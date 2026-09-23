9港將出征世界技能大賽　建造業議會傾力培育新一代跨領域人才

被譽為「技能界奧林匹克」的世界技能大賽昨晚於上海開鑼，建造業議會（議會）派出 9 名青年代表出戰，並於上星期六整裝出發，代表香港角逐這項全球最高水平的職業技能盛事。建造業議會執行總監鄭定寕工程師率領團隊親赴機場送行，為選手注入強心針。鄭定寕表示，議會傾注資源培育新一代，期望選手在國際舞台發揮潛能、為港爭光。今屆議會代表將出戰 8 個項目，包括混凝土建築、細木、油漆及裝飾、管道及製暖、鋪瓦、砌磚、焊接，以及首次新增的「家具製作」項目。選手們歷經一年多高強度特訓，已準備就緒，誓在國際舞台展現香港卓越的技藝水準。



香港代表隊選手在機場集合，準備出發前往上海，參與今屆世界技能大賽 8 個建築相關項目。

傾力資源培育新一代 樂見選手人生轉變

鄭定寕接受訪問時表示，議會全力支持年輕人出戰世賽，期望透過國際頂級舞台讓年輕人展現潛能、改變人生軌跡更自信。他透露，議會投入了大量資源協助選手備戰，包括安排選手赴北京、浙江、廣東、重慶、上海等地集訓。中國隊在上屆世賽奪得 36 面金牌，培訓實力相當雄厚，內地培訓機構亦十分歡迎香港代表隊參與交流。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師率團親赴機場送行，為出征選手打氣支持。

除了內地特訓，議會亦於香港建造學院上水院校設立模擬賽場基地，還原世賽的真實場景、器材及流程，讓選手預先適應比賽環境。議會更邀請心理專家與選手交流，協助調整作戰心態與應變能力，並安排體能訓練（包括動態肌肉訓練）以建立肌肉記憶，提升反應速度。此外，上屆的選手亦重返學院交流指導，傳授實戰經驗與注意事項，實為良好的傳承文化。

寄語選手「今天戰勝昨天 明天戰勝今天」

訪問尾聲，鄭定寕對選手送上熱血寄語：「我不想給年輕人太大壓力，總之你要記得：『今天戰勝昨天，明天戰勝今天』。」他鼓勵選手放鬆心情、享受比賽過程，將賽事視為自我極限的挑戰，「全力為港爭光、爭取獎牌，但更重要的是盡力發揮，無悔參與」。

鄭定寕勉勵訓練員及選手卸下壓力，享受比賽過程。

鄭定寕坦言，最令人欣慰的並非僅是選手奪得獎牌，而是親眼見證他們人生態度的蛻變。他指出，過往參賽的選手返港後，由迷惘變得自信開朗、富有目標，部分人更已成功創業成為老闆。「如果9 名選手回來後都能變得更開朗、更有自信、並且為自己訂立明確目標，這對我來說就是最好的 9 面獎牌。」這份對年輕人成長的關懷，反映出議會不僅重視比賽成績，更關注選手長遠的人身發展。

焊接選手謝渝樂：搏一次機會 目標頭十名

焊接項目選手謝渝樂坦言出發一刻心情既緊張又興奮，「擔心自己發揮不好，都會有點壓力」。面對壓力，他選擇放鬆心情，並向前輩取經，「和前幾屆的師兄聊天，他們都給了我一定的信心」。他透露，有一位師兄前兩天特意前來陪同指導兩天，不斷給予鼓勵，提醒他盡力而為即可，並分享了許多寶貴的比賽經驗與注意事項。談及比賽目標，謝渝樂期望能爭取前十名，但也時刻提醒自己「不要給自己太大壓力」。他直言：「我覺得這是一次放手一搏的機會，要好好把握。」

焊接項目選手謝渝樂。

謝渝樂指出，焊接項目的評分重點在於尺寸的精確度及 X 光檢測結果：「X 光檢測的佔分相當高。」他補充，香港過往曾兩度奪得焊接項目的優異獎，師兄們創下的佳績令他更具信心：「他們的經驗分享給了我很大信心，所以我認為毋須過於擔憂，全力以赴、不留遺憾就好。」

細木選手黃梓豪：停學備戰 望創香港紀錄

細木項目選手黃梓豪從小對木工深感興趣，上網主動搜尋後報讀香港建造學院的木工課程，畢業後本來已升讀大學，但現時休學一年專心備戰。他坦言訓練過程中最具挑戰的是解讀圖紙：「一張工程圖紙可能多達幾十頁，需要在極短時間（如一小時內）精確理解所有的尺寸與結構。」

細木項目選手黃梓豪。

回顧備戰歷程，黃梓豪認為自己最大的突破在於專注力的提升：「我以前做事比較隨性，很難長時間專注在一件事上。現在則需要長時間保持高度專注。」他坦言自己過往專注力較弱，內心曾歷經不少掙扎，但經過嚴格訓練後，如今已能長時間全身心投入於單一任務。

他的目標相當明確：「希望能進入前十名。暫時香港在細木項目尚未取得過前十名的佳績，希望這次能突破紀錄，為自己和香港創下新里程。」談及前輩的支持，黃梓豪分享道：「上屆得獎的師兄安慰我不用害怕，說他會一直支持我，也會親赴上海到場為我打氣。」這份世代相傳的精神，成為選手們備戰時堅實的後盾。

唯一女選手戴心怡 打破性別刻板印象

今屆香港代表隊中，戴心怡是唯一的女性選手，參賽項目為鋪瓦。熱愛手作的她選擇這個項目，不僅因為鋪瓦色彩豐富、富有藝術感，更因其極具數學挑戰——需要精確計算角度與尺寸，並切割出不同形狀的瓷磚以拼砌圖案。

另外，鋪瓦選手戴心怡希望學成後能親手裝修自己的家居，展現建築工藝帶來的個人成就感。建造業議會相信戴心怡的參賽有助於吸引更多女性投身建造業，打破建造業工作辛苦、僅適合男性的傳統刻板印象。隨著業界工作環境持續改善，例如遠程操控設備日漸普及，未來將有更多女性願意加入建造業界。

傳統工藝結合創新科技 兩者可互補非衝突

面對自動化技術是否會取代傳統手藝的疑慮，鄭定寕明確表示兩者相輔相成，絕非相互衝突。他指出，機械人的操作仍需由懂手工藝的專業人員進行訓練與編程：「他們要訓練人工智能，自身必須具備紮實的基礎知識。選手掌握基礎技能後，能利用 AI 輔助機械人執行任務，從數據輸入到機械執行，都能精準掌握關鍵流程。」

鄭定寕透露，此次上海之行亦安排了與多個國家的交流活動，包括內地、韓國、加拿大等國的教育及培訓領袖，探討如何將技能教育深化至社會層面，並吸收各國在職業培訓方面的經驗，回港後推動本地企業在職位架構中明確列出技能培訓畢業生的晉升路徑，讓年輕人不論學業成績如何，只要有興趣與努力，亦可成為業界的領袖。

70 國精英匯聚上海 香港代表隊歷來最大規模

今屆世界技能大賽於 2026 年 9 月 22 日至 27 日在上海舉行，匯聚來自逾 70 個國家及地區、超過 1,300 名 22 歲或以下的精英選手，角逐 64 個技能項目的榮譽。建造業議會共派出 9 名選手參與 8 個建築相關項目。展覽更以「香港基建 接通世界」為主題，結合傳統工藝與前沿科技，展現建築行業現代化的全新形象。

（資料由客戶提供）