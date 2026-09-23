煤氣烹飪中心法國小廚神決賽！獲建華集團、獅球嘜等品牌鼎力支持

由 Towngas Cooking Centre 主辦，並獲建華集團、合興食油集團有限公司（獅球嘜）及美思工房等各大品牌全力支持的「Junior Disciples Escoffier法國小廚神烹飪比賽」已於2026年8月23日（星期日）圓滿落幕。這場旨在推廣法國烹飪藝術的比賽，吸引了眾多熱愛烹飪的年輕一代大展身手，最終由年僅10歲的陳洛羲（Duncan）憑藉一道極具水準的法國菜式「白酒汁脆皮三文魚配薯蓉」勇奪冠軍！



【比賽精彩花絮影片】

獲多個知名品牌鼎力贊助 星級評審陣容鼎盛把關

決賽當日現場氣氛相當熱烈，入圍的參賽者齊集於Towngas Cooking Centre設備完善的廚房內施展渾身解數。是次比賽獲多個知名品牌大力支持，大會亦特別邀請了多位業界專業人士及星級導師擔任比賽評審，陣容鼎盛，當中包括美思工房特約廚師 Rachel's Kitchen、合興食油集團有限公司、建華集團的代表，以及Towngas Cooking Centre星級導師Dr. Kenneth Loo (四哥) 及Fiona Kwok。

一眾評審針對參賽者的烹飪技巧、菜式味道及擺盤等各個方面進行嚴格的品鑑與評分，確保比賽的專業水準。

比賽於 Towngas Cooking Centre 設備完善的專業廚房內進行，配合優質齊全的頂級烹飪設施，讓一眾入圍的小廚神們充分發揮廚藝潛能。

多位業界專業人士及星級導師組成星級評審團，就參賽者的技巧、味道及擺盤進行嚴格評分。

10歲小廚神脫穎而出 展現驚人天賦

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是次烹飪比賽致力為一眾熱愛烹飪的年輕一代，提供一個一展廚藝才華的絕佳舞台。經過一番激烈的廚藝比拼，10歲的參賽者陳洛羲以精緻菜式「白酒汁脆皮三文魚配薯蓉」俘虜評審味蕾，在眾多參賽者中脫穎而出，奪得冠軍殊榮。

年僅10歲的陳洛羲在比賽中淡定迎戰，大展廚藝，勇奪冠軍殊榮。

冠軍得獎菜式「白酒汁脆皮三文魚配薯蓉」賣相與味道兼備，高難度之作驚艷全場。

贏盡全場掌聲！冠軍獲鍋具、食油、餐飲禮券滿載而歸

在賽後隨即舉行的頒獎典禮上，大會向得獎者頒發證書、獎盃以及由各方贊助商鼎力支持的豐富大獎。冠軍得主Duncan所得獎品非常豐厚，包括由美思工房贊助的VOYAGE系列三層鋼鍋具套裝、合興食油集團有限公司贊助的獅球嘜牛油果芥花籽油、建華集團贊助的優質農夫冰鮮雞，以及CulinArt 1862餐廳餐飲禮券。為答謝各機構的慷慨支持，大會於台上頒發感謝狀以表謝意。

比賽獲多間大企鼎力贊助，冠軍得主獲頒發名貴鍋具套裝、食油及餐飲禮券等豐富大獎滿載而歸。

從入廚培養獨立自理能力 Towngas Cooking Centre推多元兒童烹飪班

Towngas Cooking Centre 期望未來能舉辦更多同類活動，推廣烹飪樂趣之餘，也持續為香港餐飲界培育明日之星。是次比賽中，亦有每年暑假及聖誕均會開辦的「Junior Disciples Escoffier 法國小廚神課程」的歷屆畢業生成功躋身三甲，實力備受肯定！中心一直推出多款兒童烹飪班，致力啟發下一代的烹飪興趣；透過讓孩子親自參與烹調過程，更能有效培養他們的獨立自理能力與生活技能。

即睇最新課程：https://bit.ly/3VkUZHu

Towngas Cooking Centre

地址﹕銅鑼灣利舞臺9樓

電郵：towngas.cooking@towngas.com

網址︰www.towngascooking.com

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