1991年金價每克僅86元？六福珠寶35周年推限定回饋

若能撥慢時鐘、讓時光倒流，你最想重回哪一個年代？90年代的香港，經濟起飛，全城洋溢著一股拼搏精神。1991年，追星少女的房間貼滿了「四大天王」的海報，街頭巷尾盡是打工仔腰間「Call機」傳來的嗶嗶響聲；那一年，大老山隧道正式通車，串連起無數港人的生活軌跡。就在這個滿載著集體回憶與希望的黃金歲月裡，一個陪伴幾代香港人一路走來的本地品牌「六福珠寶」，正式宣告誕生！



90年代高通脹 市民掃黃金保值

回到1991年的生活，當年的通脹率高達11.16%。買一碗熱雲吞麵約售12港元，而打工仔的月薪中位數也不過5,100港元。面對物價飛漲的壓力，「儲銀紙不如儲黃金」成為當時港人最扎實的保值智慧。

當時每克黃金價格約為86港元，在當年這金價已算高企，卻依然擋不住市民湧向金行「掃貨」保值抗通脹的熱情。對比現時金價每克突破千元，價值早已飆升超過十倍！

黃金的價值，在於不受歲月影響、歷久常新；品牌的根基，則來自幾十年如一日的實事求是、以客為先。35年前，六福珠寶在北角開辦了第一間小店；35年後的今天，品牌早已將這份閃耀承諾融入無數港人的生命篇章，陪伴大家走過歲月，見證一個個動人而溫馨的重要時刻。

六福珠寶金行於1991年在北角開設第一間店，陪伴港人走過35年歲月。

當年六福珠寶由香港小姐冠軍楊寶玲小姐作代言人，成功引起社會話題性，令人印象深刻。

六福珠寶的誕生與35年演變

香港小姐冠軍楊寶玲於1991年成為六福珠寶創辦股東及代言人，陪伴品牌成長，更親臨北角第一間店舖擔任開幕剪綵嘉賓。在那個年代，「六福珠寶」率先以香港小姐光環結合珠寶品牌，瞬間掀起全城話題，打破傳統金行的刻板形象，成功吸引年輕消費者與準新人市場，為珠寶零售業注入嶄新活力。談到90年代的香港，大家還記得當年深受香港人歡迎的金飾款式嗎？

90年代香港流行的黃金飾物

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這款黃金項鏈充分展現了90年代香港婚嫁金飾盛行的「重工保值」理念與「西方宮廷風」的華麗風格。

1997年六福集團於港交所主板上市（0590.HK）。

1994年「六福珠寶」正式衝出香港，進軍中國內地市場，1997年於港交所主板上市，揭開新篇章。品牌設立「中華珠寶鑑定中心」，持續完善珠寶鑑定及品質檢測體系，並先後取得多項國際認證，奠定黃金與鑽石飾品的市場信任度。由1991年北角的一間小店起步，至今天遍及全球15個國家及地區，擁有約2,800個零售點。35年來陪伴無數港人走過人生的重要時刻，讓每份珍貴情感隨歲月流轉，璀璨盛放。

知名演員成毅擔任六福珠寶全球代言人，演繹「煥彩35載 為愛盛放」周年慶主題黃金首飾

「煥彩35載 為愛盛放」品牌煥新 周年慶主題首飾推介

2026年「六福珠寶」迎來35周歲生日，推出「煥彩35載 為愛盛放」主題，並宣布將品牌主色調升級為源自香港紫荊花的深邃之色——「東方紫荊紅」。

六福珠寶35周年「煥彩35載 為愛盛放」宣傳片

在35周年誌慶之際，品牌特別打造高級珠寶「紫荊盛放」18K金彩色寶石鑽石項鏈——以紫荊花為靈感，蘊含六福珠寶源自香港的成長背景，數百顆彩色寶石搭配天然閃鑽鋪鑲出華美花瓣，呈現漸變之美。

「紫荊盛放」18K金彩色寶石鑽石項鏈（可作胸針佩戴）

六福珠寶35周年推限定回饋

時光倒流35年—金價回到1991

如果時光可以倒流，你最想留住的是什麼？六福珠寶特別推出35周年限定回饋，於2026年9月25日至27日期間，六福珠寶會員親臨港澳實體門店，購買指定鑽石首飾折實滿HK/MOP$35,000，即可尊享「時光倒流價」，以1991年歷史金價(HK/MOP$86/克)換購指定1克足金金條或金利是一件。

金價不斷攀升，而這三天，我們邀請您一同穿越時空，重返1991，見證歷久彌新的黃金價值。

「盛放‧35」周年慶抽獎 送出天然美鑽總共35件

由即日至2026年10月15日，在六福珠寶香港或澳門分店惠顧任何珠寶首飾及成為會員，可即時參加抽獎1次。想獲得額外抽獎機會？只要該次消費金額滿2萬元，即可獲額外1次抽獎機會；而其後消費每滿1萬元，可額外獲抽獎機會1次，如此類推。每名會員最多可獲10次抽獎機會。抽獎活動獎品總值$1991萬元，大獎天然美鑽總共35件*！欲了解更多抽獎詳情，可瀏覽活動官方網站https://bit.ly/4xQHIox或向店員查詢。

* 推廣生意的競賽牌照號碼︰61804-6 (只適用於香港地區之周年慶抽獎活動)

* 如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。

35年的陪伴 下一站見證更多璀璨時刻

35年光影流轉，六福珠寶陪伴並見證無數顧客走過人生每一個珍貴時刻，從婚嫁喜悅、新生命誕生，到事業成就與圓夢時刻，一件件珠寶承載著無數動人故事與真摯情感。展望未來，品牌將繼續實踐「香港品牌．國際演繹」的企業願景，持續提升產品品質與服務體驗，攜手全球顧客迎向更加璀璨耀眼的全新篇章。

(資料由客戶提供)