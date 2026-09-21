Keeta無人機首飛馬鞍山頌安邨　兩局長預告飛進更多北都公共屋邨

無人機外送航線首次飛到馬鞍山頌安邨，房屋局局長何永賢和運輸及物流局局長陳美寶出席啟動禮。陳美寶表示美團無人機團隊以科學園為核心，由跨越吐露港到馬鞍山海濱 、大埔海濱公園的外送服務，再延伸至大埔汀角路一帶的長者送餐服務 ，將「送餐」升級至「送暖」，預告低空經濟外送航線未來會飛進更多北部都會區的公共屋邨。



無人機外送航線首次飛到馬鞍山頌安邨，房屋局局長何永賢和運輸及物流局局長陳美寶出席啟動禮。(運輸及物流局FB)

無人機外送航線首次飛到馬鞍山頌安邨，房屋局局長何永賢和運輸及物流局局長陳美寶出席啟動禮。(運輸及物流局FB)

香港首個五年規劃重視創科發展，何永賢表示房屋局着力用好全港約200條屋邨的龐大應用場景，實踐將公營房屋項目變為「房屋創科育苗基地」的目標。她和陳美寶日前去到馬鞍山頌安邨，當日美團的外賣無人機從科學園經吐露港飛到頌安邨，有序地帶着外賣箱降落，形容現場的大人小朋友都非常興奮。

無人機外送航線首次飛到馬鞍山頌安邨，房屋局局長何永賢和運輸及物流局局長陳美寶出席啟動禮。(運輸及物流局FB)

何永賢指當日的外賣盒除了有咖啡，還有月餅，及運輸及物流局、房屋局的紀念品。她說未來的公營房屋都有配合科技舉措的規劃。在低空經濟走入日常生活的路上，很高興公共屋邨有着成為試點的角色，助整個智慧城市的建設，並為市民帶來更多選擇和便利。

無人機外送航線首次飛到馬鞍山頌安邨，房屋局局長何永賢和運輸及物流局局長陳美寶出席啟動禮。(運輸及物流局FB)

陳美寶表示美團無人機團隊再下一城將無人機外送服務帶到馬鞍山頌安邨 ，標誌「監管沙盒」項目邁向新里程，讓無人機穿梭於高樓大廈密集的住宅區，收集重要數據 ，亦象徵低空經濟正一步一步走入大家的日常生活。她說低空經濟航線成功飛進公共屋邨，體現與房屋局跨局聯乘，為香港發掘更多不同的可能性 。

無人機外送航線首次飛到馬鞍山頌安邨，房屋局局長何永賢和運輸及物流局局長陳美寶出席啟動禮。(運輸及物流局FB)