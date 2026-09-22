中大研究：女性少時多吃豆製品　成年後乳房密度較低或降乳癌風險

癌是香港女性最常見的癌症。中大醫學院研究發現，女性在兒童和青少年時期多吃大豆製品，成年後乳房密度較低，並為乳房組織提供長期保護。研究結果最近已於期刊《Nutrients》發表。



中大醫學院研究發現，女性在兒童和青少年時期多吃大豆製品，成年後乳房密度較低，並為乳房組織提供長期保護。（相片來源：世界癌症研究基金會）

是次研究由中大榮休教授何陳雪鸚領導，獲世界癌症研究基金會資助。研究評估本港815名年齡介乎35至45歲、停經前的健康女性，在人生不同階段，包括兒童期、青少年期、成年早期以至近期的大豆攝取量。

團隊除了為參加者安排乳房X光造影檢查外，亦透過問卷評估他們對本地32種大豆食品的攝取量。透過借助提示工具，研究團隊協助參加者回顧童年、青少年期、成年早期，以及目前的大豆攝取量。經調整年齡、腰圍及體能活動等相關因素後，研究人員發現兒童期及青少年期的大豆蛋白攝取，與成年期乳房密度呈顯著的反向關係。相較之下，近期大豆攝取量則與乳房密度無關。

成年前多攝取大豆 為乳房組織提供保護

研究結果顯示，在童年和青春期持續進食較多豆類食品的女性，其乳房密度比攝取量較低的女性平均低約6%。早期大豆攝取可能影響成年後乳房組織的組成，在日後演變成乳癌的過程中，也會為乳房組織提供長期保護。

研究人員表示，是次屬觀察研究，並以參加者自我報告的數據為基礎，大豆攝取是否直接有助降低乳房密度或乳癌風險，仍需進一步研究驗證。大豆類食物富含異黃酮，是一種能與雌激素相關通路相互作用的生物活性物質。是次研究進一步證實攝取大豆的時機十分重要，因為兒童期和青少年期是乳房發育的關鍵階段，乳腺結構與荷爾蒙的快速變化，或減少日後罹癌風險。

中大榮休教授何陳雪鸚教授。（中大提供）

中大榮休教授何陳雪鸚表示，研究闡明在童年和青少年時期攝取大豆，與成年後乳房密度較低有關。相反，在近期大豆攝取方面則未觀察到同樣關聯，這表明年幼時期攝取大豆或對日後乳房組織發育有一定的影響。

她續說，大豆是傳統亞洲飲食常見的食材。是次研究進一步證實，攝取大豆食品的時機或具重要意義。日後需要進一步研究驗證是次發現，並了解改變年幼時期的大豆攝取量是否有助預防乳癌。

世界癌症研究基金會研究與政策執行總監Giota Mitrou博士。（中大提供）

世界癌症研究基金會研究與政策執行總監Giota Mitrou指出，現時只有少數研究評估大豆攝取量與乳房密度之間的關聯，且迄今未有定論。是次研究令人更深入了解，人生不同階段的飲食與生活習慣如何影響罹癌風險，而這正是世界癌症研究基金會的一個重點研究領域。研究也顯示，乳房組織在某個發育階段可能特別容易受到飲食影響，有需要對不同人群的飲食模式作進一步研究。