《香港01》十周年｜十年淬鍊，不止於此：《香港01》引領傳媒變革

十年時間，足以見證時代變遷，亦能成就一場顛覆傳統的傳媒變革。歷經十載光陰，《香港01》已由最初的單一新聞平台，全面蛻變為活躍用戶覆蓋全球、總瀏覽量逼近百億的全方位資訊知識平台。

《香港01》致力融入大眾生活，精心打造超過60條多元化頻道與「01空間」等生活平台，將新聞內容及生活體驗無縫結合。時至今日，《香港01》全球單月活躍用戶突破1,700萬，讀者群廣泛遍及兩岸三地及多個海外地區，確立了全球極具傳播影響力的華文媒體的領先地位。

在影音市場，《香港01》YouTube 頻道觀看次數冠絕香港，強勢突破百萬訂閱，累積播放量逾13.5億次，不重複觀眾高達457萬。當中近半數觀眾透過電視機收看，讓《香港01》的節目成功走入數以百萬計的家庭客廳。憑藉龐大讀者群，《香港01》手機網站流量穩居全港移動互聯網四大平台，成為本地唯一長期與 Google、YouTube 及 Facebook 並肩的傳媒機構。

迎來十周年里程碑，逾千萬讀者與破百億流量既是豐碩成果，亦是嶄新起點。在《香港01》持續擴張之際，團隊始終秉持專業傳媒精神，屢獲各大新聞獎項殊榮。未來，《香港01》將繼續與時代並進，變革步伐絕對「不止於此！」！