「香港好物節」助香港傳統品牌洞察內地消費新趨勢

香港貿發局今年第三年舉辦「香港好物節」，以配合2024年《施政報告》和《財政預算案》有關協助香港中小企拓展跨境電商業務的方向。作為香港貿易發展局「電子商務快綫」的年度旗艦項目，今年的「香港好物節（內地）」早前圓滿結束。活動期間，港商透過其於抖音、京東或淘寶的店舖推出折扣優惠及舉行直播帶貨，並配合小紅書及微信等多元營銷推廣，在提升品牌曝光及銷售表現的同時，亦加深對內地消費市場及電商趨勢的了解。



擁有40年歷史、從傳統涼茶店發展成現代健康飲食品牌的鴻福堂，已連續三年參加「香港好物節」。汲取過往經驗，品牌今年積極佈局「優惠月」、「直播帶貨」及「小紅書種草」等推廣渠道。透過精心策劃的營銷策略，兩款經典產品「竹蔗茅根」與「咸柑桔」，成功獲內地頭部主播李佳琦選作直播推介，帶動銷售額較去年同期大增近兩倍。鴻福堂從過往參與「香港好物節」的經驗中了解到，直播不僅是一個高效的市場測試平台，更有助品牌直接接觸消費者，即時了解他們的口味偏好及消費習慣，從而確認產品定位並優化營銷策略。當中，年輕一代尤其重視產品的成分及來源，推動品牌採用更健康的原材料及配方，進一步提升成分資訊的透明度。今年，品牌亦結合小紅書、抖音等社交媒體平台進行多渠道推廣，進一步說好鴻福堂的品牌故事。

鴻福堂兩款經典產品「竹蔗茅根」與「咸柑桔」獲內地頭部主播李佳琦選中。

鴻福堂總經理潘智雅（Audrey）表示：「持續參與『香港好物節』有助提升內地消費者對品牌的認知和信任，逐步建立鮮明可靠的品牌形象，對品牌拓展內地市場及提升電商營運能力均帶來實質裨益。」她亦樂見活動促成了更多潛在合作機會，例如透過與知名主播的合作，成功接觸新的消費客群。Audrey認為「香港好物節」為品牌提供高效的市場測試平台，有助驗證產品定位及優化營銷策略，為長遠發展內地電商業務奠定基礎。

在港深耕 25 年、擁有超過 200 款產品的本土零食品牌美味棧，同樣透過「香港好物節」進一步加強品牌在內地電商市場佈局。美味棧營運經理張秀瑜（Ada）表示：「本屆活動期間，多名主播選上我們的產品並合作舉行了十多場直播，無論曝光還是轉化效果均十分優異。整體訂單量與銷售額較去年同期錄得翻倍增長，主推新品亦獲得廣泛好評。」

美味棧今年累計與十多名主播合作了十多場直播，主推新品亦獲得了廣泛的正向反饋。

透過直播與消費者直接互動，美味棧進一步掌握內地消費趨勢，並成功開拓年輕人及家庭客群。Ada 分享，參加「香港好物節」讓品牌從銷售數據中洞察消費者喜好：「我們觀察到內地消費者十分重視口味，並傾向選擇健康食材及方便食用的產品。」因此，品牌於去年底專為內地市場研發了低糖全麥系列，當中全麥粉含量高達 53%，以配合當地消費需求。

香港貿發局一直致力為港商搭建多元化商貿平台，憑藉在中國內地市場累積的推廣經驗，於今年9月21日至27日將「香港好物節」拓展至東盟市場，以新加坡及馬來西亞為重點推廣地區，未來，活動將逐步覆蓋其他主要東盟國家，協助港商把握區內商機，拓展業務版圖。

「香港好物節（東盟）」於9月21日至27日以新加坡及馬來西亞為重點推廣地區，詳情可掃描二維碼。

點擊了解「香港好物節（東盟）」：https://hkshoppingfestival-asean.hktdc.com/tc

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