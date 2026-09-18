由銀行櫃員到COT　三子之母　為下一代開創更多可能

每位母親，都蘊藏着為孩子改變世界的無比勇氣。黃美華（Tiffany）由一名銀行櫃員（Teller）起步，憑着不懈努力與專業精神，一路打拼至銀行客戶關係經理（RM）。然而，在事業邁向行業頂尖之際，為了應付長子赴美留學的龐大學費，她毅然踏出舒適圈，投身保險理財行業。且看這位母親如何跳出傳統的打工框架，透過周大福人壽提供的事業平台，不但成功開拓更廣闊的發展空間，更將理財規劃昇華為一份協助家庭規劃未來、成就下一代夢想的終身事業。



拒安於現狀！由櫃員起步 磨練專業實力 堅守服務初心

很多成功故事的開端，都伴隨着旁人的不理解。回顧事業的起點，Tiffany由一份薪酬穩定的工作，轉任起薪點較低的基層銀行櫃員。面對大量客戶服務工作及繁瑣細節，她選擇在最前線的櫃台中，於日復一日的歷練中磨練專業能力，培養出高度責任感及以客為本的服務精神，為她日後的晉升之路打下堅實根基。

十多年的銀行業生涯，她確立了一套核心價值觀：「穩定是別人給的，成長是自己爭回來的。」這份勇於突破的專業態度，成為她日後在事業十字路口上，毅然轉換跑道的強心針。

為免自身的事業局限了孩子的未來，Tiffany毅然捨棄銀行安穩工作，重新出發，最終成功撐起大仔赴美圓夢的學費。

放眼孩子未來！為子圓留學夢勇敢開拓更廣闊發展空間

憑着過人的拼搏精神，Tiffany逐步晉升為銀行客戶關係經理，事業發展穩步向前。即使多年來不乏業界的轉行邀請，在穩健的職涯規劃與謹慎的考量下，她仍未打算轉換職業跑道。

然而，當長子向她表達希望赴美修讀資訊科技相關課程時，Tiffany重新審視到一個現實：即使在傳統的打工階梯爬到頂點，既定的薪酬結構，仍難以輕鬆應付高昂的海外學費。「女人最大的勇敢，是為了下一代。」為了讓孩子擁有更廣闊的發展空間，她決定勇敢踏出關鍵一步，離開熟悉多年的銀行業，重新出發，開展一條更具發展潛力與人生自主權的事業道路。

由銀行櫃員捱起，Tiffany憑着不懈努力與專業態度，成功蛻變為國際認可的頂尖理財規劃師。

無懼由零開始！堅持成就突破 助兒子實現海外夢想

轉換跑道從來不是容易的決定。離開累積多年的專業領域，意味着Tiffany要脫離原有的生活節奏，從零開始重新建立客戶網絡與專業認受性。一切由零開始，過程充滿挑戰與壓力。然而，每當想到自己正在為家庭及下一代創造更多可能，她便選擇堅持下去。

這份堅持最終帶來了實質的成果。投身理財規劃事業首年，Tiffany收到的稅單迎來了巨大飛躍，應繳金額幾乎與昔日整年的薪金看齊。看着這張印證着收入躍升的「成績表」，她第一時間與一直默默支持自己的丈夫分享這份事業突破的喜悅。這筆豐厚的收入不但解決了長子海外升學的財務重擔，更順利協助兒子圓夢，如今他已成功在美國知名科技企業擔任工程師；而她的一對孖仔，將來亦能無後顧之憂地踏上出國追夢之旅。

拆解打工仔儲學費盲點！理財師媽媽：拒絕見一步行一步 未來要靠提前部署

身份的轉換，不單提升了Tiffany對個人事業的視野，也讓她對家庭長遠財務規劃有更深刻體會。作為經驗豐富的理財規劃師，Tiffany觀察到不少「打工仔」家長的盲點：很多父母拼命工作養家，卻忽略了單一的薪金收入，難以穩健地支撐孩子的升學與財務需要。

Tiffany提醒家長必須摒棄「見一步行一步」的心態，切勿等到開學或臨近留學才急忙籌措學費。她認為，孩子的未來不應交由運氣決定，而是有賴於精準的提前部署，並建議父母應趁自身具備創造財富的能力、孩子尚幼的黃金時期，及早建立穩固的資產與被動收入，因為「今日的規劃，就是孩子明日的起點」。

透過周大福人壽的廣闊事業平台，Tiffany不但榮膺 MDRT Court of the Table（COT內閣會員）資格，更將理財規劃發展成一份為無數家庭規劃財富、守護夢想與未來的終身事業。

打破傳統職涯框架！憑專業實力榮獲國際殊榮 兼顧家庭與事業

傳統的職場生態，難免受制於「人工有頂、升職要等」的結構性限制。相比之下，周大福人壽事業平台為人生規劃師提供「收入結構透明化、回報不設封頂」的機制，讓努力與回報實現真正的正比例增長。

這套機制賦予了Tiffany極大的「人生自主權」。在事業上全力衝刺的同時，她依然能靈活調配時間陪伴孩子成長，毋須在事業與家庭之間作出妥協。憑藉周大福集團涵蓋人生各階段的龐大生態圈，她的工作早已超越一般產品銷售層面，而是以專業理財規劃協助更多家庭制定教育及資產規劃藍圖，陪伴客戶邁向不同人生階段。

多年來，她亦憑藉卓越表現榮獲 MDRT Court of the Table（COT，內閣會員）資格，躋身國際頂尖理財顧問行列。MDRT（百萬圓桌會）一直被視為全球壽險及金融服務業的重要專業指標，而 COT 更屬其中的高階會員資格，足證Tiffany於專業能力、服務質素及業績表現均達到卓越水平。這項殊榮不僅肯定其專業實力，更見證她多年來始終如一的服務初心。

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【同場加映】顛覆傳統框架 由你重新定義保障產品

正如Tiffany所言，提早規劃是成就未來的關鍵。對於充滿無限潛力的大專生來說，現在正是規劃自己未來事業藍圖、甚至發揮創意顛覆傳統理財行業的最佳時機！

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本屆主題：「財務賦權‧世代守護」

計劃詳情：https://tinyurl.com/mryuxc3p

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截止日期：2026年10月19日

活動查詢：Whatsapp專線+852 9276 2605

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