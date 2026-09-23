莊太量周會談「女孩釣金龜」惹爭議　中大：已向講者反映注意言辭

中大新亞書院副院長莊太量被指在新亞書院周會講解「伴侶經濟學」時，簡報出現「女孩子釣金龜的成本效益」等字眼，多名學生事後向中大投訴，要求其道歉及促校方調查事件。莊太量否認性別歧視，稱只是以不同角度進行分析，強調一直主張男女平等。



中大回覆查詢指，書院已向講者反映要注意其言辭，要顧及大學和社會各界不同持份者的感受。書院將繼續致力維護互相尊重與多元包容的校園環境。



中大新亞書院副院長、中大經濟系副教授莊太量，被指在書院周會講解「伴侶經濟學」概念時，簡報出現「女孩子釣金龜的成本效益」等字眼。（Threads圖片）

中大新亞書院副院長、中大經濟系副教授莊太量，被指在書院周會講解「伴侶經濟學」概念時，部份內容引起學生不滿。（Threads圖片）

發帖學生嘲「獲益良多」 網民批評言論迂腐

有相信是中大學生在社交平台發帖，嘲諷在新亞書院周會「確實獲益良多」， 「唔明白點解要花一個鐘時間去聽咁有意義嘅周會」。帖文指莊太量當日講解「伴侶經濟學」概念時，提及「女人釣金龜」、「女人必須投資自己外表，男人執到是正就得啦」、「女人最好唔好讀博士，因為女人青春好寶貴」、「女人GPA（成績平均績點）高都無用，最後都係要釣金龜」等內容，引起網民熱議。

發帖者並附上當日周會的畫面，包括講者的簡報圖，據指出自他撰寫的書本《人生煉金術》。有批評者認為，其說法思想迂腐，「今鋪真係返清朝」、「而家都咩年代la仲講緊呢d嘢。」

圖為莊太量資料圖片。（黃浩謙攝）

投訴信質疑物化女性促校方及書院問責

隨後有其他網民轉發投訴信，呼籲其他學生以一人一信方式向校方投訴，該信以〈針對新亞書院副院長莊太量物化女性及極端言論之投訴及問責〉為題。有人留言響應：「post埋個email address，等大家統一send去同一度，炸爆佢啦。」該發帖者隨後補充資料，列出中大校長室、新亞書院院務室、中大防止歧視及性騷擾委員會等電郵地址。

信中指出，「根據社交平台Threads公開的現場簡報，莊博士在講解「伴侶經濟學」時，簡報出現「女孩子釣金龜的成本效益」等字眼。有關內容將女性擇偶動機粗暴歸類為物質導向，帶有極為明顯的性別偏見與物化傾向，思想極度倒退，對女性極不公平」。

信中又稱，大學周會本應培養學生的多元價值與獨立思考。莊太量身為新亞書院副院長，在公開講台上宣揚功利且具性別歧視的言論，嚴重損害了中文大學與新亞書院的學術聲譽及教育形象，亦不符合新亞的精神。

信中質疑，莊太量的價值觀不適合繼續擔任領導職務，促大學及書院即時檢視該次周會內容，並向公眾與師生交代。同時要求莊太量就其帶有性別偏見的言論公開道歉。此外，信中要求書院及校方認真檢討莊太量的適任性，撤銷或要求其辭去新亞書院副院長一職；並期望校方與書院能重視性別平等與教育質素，盡快給予師生及公眾合理交代。

圖為莊太量當日出席新亞書院周會。（Threads截圖）

圖為莊太量當日出席新亞書院周會。（Threads截圖）

莊太量：男仔都可以釣女金龜

對於是次風波，莊太量周二回覆傳媒時否認歧視女性，稱若當日簡報令學生感到不適，同意作出修改。不過，對於有聲音要求其道歉，莊太量未有回應。

莊太量表示，一直主張男女平等，當日言論屬平常口吻，「即是男仔都可以釣女金龜，女仔都可以釣男金龜，這是我們平日用廣東話，但不是說是男女這樣去歧視，我覺得沒有這樣看法」。他又稱，當日話題並非其首次在公開場合發表，所以沒有目的歧視，都是以比較中肯的經濟角度去看問題。