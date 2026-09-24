恒基物管X警方再度攜手　「提子」360跳進屋苑宣揚防騙

恒基物業管理部與香港警務處延續2025年聖誕《ESG「毛」窮無盡》活動，全年積極於旗下屋苑宣傳防騙，每逢大型節日，屋苑均精心以提子裝飾。今年夏天雙方再度攜手，推出「提子夏水禮」水上嘉年華，將防騙吉祥物「提子」帶入各區屋苑，以趣味的方式提醒業戶時刻提防受騙。



「提子夏水禮」各大屋苑同期舉行 物管部管理層到場支持

2026年8月，恒基物管於港島灣仔區、中西區、九龍西區、九龍城區、沙田區及元朗區等多個屋苑舉辦「提子夏水禮」，包括：比華利山、翰林峰、Belgravia Place、The Henley、迎海、尚悅等。 屋苑活動期間，逾360個提子造型浮水裝飾及大型充氣裝置跳入泳池；恒基物管部管理層親臨屋苑支持，與一眾業戶同度清涼夏日。

活動期間，香港警務處代表親臨屋苑，向業戶講解最新騙案及防騙貼士，將實用資訊直接帶到社區，讓防騙意識真正「入屋」。

業戶反應熱烈，不少家庭帶同小朋友與「提子」打卡合照。有家長表示，小朋友喜歡「提子」可愛造型，自然記得提醒家人提防騙徒，防騙教育由小朋友做起，效果遠比傳統宣傳更有成效。

業戶反應熱烈，不少家庭帶同小朋友與「提子」打卡合照。

2026年8月，恒基物管於港島灣仔區、中西區、九龍西區、九龍城區、沙田區及元朗區等多個屋苑舉辦「提子夏水禮」。

恒基兆業執行董事孫國林先生(右三)表示，活動不但提升業戶環保意識，更能提醒市民時刻提防受騙，將ESG聖誕理念推向更深層次。

部分「提子」燈籠亦會進駐恒基屋苑，懸掛於屋苑大門、會所及公共空間。

今年中秋，香港警務處特別設計「提子」燈籠，造型可愛且富有節日氣息，派發予社區機構，藉此傳遞防騙訊息。

2025年首度合作 傳遞環保x防騙訊息

恒基物管部去年聖誕首度與警方合作，利用逾6,000隻「提子」公仔及20,000隻二手毛公仔製作約300棵公仔聖誕樹，成功將「提子」送進屋苑，獲廣泛報導及熱烈迴響，時刻警惕業戶提防受騙。

合作升級 節日門貼推廣防騙

承接2025年《ESG「毛」窮無盡 x防騙》活動，除了舉辦各類型「提子」聯乘活動外，恒基物管部設計「提子」節日門貼，張貼於屋苑大門或會所，積極將防騙提醒化作屋苑溫馨提示。

恒基物管部設計「提子」節日門貼，張貼於屋苑大門或會所，積極將防騙提醒化作屋苑溫馨提示。

2025年恒基物管部加強贊助

恒基物管部進一步贊助香港警務處各種「提子」節日裝飾，以實際行動支持防騙宣傳。節日裝飾於中秋、聖誕及農曆新年等大型節慶期間派送至社區各界，將防騙信息與節日氣氛巧妙結合，讓業戶在歡度佳節的同時提高警覺。

節日裝飾於中秋、聖誕及農曆新年等大型節慶期間派送至社區各界，將防騙信息與節日氣氛巧妙結合，讓業戶在歡度佳節的同時提高警覺。

「提子」燈籠陪恒基業戶過中秋

今年中秋，香港警務處特別設計「提子」燈籠，造型可愛且富有節日氣息，派發予社區機構，藉此傳遞防騙訊息。同時，部分「提子」燈籠亦會進駐恒基屋苑，懸掛於屋苑大門、會所及公共空間。

展望未來，恒基物管部將繼續與警方合作，以創新方式將防騙意識融入社區。

（資料由客戶提供）