恒大物業IPO入貨　小股民稱股價受影響大跌　指招股書失實追355萬

中國恒大因欠債逾2.5萬億元，已於2024年清盤。一名投資者，聲稱曾用396萬元購買恒大旗下的恒大物業股份，當時每股作價8.8元，他購入了45萬股，惟該股最終因恒大的債務問題而受影響，股票2023年復牌後更曾跌至不足1元。該投資者指恒大物業的招股書指公司的財政獨立及不受相關公司影響，屬虛假陳述，昨(16日)入稟高等法院(HCA1611/2026)，向恒大物業追討差價損失約355.9萬。



原告張詠芷(譯音)，被告為恒大物業集團有限公司(下稱恒大物業)。

原告張詠芷(譯音)入稟高等法院追討損失。(葉志明攝)

恒大物業於2020年11月在港分拆上市。

招股書指恒大物業財政獨立不受相關公司控制和影響

入稟狀指，恒大物業是中國恒大旗下公司，恒大物業於2020年11月在港首次公開招股，招股書指所籌集的資金，將用於策略性收購和投資等，亦指恒大物業財政獨立，不受相關公司的控制和影響。

恒大物業的134億人民幣存款被銀行扣押

原告基於招股書的陳述，同年12月在首次招股時，以396萬元購入45萬股恒大物業，每股為8.8元。惟恒大物業於2022年3月21日公布，約134億元人民幣的存款質押被銀行強制執行，同日恒大物業停牌。

恒大多間子公司的存款均被用作質押擔保

同年7月22日，中國恒大集團和恒大物業發出公布，稱初步獨立調查顯示，恒大物業的子公司以其存款，為多家公司提供質押擔保，貸款透過第三方轉至中國恒大集團，但獲貸款的公司，在多筆借貸中未能還款。

恒大物業復牌後股價曾跌至低於1元

於2023年8月3日，恒大物業復牌，股價由每股2.3元，跌至收市時的1.21元。至同月8日，股價更曾跌至每股低於1元。(根據資料，恒大物業2026年9月17日收市價為每股1.17元)

原告認為招股書作失實陳述

原告指，相關貸款和恒大物業首次公開招股時間接近，貸款最終亦轉至中國恒大集團，用作集團的一般營運，或清還其債務。同時公開招股所所籌集的資金，大多涉及貸款事件。原告指，招股書聲稱籌集資金的用途等，或恒大物業財政獨立，均屬失實陳述。

原告追討差價355.9萬元

原告因此向恒大物業追討損失，並指恒大物業於2024年7月27日的收市價為0.89元，原告的損失因此為購入價和該收市價的差額，即355.9萬。