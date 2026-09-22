油尖旺舉辦小學博覽助家長掌握選校資訊　教育局盼推動家校合作

油尖旺日前舉辦「2026年油尖旺區學校博覽」，透過攤位、學校表演及校長對談，助準小學生家長掌握選校資訊。油尖旺民政事務專員李家維認為博覽意義非凡，期望繼續為區內家長群體提供更多適切支援。教育局總學校發展主任（油尖及旺角）胡敏指樂見社區各界攜手推動家校合作，共同支援家長及學童的成長需求。



油尖旺日前舉辦「2026年油尖旺區學校博覽」，透過攤位、學校表演及校長對談，助準小學生家長掌握選校資訊。

油尖旺日前舉辦「2026年油尖旺區學校博覽」，透過攤位、學校表演及校長對談，助準小學生家長掌握選校資訊。

油尖旺日前舉辦「2026年油尖旺區學校博覽」，透過攤位、學校表演及校長對談，助準小學生家長掌握選校資訊。

油尖旺日前舉辦「2026年油尖旺區學校博覽」，透過攤位、學校表演及校長對談，助準小學生家長掌握選校資訊。

博覽集結油尖旺區內13間小學資訊，協助區內幼稚園高班（K3）學生及家長全面了解各校辦學特色與教學理念，並向家長推廣「正向教育」思維，陪伴孩子自信迎向小學新旅程。校長對談環節，由油尖旺家長學院顧問兼正向教育專家梁辰民主持，邀請油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀、佐敦道官立小學校長張海嵐、中華基督教會基全小學校長鄭俊傑以及聖公會基榮小學校長楊銳湘參與。

油尖旺日前舉辦「2026年油尖旺區學校博覽」，透過攤位、學校表演及校長對談，助準小學生家長掌握選校資訊。

訪談圍繞升小銜接與正向教導展開，校長們結合多年的第一線教育經驗，分享如何將正向心理學理念（如發掘品格優勢、培養成長心態與情緒抗逆力）融入家校合作中。校長們指出，選校並非單純追求學校名氣，而是要尋找「最合適」孩子性格與發展的校園；同時鼓勵家長在面對升學過渡期時，保持正面樂觀的心態，與學校緊密合作，為孩子築起充滿愛與支持的成長網絡。

油尖旺日前舉辦「2026年油尖旺區學校博覽」，透過攤位、學校表演及校長對談，助準小學生家長掌握選校資訊。

除學校攤位和校長對談外，多間油尖旺區中小學的學生帶來才藝表演，包括獨唱、合唱、劍擊示範、木笛合奏、舞蹈及中樂獨奏等，讓家長和「準小學生」感受到不同學校的校園文化和培育氛圍。

油尖旺日前舉辦「2026年油尖旺區學校博覽」，透過攤位、學校表演及校長對談，助準小學生家長掌握選校資訊。

油尖旺家長學院院長勞佩儀表示，博覽旨在提供一站式平台，讓家長集中了解區內學校的多元特色，減輕家長和學童在擇校方面的壓力和負擔，為子女升學作出最適切的選擇。油尖旺愛心慈善基金車弘健感謝邵氏基金會及社會各界一直以來對於油尖旺家長學院的支持，讓正向家長教育項目的相關課程、活動以及社會服務得以持續發展，深耕社區，切實為家長朋友提供支援。

油尖旺日前舉辦「2026年油尖旺區學校博覽」，透過攤位、學校表演及校長對談，助準小學生家長掌握選校資訊。

出席活動的亦包括油尖旺區校長會主席梁冠芬、香港政協青年協會副主席趙朗、置富資產管理有限公司行政總裁趙宇、油尖旺家長學院顧問張漪薇JP、創院院長楊子熙。