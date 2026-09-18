中金2026秋季投資策略會「聚力·篤行」 專家剖析AI與全球投資新局

中金公司2026年度秋季投資策略會日前在香港舉行，本次會議以「聚力·篤行」為主題，匯聚海內外學者、機構投資者、產業專家及企業管理者，圍繞全球宏觀經濟、技術革命、中國經濟與跨境資本流動、人工智慧及重點產業趨勢等議題展開交流。面對全球秩序、技術創新與資本流動格局加速變化，會議立足香港這一連接中國內地與全球市場的重要視窗，共議變局中的趨勢與機遇。



聚力·篤行｜共議宏觀變局與技術革命

在全體大會環節，中國人民銀行貨幣政策委員會委員、清華五道口金融學院特聘教授黃海洲發表《全球宏觀經濟展望》主旨演講，深入分析了全球宏觀經濟形勢及未來趨勢。智元機器人（Agibot）聯合創始人、聯席總裁兼首席運營官姜青松發表《共啟具身智能生產力新時代》主旨演講，分享具身智能技術演進與產業實踐。

中國人民銀行貨幣政策委員會委員、清華五道口金融學院特聘教授黃海洲。

智元機器人（Agibot）聯合創始人、聯席總裁兼首席運營官姜青松。

中金公司首席經濟學家繆延亮發表《AI革命如何改變經濟與市場》主旨演講。繆延亮指出，AI革命具有擴散更快、替代層級更高、應用範圍更廣等特點，對通脹的影響呈現明顯階段性：短期資本開支擴張及晶片、存儲、電力等供給樽頸或推高通脹，中長期隨著生產率提升和勞動替代深化，「去通脹」壓力可能更強。資產配置上，他認為市場長期向好的趨勢未變，但市場分化加劇，應更加注重審慎擇優。建議投資者關注結構性機會，短期關注算力、電力等供給瓶頸，中期布局真正受益於生產率提升、實現提效增利的企業。

中金公司首席經濟學家繆延亮。

中金公司研究部執行負責人張宇。

多維議題深入研討 把握投資與產業新機遇

圍繞時代新格局，會議設置「全球秩序重構下的資產配置」、「全球資金再平衡」、「全球地緣變局下的商品投資及能源趨勢」等議題，從全球格局、資金流向與能源市場等視角，探討經濟金融環境變化下的資產配置邏輯。

在投資新方向方面，與會嘉賓圍繞中國國債期貨的開放與發展、AI新模式與量化投資新前沿、紅利資產配置等話題展開交流，討論市場變化下的多資產、多策略投資機會。

圍繞中國新敘事，會議設置「中國經濟新敘事」、「香港離岸人民幣樞紐建設與資本項目開放」、「不一樣的中國出海2.0」等專題，從宏觀經濟、金融開放到企業全球化，多維度觀察中國與全球市場互動中的新變化。

AI新浪潮是本次會議的重要關注方向。會議圍繞「AI離『泡沫』還有多遠？」、「中國AI產業鏈、供應鏈與生態圈」、「互聯網平台價值重構」、「AIDC基建新趨勢」等專題，從資本市場、產業生態、商業模式及基礎設施等維度，探討AI持續演進帶來的產業變革。

在產業新機遇方面，會議還圍繞創新藥、關鍵金屬、服務消費、Web3.0產業等展開交流，從前沿科技、資源稟賦、消費需求及新興金融業態等不同維度，觀察結構性變化中的產業發展空間。

深化產業交流 促進資本市場與實體經濟互動

本次會議期間同步舉辦上市公司並行研討會。來自多個重點行業的上市公司管理層與機構投資者圍繞企業經營、行業趨勢及未來發展展開交流，中金公司為投資者與上市公司搭建了專業、高效的溝通平台，進一步促進資本市場與實體經濟之間的資訊互通與價值發現。

面向未來，中金研究將繼續發揮專業研究優勢，立足全球視野、深耕中國市場，持續加強對宏觀經濟、資本市場、科技創新與產業趨勢的前瞻研究，為投資者理解市場變化、把握長期機遇提供專業支持。

（資料由客戶提供）