席兼中華電力總裁羅嘉進強調多方協作是能源轉型的重要一環，：「推動能源轉型已邁向新階段，不能單靠基礎建設或個別技術。我們需要把智慧融入技術應用、電網營運、減碳進程，以至夥伴協作，推動創新成果由試點項目擴展至整個能源系統，創造更廣泛而深遠的影響。」

香港特別行政區政府環境及生態局局長謝展寰（左六）出席亞太電協 CEO 會議歡迎酒會，聯同亞太電協主席兼中華電力總裁羅嘉進（右六）及其他亞太電協理事會成員主持祝酒儀式。

匯聚業界領袖 知識經驗深度交流

打造區域智慧能源生態圈

於9月15日舉行的CEO會議為是次活動的核心。會議圍繞智慧能源、低碳轉型及能源韌性等焦點議題展開深入討論，並聚焦於如何活用數碼科技及AI應對氣候挑戰，為傳統能源系統注入新動力。

主禮嘉賓香港特別行政區財政司司長陳茂波聯同亞太電協主席兼中華電力總裁羅嘉進、中電控股首席執行官蔣東強以及其他亞太電協理事會成員一同主持開幕儀式。陳茂波致辭時強調，隨電氣化及人工智能發展加速，能源需求將持續急升，預計亞洲將於未來二十至三十年成為重要能源樞紐。他對香港發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」雙重角色有信心，有助促進跨境合作與綠色標準銜接。至於如何將宏觀策略轉化落地，關鍵在於亞洲電力企業於智慧轉型的實踐。中電控股有限公司首席執行官蔣東強亦於主題演講時表示，智能科技已成為電力企業的核心營運能力，須全方位融入於規劃、投資、 系統管理及客戶服務之中，為技術、資產與智能系統建構緊密連結，方能引領業界共同邁向更潔淨、更具韌性及更可持續的未來。

主禮嘉賓、香港特別行政區財政司司長陳茂波為亞太電協CEO會議主持開幕儀式， 並表示香港決意擔任「超級聯繫人」及「超級增值人」兩大角色，深化跨境、跨界別合作，推動不同市場的綠色標準有效銜接，加強區域能源合作。

中電控股有限公司首席執行官蔣東強視智能科技為電力企業的核心營運能力，將全方位融入於規劃、投資、 系統管理及客戶服務之中。

這套營運變革的創新思維，亦於全球及亞洲區能源發展上得以體現。世界能源理事會亞洲區主席兼勝科工業集團行政總裁黃錦賢在主題演講時補充，智能科技正逐步改變能源生產、管理及使用模式，更成為應對龐大用電需求的新動力，這改變將重塑能源系統運作與基礎建設的未來佈局。 他呼籲業界善用智慧科技革新營運架構、提升效能，同時保持穩定的電力供應，以實際行動支持數碼轉型。

AI帶動算力需求增長

能源與數碼基建協同規劃成焦點

AI浪潮席捲全球，各地正加快發展數據中心及算力基建，而相關用電需求增長亦成為能源業界關注焦點。新加坡新能源電網總裁邱秀金在專題討論中表示，人工智能正以前所未見的規模和速度推高電力需求，而運算能力需求的增長速度亦遠超發電及電網設施的建設步伐。中華電力營運總裁張寶中則從香港發展角度指出，北部都會區作為未來重要發展區域，將為創科及數據中心發展帶來新機遇。隨着人工智能廣泛應用及算力需求持續增長，中電已就未來用電需求進行規劃，支援香港發展數據中心及相關基礎設施。

除電力需求對基建規劃帶來的新挑戰外，如何善用創新科技推動能源轉型，亦是會議另一討論焦點。微軟（Microsoft）、華為（Huawei）、西門子能源（Siemens Energy）、施耐德電氣（Schneider Electric）等企業代表亦就人工智能應用、潔淨能源技術、電網數碼化等議題分享真知灼見，為區域能源轉型與發展描劃前瞻藍圖。其中，在探討未來能源系統發展的專題討論中，來自科技及數碼平台領域的業界代表分享如何利用數據、數碼平台及智能電網技術，提升能源系統效率，同時在在可持續發展、供電可靠性及可負擔性之間取得平衡。

業界代表參與多場專題討論，而新能源電網總裁邱秀金 (右) 認為，政府部門、電力公司和發展商必須在落實土地發展方案前，共同規劃數據中心的選址、網絡需求及電力資源。

實地考察展示本地創科基建優勢

接棒主辦CEPSI 2027 邁向綠色能源新紀元

大會特別安排技術考察，帶領一眾代表走入河套深港科技創新合作區、中電河套西變電站參觀，親身了解香港的創新科技優勢及前瞻性能源基建，展示香港以先進基建驅動智慧城市與綠色轉型的實力。

一眾代表到訪中電河套西變電站，親身了解香港的前瞻性能源基建。

隨2026年CEO會議圓滿落幕，中華電力將承接此豐碩成果，於明年10月31日至11月4日再在香港主辦亞太電協旗艦盛事「第26屆亞太電協大會（CEPSI 2027）」。屆時預計將吸引2,000位來自亞太區及全球能源組織、政府部門、電力企業、科研機構等行業的代表參與，繼續搭建匯聚各界翹楚交流知識與經驗的平台，與更多區域夥伴攜手，步向更安全、可靠、低碳的綠色能源未來。

（資料及相片由客戶提供）