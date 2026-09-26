中秋金多寶2026｜ 有市民盼中獎置業行善積福　拒合資投注避爭拗

六合彩中秋金多寶將於今日（星晚上9時30分攪珠，若以10元一注獨中，頭獎基金估計高達 6,800萬港元。素有「最幸運投注處」之稱的中環士丹利街投注處，今日（26日）吸引不少市民專程到場投注。有市民稱，若幸中頭獎，會購置物業與家人同住，並表明只會獨自投注、不與他人合資，避免日後因彩金分配惹起爭執；亦有市民指過往曾代朋友在此投注並成功中獎，且全數將獎金交予對方，今期若幸運得獎，計劃將獎金悉數捐出行善。



素有「最幸運投注處」之稱的中環士丹利街投注處。（洪芷菁攝）

中秋節翌日，不少市民與家人團聚之餘，亦希望藉金多寶圓橫財夢。惟早前發生轟動的合資彩票爭議事件，多名食環署人員合資購買六合彩，最終中得半注頭獎，派彩金額約3,100多萬元，然而負責購票的衛生督察拒絕平分彩金並失聯，最終被警方以涉嫌盜竊拘捕。

今日有市民前往到中環士丹利街投注處投注六合彩。其中，市民袁小姐對於合資投注的做法未置可否，但斥責涉事督察的行為不當，她認為，「實捉到佢，除非你係大陸啦，走去嗰邊，但係你係督察嚟㗎喎，咁都得？比你中咗都冇用啦。」

六合彩中秋金多寶將於今日晚上9時30分攪珠，若以10元一注獨中，頭獎基金估計高達 6,800萬港元。(湯致遠攝)

曾中兩次獎 其中一次幫老友買 中獎無分錢

袁小姐今次合共投注130元，每逢金多寶開售，她都會專程到這間「幸運投注處」試手氣。她透露自己過往兩次中得三獎，其中一次是代相識五十年的老朋友投注，得獎後她將所有獎金全數交予對方，從不貪圖分毫。

她表示，若今次幸運中獎，會選擇行善助人，例如向長者派米。她憶述過往派米經歷，有長者開心向她說：「好啊，我今晚有飯食啦，我日日都只係飲粥水。」令她深感對方的處境淒涼，故選擇助人為樂。

袁小姐今次合共投注130元，每逢金多寶開售，她都會專程到這間「幸運投注處」試手氣。（楊凱力攝）

不少市民專程到場投注。（洪芷菁攝）

如中獎盼大埔置業 與家人同住

居於大埔的徐先生亦專程跨區到中環幸運投注處投注，他表示，孫兒推介這間投注處中獎機會較高，因此自己經常都會前來投注。談及中獎心願，徐先生希望成功中頭獎後，可在大埔置業，與家人一同居住、團聚安樂。對於早前食環督察私吞合資彩金的爭議，徐先生直言只會個人獨立投注，絕不與他人合資，避免出現金錢爭拗。